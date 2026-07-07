Ignacio Buse vuelve al ATP 250 de Gstaad, escenario de la primera gran actuación de su carrera en el circuito

Ignacio Buse regresa al ATP 250 de Gstaad, el torneo de su irrupción en la élite del tenis. Crédito: Facebook ATP Gstaad.

Después de una histórica gira sobre césped, Ignacio Buse volverá a la superficie donde ha construido los mejores resultados de su carrera. El tenista peruano disputará el ATP 250 de Gstaad, certamen que se jugará en el Roy Emerson Arena, en Suiza, y que marcó el inicio de su irrupción en la élite del circuito profesional.

Un año después de aquella inolvidable campaña, Buse regresa con un presente completamente distinto. Ya no será una de las revelaciones provenientes de la fase clasificatoria, sino uno de los principales candidatos del cuadro principal. Gracias a su ascenso hasta el puesto 35 del ranking ATP, el peruano llegará como el quinto cabeza de serie, condición que refleja el crecimiento sostenido que ha experimentado durante la última temporada.

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El torneo suizo también marcará su regreso al polvo de ladrillo luego de una destacada gira de césped. En Wimbledon 2026, el peruano consiguió la primera victoria de su carrera en un Grand Slam al superar la primera ronda del cuadro principal, un resultado que confirmó su evolución en una superficie que históricamente no era la más favorable para su juego.

Ahora, el reto será trasladar esa confianza nuevamente a la arcilla, donde defenderá una importante cantidad de puntos. La campaña realizada el año pasado en Gstaad le otorgó 90 unidades para el ranking ATP, por lo que una actuación similar será fundamental para mantenerse cerca del Top 30 del mundo y consolidar su posición entre los mejores tenistas del circuito.

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El ATP 250 de Gstaad le da la bienvenida a Ignacio Buse. Crédito: Facebook Gstaad.

Asimismo, la presencia de figuras experimentadas convierte al certamen en una prueba importante para Buse, quien buscará confirmar que ya pertenece a la élite del tenis mundial y seguir sumando resultados de peso antes del inicio de la gira norteamericana.

Nombres importantes

El cuadro principal del ATP 250 de Gstaad contará con varios jugadores ubicados entre los mejores del mundo. Alexander Bublik encabezará la lista de favoritos, mientras que Casper Ruud aparece como otro serio candidato gracias a su reconocida trayectoria sobre arcilla.

También estarán presentes Valentin Vacherot, Arthur Rinderknech, Jaume Munar, Juan Manuel Cerúndolo, Matteo Berrettini, Miomir Kecmanovic, Raphael Collignon, Yannick Hanfmann, Lorenzo Sonego, Mattia Bellucci, Jan-Lennard Struff, Stefanos Tsitsipas, Francisco Comesaña, Benjamin Bonzi y el joven austríaco Joel Schwaerzler.

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La presencia de tantos jugadores consolidados demuestra el nivel competitivo que tendrá el torneo y el desafío que representará para el peruano, quien parte como uno de los principales sembrados.

Entry List del ATP 250 de Gstaad. Crédito: Canal Tenis.

Buse en Gstaad 2025

El ATP 250 de Gstaad 2025 representó el verdadero punto de quiebre en la carrera de Ignacio Buse. Después de consolidarse como una de las grandes promesas del circuito Challenger, el peruano llegó a Suiza con la obligación de disputar la fase clasificatoria para ganarse un lugar en el cuadro principal. Lo consiguió con dos sólidas victorias: primero derrotó al español Albert Ramos-Viñolas por 6-4, 6-7(5) y 6-3, y luego superó al alemán Patrick Zahraj por 7-6(5) y 6-3 para asegurar su ingreso al torneo.

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Lejos de conformarse con acceder al cuadro principal, Buse continuó sorprendiendo. En la primera ronda venció al serbio Laslo Djere, entonces quinto preclasificado, por 7-6(6), 1-6 y 6-4, firmando uno de los triunfos más importantes de su carrera hasta ese momento. En los octavos de final protagonizó otra remontada memorable frente al polaco Kamil Majchrzak, imponiéndose por 1-6, 7-5 y 6-1 para instalarse entre los ocho mejores.

Su gran semana continuó en los cuartos de final, donde eliminó al argentino Román Andrés Burruchaga por 6-3, 3-6 y 6-1. Ese triunfo le permitió alcanzar las primeras semifinales ATP de su trayectoria, confirmando que podía competir de igual a igual frente a jugadores consolidados del circuito.

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El tenista peruano derrotó 2-1 a Kamil Majchrzak, top 100 mundial, y se colocó entre los ocho mejores del torneo suizo. (Video: Tennis TV)

El sueño terminó en semifinales ante el también argentino Juan Manuel Cerúndolo, quien se impuso por un doble 6-3. A pesar de la derrota, el balance fue ampliamente positivo: Buse firmó su primera gran actuación en un torneo ATP, sumó 90 puntos para el ranking mundial y dio el impulso definitivo a una temporada que terminaría por consolidarlo entre los mejores tenistas del planeta.