Perú

¿Cuánto te deben pagar si trabajas un feriado? Estos casos prácticos explican cómo calcular el monto

La normativa peruana establece que los trabajadores que laboren en fechas de descanso obligatorio deben recibir una compensación adicional, salvo que acuerden recuperar el descanso en otra fecha

Guardar
Google icon
Hombre revisa un recibo de pago y documentos laborales en una oficina moderna; se observan banderas de Perú y escarapelas como decoración.
Un trabajador peruano analiza su recibo de pago y documentos laborales en una oficina con decoración de Fiestas Patrias. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La legislación peruana establece un pago adicional para quienes laboran en días feriados, según lo dispuesto en la Ley de Jornada de Trabajo, Horario y Trabajo en Sobretiempo. El Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) ha precisado que este derecho busca compensar el esfuerzo de quienes cumplen funciones en fechas señaladas como descanso obligatorio. De acuerdo con información difundida por El Peruano, las condiciones varían según exista o no descanso sustitutorio por el feriado trabajado.

En Perú, los días feriados están definidos por el Decreto Legislativo N° 713. Entre ellos se incluyen el 1 de enero, el 1 de mayo, el 28 y 29 de julio, el 8 de diciembre y el 25 de diciembre, además de otras fechas de carácter nacional y religioso. El MTPE ha remarcado que, si el trabajador labora en un feriado sin descanso sustitutorio, corresponde un pago triple por esa jornada.

PUBLICIDAD

Según la normativa, el cálculo debe realizarse de la siguiente manera: el trabajador recibe su remuneración ordinaria, el pago por el feriado no laborado y un monto adicional por la labor efectuada en ese día. Así lo confirma Gestión, que también señala que la empresa puede pactar con el trabajador un descanso sustitutorio en otra fecha, en cuyo caso solo se abonará la remuneración habitual.

Calendario de escritorio, fecha marcada en rojo, monedas peruanas, tarjeta de pago, documentos, bandera de Perú y decoración de Fiestas Patrias.
Un calendario de escritorio con una fecha marcada, monedas de soles peruanos, una tarjeta de pago y documentos ilustran la relación entre feriados y beneficios económicos para trabajadores. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cómo calcular el pago por trabajar en feriado?

El MTPE detalla que el trabajador que cumple funciones en un feriado sin descanso sustitutorio accede a los siguientes conceptos:

  • Remuneración ordinaria: corresponde al sueldo diario convencional.
  • Remuneración por el feriado: equivalente a un día de trabajo.
  • Remuneración adicional: igual al monto recibido por el día laborado.

El Peruano reporta que, en total, el empleado percibe el triple de un día de remuneración ordinaria. Por ejemplo, si un trabajador percibe S/ 100 diarios y labora el 1 de mayo, recibirá S/ 300 por esa fecha. Si se otorga descanso sustitutorio, el pago será solo de S/ 100, sin monto extra.

PUBLICIDAD

Un hombre con anteojos, suéter y polo blanco utiliza una calculadora y una laptop en una mesa de madera con documentos, taza y portalápices.
Un hombre con anteojos calcula su remuneración en una oficina utilizando una laptop y una calculadora, junto a documentos laborales peruanos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Casos prácticos y recomendaciones

Para ilustrar la aplicación de esta norma, el MTPE y Gestión han difundido ejemplos concretos:

  • Un empleado con un sueldo mensual de S/ 3.000 recibe S/ 100 diarios. Si trabaja un feriado y no obtiene descanso sustitutorio, percibe S/ 300 ese día.
  • Si el mismo trabajador acuerda con su empleador tomar otro día de descanso en compensación, recibe S/ 100 por el feriado trabajado, sin pago adicional.

Es importante que tanto empleadores como trabajadores consulten el listado de feriados oficiales publicado por el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo y revisen el Decreto Legislativo N° 713 para evitar controversias. Según el MTPE, el pago triple se aplica en todos los sectores, salvo disposiciones especiales en convenios colectivos o regímenes laborales particulares.

Hombre con gafas y camisa azul sostiene un documento y billetes de 50 soles peruanos. En el escritorio hay una calculadora, billetes, carpetas y documentos.
Un trabajador peruano analiza su comprobante de pago mensual y billetes, con una calculadora y documentos laborales sobre el escritorio en un ambiente de oficina. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Derechos y obligaciones

El MTPE ha recordado que la compensación por trabajo en feriado es irrenunciable. En caso de incumplimiento, el trabajador puede recurrir a la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil). Esta entidad tiene la facultad de imponer sanciones a empleadores que no cumplan con la normativa vigente.

El Peruano también ha informado que cualquier acuerdo de descanso sustitutorio debe quedar registrado por escrito para su validez. La falta de acuerdo implica la obligación de abonar el pago triple conforme a la ley.

Las empresas están obligadas a informar a su personal sobre los derechos y procedimientos relacionados con el trabajo en feriados. El MTPE dispone de canales de consulta gratuitos para resolver dudas y prevenir conflictos en el ámbito laboral.

Dos hombres con camisa y corbata sentados a una mesa con papeles. Un cartel de Ministerio de Trabajo y un mapa de Perú son visibles al fondo.
Un trabajador y un representante de empresa dialogan sobre documentos de empleo en una oficina del Ministerio de Trabajo de Perú, con un mapa del país de fondo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Temas Relacionados

Feriado 28 de julioPago tripleperu-noticias

Más Noticias

El polémico gesto de Rodrigo Ureña a los hinchas en Universitario vs Millonarios: ¿Qué quiso decir?

El chileno se dirigió a los aficionados ‘cremas’ en el estadio Monumental tras ser cambiado en amistoso

El polémico gesto de Rodrigo Ureña a los hinchas en Universitario vs Millonarios: ¿Qué quiso decir?

A qué hora juega Alianza Lima vs Deportivo Cali: partido amistoso internacional en Matute 2026

El conjunto ‘íntimo’ jugará ante sus aficionados en un encuentro frente al cuadro colombiano, que tiene entre sus filas a Pedro Gallese. Conoce los horarios de este partido

A qué hora juega Alianza Lima vs Deportivo Cali: partido amistoso internacional en Matute 2026

Los cruces confirmados de cuartos de final en Copa de la Liga 2026

Sporting Cristal es uno de los clasificados a la siguiente ronda del torneo creado para los equipos de Liga 1 y Liga 2 durante el parón por el Mundial

Los cruces confirmados de cuartos de final en Copa de la Liga 2026

Temblor HOY en Perú EN VIVO: Último sismo de 4.3 en Lima y de 5.2 en Huarmey, reporta IGP

El Instituto Geofísico del Perú (IGP) registró a noche un sismo a 22 kilómetros al suroeste de Lurín. El movimiento de tierra se sintió en todo el sur de Lima

Temblor HOY en Perú EN VIVO: Último sismo de 4.3 en Lima y de 5.2 en Huarmey, reporta IGP

Detienen a cinco policías en Ica y Lima por presuntos actos de corrupción en megaoperativo

La intervención simultánea se realizó en Nasca y la capital, como parte de una pesquisa de la fiscalía anticorrupción de la región, con apoyo de la PNP y el Ministerio Público

Detienen a cinco policías en Ica y Lima por presuntos actos de corrupción en megaoperativo
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

POLÍTICA

Pedro Castillo solicitará al PJ suspender su condena por informe de expertos de la ONU

Pedro Castillo solicitará al PJ suspender su condena por informe de expertos de la ONU

Tomás Gálvez reincorpora a Víctor Rodríguez Monteza al Ministerio Público: Estos son los casos que asumirá

Javier Milei confirma que asistirá a toma de mando de Keiko Fujimori: “El 28 de julio voy a estar en Perú”

JNE decidirá este lunes 13 si Rafael López Aliaga podrá postular a teniente alcalde de Lima

Roberto Sánchez pidió la liberación de Pedro Castillo tras informe de expertos de la ONU: “Nos preparamos para movilizarnos”

ENTRETENIMIENTO

‘La Tigresa del Oriente’ dedica insólito video a Erling Haaland y se vuelve viral: “Es de otro planeta”

‘La Tigresa del Oriente’ dedica insólito video a Erling Haaland y se vuelve viral: “Es de otro planeta”

Mario León, actor de ‘Mil oficios’, denuncia intento de desalojo, agresión y presunta homofobia en Lince

Verónica Linares habla sobre los rumores de una supuesta relación con Federico Salazar tras separarse de Katia Condos

Marina Gold deja el cine para adultos tras presentar a su pareja y mostrarse muy enamorada: “Queremos estar juntos”

Matt Damon y John Leguizamo, actores de ‘La Odisea’, se emocionan al recibir caballitos de totora

DEPORTES

Equipos clasificados a cuartos de final de la Copa Caliente de la Liga 2026: así avanza el torneo

Equipos clasificados a cuartos de final de la Copa Caliente de la Liga 2026: así avanza el torneo

El polémico gesto de Rodrigo Ureña a los hinchas en Universitario vs Millonarios: ¿Qué quiso decir?

A qué hora juega Alianza Lima vs Deportivo Cali: partido amistoso internacional en Matute 2026

Los cruces confirmados de cuartos de final en Copa de la Liga 2026

Gol y doblete de José Rivera para el triunfo de Universitario vs Millonarios en amistoso 2026