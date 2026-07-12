¿Quiénes fueron los próceres de la Independencia del Perú?

Túpac Amaru II, Micaela Bastidas, Mateo Pumacahua, los hermanos Angulo y María Parado de Bellido aparecen en una ilustración de acuarela junto a una cinta bicolor rojo y blanco con escarapelas peruanas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cada 28 y 29 de julio, el Perú celebra sus Fiestas Patrias para conmemorar la independencia nacional y recordar a los personajes que participaron en la construcción de la República. Estas fechas evocan la proclamación realizada por José de San Martín en 1821, pero la lucha por romper con el dominio español comenzó mucho antes, con rebeliones y movimientos que cuestionaron el sistema colonial.

La independencia del Perú fue un proceso histórico que se extendió durante varias décadas y reunió a diversos actores: indígenas, mestizos, criollos y militares que impulsaron levantamientos contra las autoridades virreinales. Entre ellos destacan los próceres de la independencia, figuras que participaron directamente en acciones políticas, militares o de resistencia para alcanzar la libertad del territorio peruano.

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Existe una diferencia clave entre un prócer y un precursor de la patria. Los precursores fueron quienes difundieron ideas de cambio y cuestionaron el sistema colonial mediante escritos, propuestas o movimientos intelectuales. Los próceres, en cambio, participaron de manera directa en la lucha independentista, liderando rebeliones, enfrentamientos o acciones que buscaban acabar con el dominio español.

Túpac Amaru II y Micaela Bastidas: Los líderes de la gran rebelión de 1780

Uno de los principales antecedentes de la independencia peruana fue la rebelión encabezada por José Gabriel Condorcanqui, conocido como Túpac Amaru II, y su esposa Micaela Bastidas. El movimiento comenzó el 4 de noviembre de 1780 en el Cusco y se convirtió en una de las mayores rebeliones contra el dominio español en América.

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José Gabriel Condorcanqui Noguera, Tupac Amaru II, y su esposa Micaela Bastidas fueron líderes de la mayor rebelión indígena en la historia del Perú. (Bicentenario.gob.pe)

Túpac Amaru II, cacique de Surimana, Pampamarca y Tungasuca, conocía los abusos que sufrían las poblaciones indígenas debido a los tributos excesivos, el trabajo forzado y los maltratos de las autoridades coloniales. Su levantamiento inició con la captura y ejecución del corregidor Antonio de Arriaga y rápidamente reunió a miles de seguidores en el sur andino.

Micaela Bastidas tuvo un papel fundamental en la organización del movimiento. Se encargó de la logística, la comunicación y la coordinación de las tropas rebeldes, convirtiéndose en una de las principales estrategas de la insurrección.

Aunque ambos fueron capturados y ejecutados en 1781, la rebelión continuó hasta 1783 bajo el liderazgo de otros familiares y seguidores. Su impacto fue profundo porque evidenció las debilidades del sistema colonial y dejó un precedente para los posteriores movimientos independentistas.

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Mateo Pumacahua y los hermanos Angulo: La gran insurrección de Cusco en 1814

Décadas después de la rebelión de Túpac Amaru II, el Cusco volvió a convertirse en escenario de una importante insurrección contra el poder español. En 1814, el cacique de Chinchero Mateo Pumacahua y los hermanos José, Vicente y Mariano Angulo lideraron un movimiento que buscaba establecer un gobierno autónomo en el sur peruano.

Batalla Umachiri - Mateo Pumacahua - Mariano Melgar - Perú - 11 marzo (Bicentenario Perú)

La rebelión surgió en un contexto de crisis de la monarquía española tras la invasión napoleónica y la aparición de juntas de gobierno en distintos territorios americanos. Los insurgentes cusqueños buscaban aplicar principios de representación política y cuestionaban el control centralizado ejercido desde Lima.

El movimiento logró expandirse por regiones como Arequipa, Puno y Huamanga, pero fue derrotado en la batalla de Umachiri, en 1815. Tras la derrota, Pumacahua y los hermanos Angulo fueron capturados y ejecutados.

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Aunque fracasó militarmente, la insurrección del Cusco de 1814 demostró que la oposición al dominio español involucraba a distintos sectores sociales y se convirtió en uno de los antecedentes más importantes de la independencia.

María Parado de Bellido: Heroísmo, espionaje y sacrificio por la causa libertaria

Durante la etapa final de la lucha independentista destacó la figura de María Parado de Bellido, una mujer ayacuchana que colaboró con las fuerzas patriotas mediante una red de información contra los realistas.

Su compromiso con la causa patriótica la llevó a enfrentarse al peligro sin vacilar, dejando un legado de heroísmo. Foto: Composición Infobae Perú

En medio del conflicto entre patriotas y españoles, María Parado de Bellido enviaba mensajes con información sobre los movimientos militares del ejército realista. Su labor permitió alertar a los combatientes independentistas sobre las estrategias del enemigo.

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En 1822 fue capturada por las autoridades españolas. A pesar de las amenazas para revelar información sobre los patriotas, mantuvo su silencio y fue ejecutada el 1 de mayo de ese año en Ayacucho.

Su historia representa la participación de las mujeres en el proceso independentista y el compromiso de civiles que arriesgaron su vida por la causa libertaria.

El impacto de los levantamientos indígenas y criollos en la caída del virreinato

Las rebeliones indígenas y criollas fueron elementos decisivos en el debilitamiento del Virreinato del Perú. Aunque movimientos como los de Túpac Amaru II y Mateo Pumacahua no lograron la independencia inmediata, demostraron que el dominio español enfrentaba una oposición creciente.

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José de San Martín, el Libertador, lideró la entrada del ejército independentista a Lima, organizando proclamaciones en cuatro plazas clave para consolidar el nuevo orden. (Juan Lepiani)

Estos levantamientos obligaron a la Corona española a reforzar su presencia militar y revelaron las tensiones existentes dentro del sistema colonial. Además, permitieron desarrollar experiencias de organización política y militar que serían aprovechadas durante las campañas libertadoras de José de San Martín y Simón Bolívar.

La independencia proclamada el 28 de julio de 1821 fue el resultado de un largo proceso de resistencia. Los próceres peruanos y sus luchas forman parte de una historia en la que distintos sectores participaron en la búsqueda de un nuevo país libre del dominio español.