‘La Noche Dorada 2′: Así fue la presentación de los influencers y streamers en el evento de pelea de El Zeein

‘La Noche Dorada 2’, una nueva edición del evento de boxeo amateur llega para reunir a streamers y tiktokers de Perú dentro de un ring. La velada, organizada por el creador de contenido Andy Merino (El Zeein), se realizará el sábado 5 de septiembre y tendrá una cartelera con 16 peleadores y cuatro combates internacionales, según el anuncio promocional.
“Perú, Colombia y Chile se encuentran sobre el ring. 4 peleas internacionales, viejas rivalidades, nuevas cuentas por resolver y 16 peleadores listos para dejarlo todo.Una noche donde todos tendrán algo que demostrar”.
En la presentación de los participantes, el evento confirmó un formato que apuesta por rivalidades creadas en redes, antecedentes mediáticos y duelos que ya vienen calentándose en la previa. Con ese marco, la organización difundió la cartelera completa y los detalles de las peleas que se verán en el ring del Dibós.
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Pelea estelar: Cañita vs. JH de la Cruz
La pelea principal de la noche enfrentará al peruano Cañita con JH de la Cruz (Colombia). Según lo anunciado, ambos lograron victorias frente a Cristorata en el último año, un antecedente que eleva la expectativa entre sus seguidores y coloca el combate como el plato fuerte del evento.
La organización proyecta este duelo como el cierre de la velada, con un enfrentamiento marcado por el choque entre audiencias y el interés por ver a dos nombres con impulso reciente en este tipo de espectáculos.
Kingteka vs. Bebote
Uno de los duelos masculinos más esperados es el de Kingteka frente a Bebote, ambos streamers peruanos. Según la información compartida, la tensión entre ellos se intensificó tras un incidente en Japón, cuando Kingteka agredió a Bebote en un restaurante luego de una discusión por comentarios realizados.
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Kingteka llega con antecedente en este formato, aunque en la edición pasada fue derrotado por Smash, un dato que suma presión a su regreso al ring. En tanto, el cruce con Bebote se presenta como una oportunidad para resolver en el cuadrilátero un conflicto que ya se volvió parte de la conversación en redes.
Sacha Uzumaki vs. Pulsera
La cartelera incluye la pelea entre Sacha Uzumaki y Pulsera, streamers peruanos que buscan consolidarse en el ring y ampliar su presencia ante nuevas audiencias. En el caso de Sacha Uzumaki, se indicó que cobró notoriedad por su apoyo público a la campaña presidencial de César Acuña y que se mantiene activo en medios digitales.
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Pulsera, por su parte, suma seguidores internacionales en plataformas y apunta a usar la pelea como vitrina para fortalecer su perfil en este tipo de eventos.
Jota Shoy vs. Jeque Árabe
El combate entre el rapero Jota Shoy y el streamer Jeque Árabe llega cargado de controversia. Según la previa, ambos intercambiaron declaraciones y ya se enfrentaron en el pasado, con triunfo para Jota, lo que añade un componente de revancha y de presión para su rival.
La tensión entre ambos ha sido uno de los elementos más comentados en la antesala del evento, y el cara a cara quedó instalado como uno de los cruces con mayor narrativa de conflicto.
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Piero Arenas vs. Shelao
Entre los duelos que concentran atención mediática figura Piero Arenas vs. Shelao (Chile). Arenas aparece como streamer y exintegrante de Esto es Guerra y, de acuerdo con lo difundido, ha estado en el centro de la atención por una denuncia de abuso sexual que involucró su nombre recientemente.
Su rival será Shelao, de Chile, con experiencia en varias veladas, y que buscará imponerse en su debut dentro de este evento. El combate se perfila como uno de los más comentados por la combinación de exposición, antecedentes y rivalidad construida en la previa.
Zully vs. May Osorio
En la rama femenina, uno de los duelos destacados es el de Zully ante May Osorio (Colombia). Zully figura como una de las streamers más reconocidas de Perú, mientras que Osorio llega como creadora de contenido colombiana.
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Según el anuncio oficial, May Osorio no pudo asistir a la presentación inicial por motivos de viaje, aunque su participación se mantiene confirmada para el evento principal.
La previa también recordó el antecedente de Zully en la primera edición, cuando perdió ante la influencer argentina La Pinky por decisión unánime en tres rounds. Pese a ese resultado, se indicó que tanto el público como su rival reconocieron su esfuerzo en el cuadrilátero.
Pauchikita vs. Pepita
Otra pelea femenina confirmada es Pauchikita vs. Pepita, un duelo entre creadoras peruanas que llega con rivalidad previa tras un altercado. Las redes sociales han amplificado el interés por este combate, instalado como una revancha y un enfrentamiento que no se queda solo en lo deportivo, sino también en lo viral.
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Emtsuki vs. Daniela Taquire
En el bloque femenino, también está el choque entre la streamer colombiana Emtsuki y la peruana Daniela Taquire, presentado como un nuevo capítulo de una historia de desencuentros que ahora se trasladará al ring.
Según lo anunciado, el combate funcionará como revancha tras un entredicho previo, con un componente internacional que refuerza la idea de un evento regional.
Entradas, precios y transmisión
Las entradas están disponibles en Ticketmaster Perú. Los organizadores informaron que desde el sábado 11 de julio las tarifas cambiarán: tribuna alta costará S/89.70, tribuna baja S/161, Golden izquierda y derecha S/276, y la zona para silla de ruedas S/230.
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La organización prevé una transmisión especial por Kick para quienes no puedan asistir, además de cobertura en redes sociales, con una previa que ya se mueve como fenómeno viral entre seguidores de los participantes.
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