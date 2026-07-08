Wolfgang Grozo se reúne con Keiko Fujimori y llama a dejar atrás la polarización: “Todos debemos apoyar”

Wolfgang Grozo, candidato presidencial de Integridad Democrática. | Andina

La presidenta electa Keiko Fujimori recibió este martes al excandidato presidencial Wolfgang Grozo en una reunión realizada días después de la oficialización de los resultados electorales. Tras el encuentro, ambos coincidieron en la necesidad de impulsar el diálogo entre las fuerzas políticas y fortalecer la gobernabilidad para afrontar los principales desafíos que enfrentará el próximo gobierno.

Al salir de la cita, Grozo explicó que la conversación giró en torno a la situación del país, el escenario político tras las elecciones y las prioridades de la próxima administración. Además de hacer un llamado a dejar atrás la polarización, el exaspirante a la Presidencia rechazó que existan condiciones previas para el diálogo político y reiteró sus planteamientos sobre seguridad ciudadana, incluyendo el apoyo de las Fuerzas Armadas a la Policía Nacional dentro del marco constitucional.

PUBLICIDAD

“El Perú no puede seguir fragmentado”: el mensaje de Grozo tras su encuentro con Fujimori

La presidenta electa Keiko Fujimori saluda con la mano durante una rueda de prensa tras la proclamación por parte de las autoridades electorales de su victoria en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, celebrada en Lima (Perú) el viernes 3 de julio de 2026. (Foto AP/Bruno Elias)

En sus declaraciones a la prensa, Wolfgang Grozo remarcó que el proceso electoral ya quedó atrás y que, a partir de ahora, el foco debe estar puesto en el interés nacional. “Las elecciones terminaron. Una vez ratificada quien estará al frente del país, todos debemos apoyar, más allá de las ideologías”, señaló, al tiempo que insistió en que el escenario actual exige dejar de lado la confrontación política que ha dominado buena parte del debate público en los últimos meses.

El excandidato presidencial sostuvo además que el respaldo a la nueva gestión no debe interpretarse como una renuncia al control ciudadano. En esa línea, subrayó que una cosa es acompañar la estabilidad del país y otra muy distinta otorgar un respaldo sin vigilancia. “Eso no significa dar un cheque en blanco. Todos debemos ser vigilantes y auditores de lo que ocurra durante la gestión”, manifestó, en una frase que buscó marcar distancia frente a cualquier lectura de adhesión irrestricta.

PUBLICIDAD

Grozo también comentó que durante la conversación percibió en Keiko Fujimori la intención de construir un equipo con criterio técnico y apertura política. Según explicó, la mandataria electa le habría transmitido la idea de convocar a los perfiles “más capacitados” para conformar un gobierno de ancha base, donde prime la meritocracia por encima de las cuotas partidarias. El excandidato sostuvo que ese enfoque resulta clave para responder a las exigencias del país en una coyuntura compleja.

Otro de los puntos abordados fue la participación de los jóvenes en la vida pública y la necesidad de reforzar la institucionalidad democrática. Grozo consideró que el debate político debe abrir espacio a nuevas voces y a propuestas que ayuden a recomponer la confianza en las instituciones, especialmente en un contexto donde la desafección ciudadana sigue siendo uno de los grandes problemas.

PUBLICIDAD

En materia de seguridad ciudadana, el excandidato también se pronunció sobre el rol de las Fuerzas Armadas. Aclaró que cualquier intervención debe mantenerse dentro del marco constitucional y en calidad de apoyo a la Policía Nacional, descartando una militarización de las calles. “No se trata de sacar a los militares a patrullar las calles. Hay formas en que las Fuerzas Armadas pueden apoyar a la Policía Nacional dentro de su rol constitucional”, expresó.

Keiko Fujimori también dialogó con María Corina Machado tras ser proclamada presidenta electa

María Corina Machado expresa respaldo a Keiko Fujimori: “En el Perú debe prevalecer una sana democracia”. (Foto composición: Infobae Perú/Difusión)

Horas después de reunirse con Wolfgang Grozo, Keiko Fujimori sostuvo una videollamada con la líder opositora venezolana y premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, quien la felicitó por su victoria en la segunda vuelta electoral. La conversación se produjo luego de que el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) oficializara los resultados de los comicios y sirvió para reafirmar los vínculos políticos que ambas mantienen desde hace varios años.

PUBLICIDAD

Durante el diálogo, Fujimori agradeció el respaldo que Machado le expresó durante la campaña presidencial. La dirigente venezolana señaló que Perú y Venezuela comparten la defensa de la democracia y sostuvo que ambas naciones atraviesan procesos que requieren fortalecer sus instituciones. En ese contexto, afirmó que la lucha emprendida en ambos países responde a una misma causa y expresó su confianza en que prevalezcan los valores democráticos.

La conversación también incluyó un mensaje de solidaridad por los terremotos que afectaron recientemente a Venezuela. Fujimori transmitió su apoyo a las familias damnificadas y lamentó las pérdidas humanas y materiales ocasionadas por la emergencia, además de expresar su deseo de que la población reciba la asistencia necesaria para enfrentar las consecuencias del desastre. Machado agradeció el gesto y valoró el respaldo enviado desde el Perú en un momento de crisis para su país.

PUBLICIDAD