Recetas peruanas fáciles para preparar en casa: conoce los ingredientes y métodos para deleitar el paladar de tus seres queridos

Elaborar estos platos tradicionales no exige contar con equipos profesionales, sino utilizar los ingredientes adecuados y seguir correctamente cada etapa de la preparación. Foto: Directo al Paladar

La gastronomía del Perú es reconocida mundialmente por su inmensa variedad de sabores que reflejan la riqueza cultural del país. Celebrar las Fiestas Patrias en casa es la excusa ideal para rendir homenaje a esta tradición culinaria. Preparar estos platos emblemáticos no requiere de un equipo profesional, sino de conocer los insumos adecuados y aplicar los procedimientos correctos paso a paso.

Para acercar esta experiencia a los hogares, se seleccionaron tres de los potajes más queridos por las familias. Con instrucciones prácticas, cualquier aficionado podrá replicar el éxito de los tradicionales restaurantes, conocidos como “huariques”.

Cómo preparar un lomo saltado jugoso con técnicas sencillas de flambeado casero

El lomo saltado fusiona la influencia asiática con insumos andinos, destacando por su rápida cocción a altas temperaturas. Se necesitan unos 500 gramos de lomo fino en tiras, cebolla roja, tomate, ají amarillo, vinagre, salsa de soya y culantro. El secreto radica en tener todo picado y listo antes de encender el fuego, ya que el proceso en la sartén toma apenas unos minutos.

PUBLICIDAD

Para lograr ese anhelado sabor ahumado en una cocina convencional, caliente el wok al máximo antes de añadir el aceite y la carne. El flambeado casero se consigue agregando un chorrito de pisco o vinagre en el borde del recipiente bien caliente, generando una llama controlada que sella los jugos. Saltee en tandas pequeñas para mantener la textura tierna de la res y sirva inmediatamente junto a crujientes papas fritas.

El lomo saltado combina técnicas de la cocina asiática con ingredientes peruanos y se caracteriza por prepararse rápidamente a fuego intenso. Foto: Udec

Causa rellena de pollo o atún: el entrante frío perfecto para compartir en familia

La causa destaca por su masa suave y su colorida presentación en la mesa. Su base requiere aproximadamente 1.000 gramos de papa amarilla, la cual debe ser prensada en caliente para evitar grumos y lograr un puré sedoso. Una vez fría, esta masa se sazona con pasta de ají amarillo, jugo de limón recién exprimido, un chorrito de aceite y sal, amasando hasta obtener un tono vibrante y uniforme.

PUBLICIDAD

Para el relleno, las opciones principales son pechuga deshilachada o conservas de atún, mezclados con mayonesa y cebolla blanca finamente picada. El armado se realiza por capas en una fuente o molde: coloque una base de papa, rodajas de palta fresca, el relleno elegido y más masa para cubrir. Decore la superficie con huevos duros y aceitunas, y refrigere por al menos 1,5 horas antes de servir para que adquiera firmeza.

Ají de gallina criollo: Consejos para lograr la textura y el sabor tradicional

Este guiso cremoso es un clásico limeño que exige paciencia durante la elaboración de su salsa base. Los ingredientes incluyen pollo sancochado, pan remojado en leche evaporada, cebolla, ajo, pecanas, queso parmesano y el indispensable ají amarillo. La clave del aderezo inicial es sofreír la cebolla a fuego lento hasta quedar translúcida, para luego incorporar y cocinar profundamente la pasta de ají, eliminando así su sabor crudo.

PUBLICIDAD

Para obtener la textura tradicional, licúe la mezcla de pan y leche, vertiéndola directamente sobre el sofrito. Remueva constantemente, añadiendo poco a poco caldo de ave para controlar el espesor y evitar que la crema se pegue al fondo de la olla. Finalmente, integre el pollo desmenuzado con el queso y las pecanas molidas, logrando un matiz terroso ideal para acompañar con una porción de arroz blanco.

El ají de gallina se distingue por su textura cremosa y requiere dedicar tiempo a la preparación de su salsa base. Foto: El Sabor de lo Bueno

Tips de cocina para ahorrar tiempo e ingredientes en tus almuerzos de Fiestas Patrias

La organización es el factor determinante para disfrutar las celebraciones sin pasar todo el día frente a los fogones. Una práctica recomendada por expertos es aplicar el concepto de “mise en place”, que consiste en medir, pelar y cortar todos los insumos con antelación. Además, adelantar bases un día antes, como sancochar el ave o prensar la papa, reduce el tiempo activo de cocción hasta en un 50%.

PUBLICIDAD

La economía y la eficiencia van de la mano al momento de planificar un menú festivo copioso. Un consejo valioso es reutilizar ingredientes comunes; por ejemplo, el nutritivo caldo de las pechugas puede reservarse íntegramente para dar sabor a futuros guisos o arroces. Asimismo, procesar el ají amarillo crudo para hacer una pasta base y congelarla en pequeñas porciones garantiza frescura constante y un ahorro significativo, sin mermar la calidad final de las preparaciones.