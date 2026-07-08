Austin Palao ningunea la carrera musical de Flavia Laos y es tildado de machista en '¿Volverías con tu ex? 2'

Austin Palao minimizó la carrera musical de Flavia Laos en '¿Volverías con tu ex? 2' y desató una polémica en redes sociales.

Austin Palao protagonizó uno de los momentos más comentados del reality chileno ‘¿Volverías con tu ex? 2’ al minimizar la carrera musical de su expareja Flavia Laos frente a las cámaras del canal Mega.

Durante el capítulo 20 del programa, el modelo peruano de 31 años respondió a una pregunta del conductor Julio César Rodríguez con una frase que encendió el debate: “Karol G y Jennifer López ya son artistas”, insinuando que Laos no alcanza ese nivel para justificar su forma de vestirse en el escenario.

La declaración generó reacciones inmediatas entre los participantes del encierro y se viralizó en pocas horas en redes sociales.

La frase que desató la polémica

Todo ocurrió cuando Rodríguez le preguntó directamente a Flavia Laos si había sentido que Austin podía ser un obstáculo en su carrera. La cantante respondió sin rodeos: “Sí”. El conductor profundizó en el tema y señaló que no imaginaba al novio de una gran artista cuestionando su vestimenta.

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Fue entonces cuando Palao tomó la palabra para defender su postura. “Yo creo que no necesita mostrar de más como para imponerse en eso”, dijo. Y ante la comparación con las estrellas internacionales, lanzó la frase que concentró todas las críticas.

Un tenso momento se vivió en el reality '¿Volverías con tu ex?' cuando Austin Palao pareció menospreciar la carrera musical de Flavia Laos al compararla con artistas consagradas como Karol G y Jennifer Lopez. ¿Fue un comentario desafortunado o una indirecta directa? Video: TikTok @riclatorrez

La escena no terminó ahí. Cuando el animador preguntó si le acomodaban personalidades como la de Laos o la de Fran Maira, otra de sus exparejas, el participante Ray Cerda intervino para señalar que “la Fran me contaba que no podía hacer nada”.

Flavia reaccionó de inmediato: “Entonces tú estás eligiendo mal”. Palao respondió con un escueto “claramente”, y la cantante cerró el intercambio con una frase que arrancó reacciones en el set: “Tienes que elegir a una monja. ¿De repente tú eres el problema?”.

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En conversaciones previas dentro del encierro, Laos había relatado a otros participantes que las actitudes de su expareja la incomodaban cotidianamente. “Él para sin polo todo el día y yo no podía usar la faldita porque las mujeres no tienen que ser más sexys. No tienes que pretender ser más sexy de lo que ya eres. Eran comentarios que a mí me aburrían”, contó la artista.

Y también confesó que la dinámica derivó en un control que la afectó emocionalmente: “Le molestaba que use cosas cortitas, y siento que empezó a controlarme más. Yo estaba tan enamorada que empecé a acceder a todo eso no sintiéndome cómoda”.

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“El más machista de todos”: la reacción en redes y el patrón con Fran Maira

Las palabras de Austin Palao circularon rápidamente en plataformas digitales. El creador de contenido Samly Podcast compartió el registro en Instagram y lo calificó como “el más machista de todos”, al afirmar que “ni siquiera miente” y que “demuestra su machismo sin vergüenza alguna”.

Oriana Marzoli se muestra satisfecha al recordar cómo, dos años atrás, ya había advertido sobre el comportamiento de Austin Palao, a quien calificó de manipulador y machista. ¡El tiempo le dio la razón! Video: Instagram Mega TV

El tiktoker peruano Ric La Torre también difundió el clip y cuestionó la lógica del modelo: “Querido Austin, si Flavia así sea cantante de karaoke, es su sueño y ella quisiese mostrarse, pero en ropilla sexys, porque así lo amerita la ocasión o porque es simplemente su gusto, lo puede hacer. Así como Austin sube sus fotos sexys también porque tiene buen cuerpo”.

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La publicación acumuló miles de comentarios, entre ellos: “La mujer puede vestir como le dé la gana, que se eduquen a los hombres a respetar” y “¿Cómo alguna mujer puede querer estar con un tío como Austin?”. Una minoría defendió al modelo con frases como “Todo un caballero Austin” o “Soy mujer y comparto esa opinión”.

La polémica adquirió otra dimensión con la intervención de Oriana Marzoli, expareja de Facundo González e influencer venezolana que participa como panelista comentando el reality. Marzoli afirmó haber advertido sobre el comportamiento de Palao hace dos años, cuando él tuvo un vínculo con la cantante chilena Fran Maira.

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“Yo hace dos años dije muy claramente que él me parecía un manipulador y un supermachista que no dejaba brillar a Fran”, sostuvo ante los aplausos del público. La influencer también recordó que Palao presentó a Maira en un programa peruano, lo que para ella confirma que la relación fue formal, a pesar de que el modelo lo niega.

Fran Maira ya había respondido públicamente tras ser “negada” por Palao en el programa. La cantante chilena aseguró que la relación duró nueve meses y que fue ella quien decidió terminarla. “Estuvimos nueve meses y me pasó lo mismo que a Flavia”, declaró, trazando una línea directa entre ambas experiencias. Para muchos usuarios en redes, ese paralelismo convirtió las declaraciones de Palao en algo más que un comentario aislado.

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Las participantes del reality '¿Volverías con tu ex? 2'expresan su descontento con la mentalidad de Austin Palao, quien asegura que las mujeres no deben vestirse de forma 'sugerente'. Él intenta justificar su postura hablando de 'protección' y 'límites' en una relación. Video: Instagram MegaTV

En paralelo, dentro de la casa, el propio Austin intentó explicar su postura a uno de sus compañeros de encierro, el chileno Nicolás Solabarrieta. “Yo no soy un huevón que va a decir: ‘No esto, no otro’. Obviamente tengo límites, ¿no? Como cualquier hombre que protege a su pareja”, señaló.

Y añadió: “Si tienes una relación, a no exhibirte tan disponible. En el mundo real donde vivimos, si sales sugerente, te expones a que puedan faltarte el respeto. ¿Y qué va a esperar tu pareja? Que la defiendas. ¿Y qué representa eso? Que te agarres a golpes con las personas”. La argumentación fue recibida con cuestionamientos tanto por los participantes del programa como por el público en redes.

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La carrera musical de Flavia Laos

El contexto de la polémica resulta llamativo si se considera el momento profesional de Flavia Laos. La artista peruana de 28 años firmó en 2025 con HYBE America, filial de la discográfica surcoreana que gestiona a BTS, y lanzó en marzo de 2026 su EP ‘La Rubia Enamorada’.

Flavia Laos y Austin Palao aparecen en el set del reality chileno ‘¿Volverías con tu ex? 2’ tras su ingreso al programa. (Mega)

En mayo de ese mismo año, Laos desfiló en la alfombra azul de los American Music Awards 2026 en Las Vegas, donde coincidió con figuras como Karol G y Maluma. Además, en 2022 ganó el galardón de Influencer Latina del Año en los People’s Choice Awards y participó en la cuarta temporada de ‘Too Hot to Handle’ de Netflix.

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Flavia Laos y Austin Palao ingresaron juntos a ‘¿Volverías con tu ex? 2’ el 1 de julio de 2026, presentados de forma sorpresiva ante el resto de participantes. El programa, conducido por Tonka Tomicic y Julio César Rodríguez, se transmite por Mega en Chile y por Disney+ para el resto de América Latina. Desde su llegada, la expareja peruana se convirtió en el foco principal del formato, con conversaciones que han mezclado reproches, confesiones y confrontaciones sobre los motivos de su ruptura, que se produjo a finales de 2023.