Líbero de la selección peruana apunta a la revancha ante Venezuela en el Mundial Sub 17 de Vóley 2026: “Nos quedamos con pica”

Vania Adrianzén señaló que la selección peruana tiene una oportunidad para cobrarse revancha contra Venezuela en el Mundial Sub 17. Crédito: YouTube La Cátedra Deportes.

La selección peruana femenina Sub 17 concluyó con buenas sensaciones su participación en la Copa del Pacífico 2026 y ya centra toda su atención en el Mundial de la categoría, que comenzará el próximo mes en Chile. Tras conquistar el certamen binacional con dos triunfos sobre las anfitrionas de la Copa del Mundo, el plantel regresó al país con la confianza en alza y convencido de que el trabajo realizado durante los últimos meses empieza a reflejarse dentro de la cancha.

Una de las futbolistas que transmitió ese optimismo fue la líbero Vannia Adrianzén. La jugadora de Géminis calificó como “una bonita experiencia” la serie de amistosos frente a Chile y aseguró que este tipo de encuentros servirá para llegar en mejores condiciones al principal objetivo de la temporada. En diálogo con 'La Cátedra Deportes’, sostuvo que los dos compromisos fueron muy valiosos para medir el nivel del equipo y seguir fortaleciendo su funcionamiento colectivo.

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La voleibolista también destacó el crecimiento que ha mostrado la selección bajo la dirección técnica de Marcello Bencardino, especialmente en uno de los fundamentos que más complicó al equipo el año pasado. Según explicó, Perú ha mejorado “demasiado en el recibo”, un aspecto que anteriormente representaba una de las principales debilidades del grupo. Aunque reconoció que todavía quedan detalles por corregir, se mostró convencida de que el equipo continuará evolucionando durante las próximas semanas.

Vannia Adrianzén y Kiara Lazo, ambas jugadoras de Deportivo Géminis, se proclamaron campeonas de la Copa Pacífico. Crédito: Instagram Deportivo Géminis.

Adrianzén también identificó el aspecto mental como una de las tareas pendientes antes del debut mundialista. Consideró que el equipo todavía debe aprender a sobreponerse a los errores durante los partidos, pues en determinados momentos las jugadoras “se estancan” tras cometer equivocaciones. Para la líbero, dar ese salto será fundamental para competir de igual a igual frente a las mejores selecciones del mundo.

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Esa fortaleza emocional, precisamente, fue uno de los factores que permitió a Perú sacar adelante el segundo compromiso frente a Chile. Luego de un partido muy disputado en Arica, la selección nacional encontró respuestas en los momentos decisivos y terminó imponiéndose gracias, según Adrianzén, al coraje y la entrega que mostró todo el plantel. “Le metimos garra. Lo dimos todo”, resumió sobre el esfuerzo colectivo que permitió levantar el trofeo.

Con el Mundial cada vez más cerca, la líbero aseguró que el objetivo será mostrar “lo que sabemos hacer o más”, dejando en claro que el grupo confía en llegar a su mejor versión para afrontar el torneo más importante del año.

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El remate de Victoria Olavarría para que Perú consume la remontada ante Chile en Tacna por el duelo de ida de la Copa del Pacífico de Vóley. Crédito: Latina Tv

Sin embargo, hubo un rival que apareció rápidamente en su mente cuando fue consultada por las cuentas pendientes del equipo. Adrianzén reconoció que la derrota frente a Venezuela en las semifinales de la Copa Panamericana Sub 17 todavía permanece presente dentro del plantel.

Aquel encuentro, que Perú tenía encaminado, terminó escapándose, por lo que considera que una eventual revancha en la segunda jornada del Mundial sería una oportunidad inmejorable para cambiar la historia. “Sí o sí les tenemos que ganar. Nos quedamos con pica. Teníamos todo para ganar, pero se nos escapó de las manos”, afirmó.

Sensaciones positivas en la Copa del Pacífico

Los amistosos disputados frente a Chile dejaron un balance ampliamente favorable para la selección peruana. En el primer compromiso, jugado en Tacna, las dirigidas por Marcello Bencardino remontaron el marcador para imponerse por 3-1, con actuaciones sobresalientes de Fernanda Pinto, Victoria Olavarría y Tamara Galdós.

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Días después, en Arica, Perú volvió a demostrar personalidad para quedarse con un ajustado triunfo por 3-2 y conquistar la Copa del Pacífico 2026. Más allá del resultado, ambos encuentros permitieron al comando técnico comprobar el crecimiento del equipo frente al anfitrión del próximo Mundial y reforzar la confianza de un grupo que buscará trasladar ese buen momento al certamen ecuménico.

La selección peruana logró imponerse en el 'tie-break' y se quedó con el trofeo en Arica. (Video: Latina)

El fixture de Perú en el Mundial Sub 17

Perú integrará una zona competitiva en la que se medirá ante potencias y equipos en crecimiento del vóley mundial. El conjunto nacional tendrá como rivales a Túnez, Venezuela, México, Filipinas y China, siendo este último el actual campeón del certamen juvenil. A continuación, te presentamos el fixture oficial de la ‘blanquirroja’ en la competencia:

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6 de agosto (15:00 horas): Perú vs Túnez

7 de agosto (12:00 horas): Perú vs Venezuela

8 de agosto (12:00 horas): Perú vs México

10 de agosto (15:00 horas): Perú vs Filipinas

11 de agosto (18:00 horas): Perú vs China

Fixture de Perú en el Mundial Sub 17 de Vóley 2026. Crédito: FPV