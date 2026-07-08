FC Cajamarca sigue desmantelándose a puertas del Torneo Clausura de Liga 1 2026: Carlos Mosquera se marchó agudizando la crisis institucional

El periplo de Carlos Mosquera en FC Cajamarca acabó de la manera más impensada. A inicios de febrero fue contratado de emergencia por la lesión de Jonathan Medina, quien había arrancado como titular, y se hizo inamovible en el marco del club, jugando buena cantidad de partidos en el Apertura 2026. Sin embargo, la segunda parte del año se afrontará sin la presencia del colombiano, que ha decidido dar un paso al costado.
Mosquera, de 31 años, se desvinculó de la entidad ‘azul y oro’ a raíz de los serios aprietos económicos que repercuten en el pago de los salarios de los futbolistas que forman parte del plantel. Aquel problema, de hecho, aceleró la salida de varios efectivos como Hernán Barcos, quien fuera la cara visible del proyecto deportivo.
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Una vez que se perfiló el acuerdo para resolver el contrato con FC Cajamarca, que tenía una duración de un periodo, el guardameta colombiano quedó con su carta pase en mano para negociar con cualquier club. La situación fue aprovechada por Alianza Universidad, del ascenso peruano, y se agilizó una operación abrochada en una incorporación inmediata.
El recorrido de Carlos Mosquera en la Liga 1 despertó expectativa a nivel interno por su amplio recorrido por Ecuador, Colombia y Bolivia, pero debe reconocerse que su desempeño con el club norteño peruano dejó mucho que desear debido a sus flojas intervenciones en momentos gravitantes, lo que acabó repercutiendo en los resultados del equipo. En la recta final del certamen, fue relegado a suplente, dándole pase al joven Samuel Aspajo para transformarse en el nuevo ‘1’ por lo que resta de la temporada.
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Éxodo total
Lo que empezó en FC Cajamarca como una ilusión acabó en un auténtico fiasco por la mala conducción en los despachos, sobre todo en el área de las finanzas. Fichar a Hernán Barcos, último referente goleador e ídolo de Alianza Lima, supuso un enorme espaldarazo al proyecto del nuevo club en la Liga 1, al tratarse del último ariete extranjero que marcó diferencias en el ecosistema local.
A partir de ese movimiento, llegaron otras contrataciones igual de rimbombantes como la de Pablo Lavandeira, Pablo Míguez, Ricardo Lagos, Sebastien Pineau, entre otros. De ahí que se instalara la idea de que el ‘azul y oro’ se transformaría en el elenco revelación de la temporada.
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Nada más lejos de la realidad. El entrenador Carlos Silvestri apenas pudo echar andar a FC Cajamarca y los malos resultados acabaron llevándoselo por delante. Por más de un mes y medio solo hubo tropiezos sobre el verde al tiempo que las deudas en las planillas de los jugadores aumentaban y preocupaban.
De no ser por la vigencia de Barcos, quien además contagió profesionalismo al resto de compañeros, los cajamarquinos se hubieran quedado en la franja del descenso. Lograda la resurrección, los principales futbolistas tomaron la decisión de desmarcarse de la institución por la severa crisis interna en el aspecto monetario. Así las cosas, el ‘Pirata’ dio inicio al éxodo acompañado de aquellos que lo secundaron.
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