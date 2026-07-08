Perú

Desde este 8 de julio solo podrás ingresar a la Línea 2 del Metro con la Tarjeta Interoperable: ¿se pagará pasaje?

El nuevo sistema permitirá integrar el uso de una sola tarjeta en la Línea 2, el Metropolitano, AeroDirecto y, a futuro, la Línea 1

Guardar
Google icon
La ATU anuncia que para viajar en la Línea 2 se requerirá una tarjeta desde el 8 de julio. Erick Reyes, vocero de la entidad, explica los detalles sobre la personalización y los pases libres para beneficiarios. (Crédito: Andina Noticias)

Desde este miércoles 8 de julio, los usuarios de la Línea 2 del Metro deberán contar obligatoriamente con una Tarjeta Interoperable de Transporte para ingresar y salir de las estaciones. La medida forma parte del proceso de implementación del sistema de recaudo y será requisito para acceder al servicio, aunque este continúe operando en etapa de marcha blanca.

De acuerdo con Andina Noticias, quienes no cuenten con la tarjeta no podrán utilizar el Metro de Lima y Callao y deberán optar por otro medio de transporte público. La exigencia busca que los pasajeros se familiaricen con el sistema antes de la entrada en operación comercial.

PUBLICIDAD

Una mano sostiene cinco tarjetas de transporte de colores con logotipos de Perú y ATU; a la izquierda, en un círculo, un tren del Metro de Lima y Callao
Una mano sostiene varias Tarjetas Interoperables de Transporte para el Metro de Lima y Callao, cuya Línea 2 inició la obligatoriedad de su uso para ingresar y salir de las estaciones. (Andina Noticias)

La Autoridad de Transporte Urbano (ATU) aclaró que la obligatoriedad de la tarjeta no significa el inicio del cobro del pasaje. El servicio seguirá siendo gratuito mientras continúe la marcha blanca, iniciada en diciembre de 2023, y el uso de la TIT servirá únicamente para validar el funcionamiento de los equipos de recaudo.

No pagarás pasaje

El vocero de la ATU, Erick Reyes, explicó que la implementación de la tarjeta responde a la necesidad de que el sistema continúe avanzando hacia su operación definitiva. Según indicó, la siguiente etapa consiste en acostumbrar a los usuarios al uso de esta herramienta tecnológica sin modificar, por el momento, la gratuidad del servicio.

PUBLICIDAD

Personas haciendo fila en una boletería de metro con un cartel que indica 'Ventanilla 1 Tarifas' y el valor de la tarjeta de transporte
Usuarios forman fila en una boletería de la Línea 2 del Metro de Lima y Callao para adquirir la Tarjeta Interoperable de Transporte, un requisito para acceder al servicio. (Andina Noticias)
“En la marcha blanca no se usaba tarjeta. Ahora, el siguiente paso es que se use la tarjeta pero sin el cobro del pasaje. Cada tarjeta tiene un costo de S/ 7.50”, señaló el representante de la ATU a Andina Noticias.

Reyes agregó que el uso de la Tarjeta Interoperable permitirá obtener información sobre el funcionamiento del sistema y contribuirá a fortalecer los mecanismos de control, gracias a una tecnología diseñada para reducir riesgos de fraude durante la validación del ingreso y salida de pasajeros.

Hombre con barba y gafas, con chaleco azul, sostiene una tarjeta de transporte azul y habla a un micrófono rojo con el logo de Andina en una estación de metro
Erick Reyes, vocero de la ATU, muestra la Tarjeta Interoperable de Transporte en la Línea 2 del Metro de Lima y Callao como parte de su implementación obligatoria. (Andina Noticias)

Tarjeta personal y funcional en otros sistemas de transporte

La ATU informó que la Tarjeta Interoperable de Transporte tendrá un costo de S/ 7.50 y podrá adquirirse en todas las boleterías y máquinas expendedoras de las estaciones de la Línea 2, en el horario de atención de 6:00 a. m. a 11:00 p. m.

Asimismo, precisó que las tarjetas serán de uso personal y existirán versiones diferenciadas para universitarios, escolares, policías, bomberos y personas con discapacidad inscritas en el Conadis. En el caso de estos tres últimos grupos, la entrega de la tarjeta será gratuita.

Manos de una persona sujetando dos tarjetas de transporte azules y rojas. Las tarjetas tienen logos de Perú y ATU, y el texto "Pase Libre Policía-Bombero"
Un trabajador de la Autoridad de Transporte Urbano (ATU) exhibe una Tarjeta Interoperable de Transporte de pase libre para policías y bomberos en Lima y Callao. (Andina Noticias)

Además de utilizarse en la Línea 2, la tarjeta está diseñada para operar en distintos sistemas de transporte. Actualmente ya es aceptada en AeroDirecto y en algunas empresas de transporte convencional, mientras que en el futuro permitirá la integración con el Metropolitano y la Línea 1, facilitando el desplazamiento de los usuarios con un único medio de pago.

Línea 2 continúa su implementación

La ATU destacó que las Tarjetas Interoperables incorporan tecnología con claves encriptadas y sistemas de seguridad para prevenir fraudes. También cuentan con memoria interna que almacena información relacionada con las validaciones, recargas y el perfil del usuario, lo que permitirá optimizar el funcionamiento del sistema cuando entre en operación comercial.

Una mano sujeta una tarjeta azul con detalles verdes. La tarjeta muestra los logos del Ministerio de Transportes y de la ATU, y la palabra "ESTUDIANTE"
Un hombre muestra la Tarjeta Interoperable de Transporte para estudiantes, requisito para acceder a la Línea 2 del Metro de Lima y Callao, según informó la ATU. (Andina Noticias)

Actualmente, la Línea 2 del Metro de Lima y Callao registra alrededor de 60 mil viajes diarios durante la marcha blanca. El servicio opera con trenes automatizados y tiene habilitadas las estaciones Evitamiento, Óvalo Santa Anita, Colectora Industrial, Hermilio Valdizán y Mercado Santa Anita.

Una vez concluido el proyecto, la Línea 2 conectará de manera directa diez distritos de Lima y Callao mediante un recorrido subterráneo de aproximadamente 35 kilómetros, incluido el ramal de la Línea 4. La infraestructura permitirá reducir los tiempos de viaje de más de dos horas a cerca de 45 minutos entre Ate y el Callao, consolidándose como uno de los principales proyectos de transporte urbano del país.

ATU informa demoras en el servicio de la Línea 2 del Metro de Lima, que opera entre Evitamiento y Mercado Santa Anita
ATU informa demoras en el servicio de la Línea 2 del Metro de Lima, que opera entre Evitamiento y Mercado Santa Anita

Temas Relacionados

Línea 2Metro de LimaTarjetaATUperu-noticias

Más Noticias

Papa León XIV podría dar multitudinaria misa en Saqsayhuamán: Vaticano evalúa incluir el complejo arqueológico en su visita al Perú

Los enviados del Vaticano recorrieron los accesos y espacios de Saqsayhuamán para evaluar una posible ceremonia religiosa del papa León XIV. De concretarse, sería la segunda misa papal en el complejo desde la visita de Juan Pablo II hace 41 años

Papa León XIV podría dar multitudinaria misa en Saqsayhuamán: Vaticano evalúa incluir el complejo arqueológico en su visita al Perú

Said Palao, Alejandra Baigorria, y más reaccionan al anuncio de Jefferson Farfán sobre informe de Magaly Medina: “La doble moral”

El comentario más llamativo fue el de Said Palao, quien escribió un contundente mensaje en la publicación del exfutbolista, mientras que Alejandra Baigorria decidió compartir el adelanto en sus historias de Instagram. La publicación provocó las reacciones de Mario Irivarren, Patricio Parodi, Nicola Porcella y Laura Spoya

Said Palao, Alejandra Baigorria, y más reaccionan al anuncio de Jefferson Farfán sobre informe de Magaly Medina: “La doble moral”

Magaly Medina no cree que Alejandra Baigorria conocía detalles de la despedida de soltero: “Si él reconoció que metió la pata públicamente”

La periodista recordó el llanto de la modelo y las disculpas públicas de Said Palao en EEG, cuestionando por qué ambos hablaron de una crisis matrimonial si, según la influencer, todo había sido previamente acordado

Magaly Medina no cree que Alejandra Baigorria conocía detalles de la despedida de soltero: “Si él reconoció que metió la pata públicamente”

Jefferson Farfán y el video completo con pruebas de que Magaly Medina solo habría hecho 6 minutos de trabajo comunitario pese a firmar 76 horas

El exfutbolista difundió un video en YouTube donde compara registros y grabaciones en una parroquia de Surco para cuestionar la versión que la conductora respaldó con documentos validados por el Instituto Nacional Penitenciario

Jefferson Farfán y el video completo con pruebas de que Magaly Medina solo habría hecho 6 minutos de trabajo comunitario pese a firmar 76 horas

Entradas del Sporting Cristal vs RB Bragantino: precios y dónde comprar para asistir a los ‘play-offs’ de la Copa Sudamericana 2026

El elenco de Roberto Mosquera asume su primer gran reto en el segundo semestre del año. El duelo tendrá lugar en el Estadio Nacional. Conoce cómo adquirir tu boleto para este esperado duelo

Entradas del Sporting Cristal vs RB Bragantino: precios y dónde comprar para asistir a los ‘play-offs’ de la Copa Sudamericana 2026
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

POLÍTICA

El nuevo ministro de Educación, Jorge Marticorena, tiene sentencia por proceso de alimentos con deuda superior a S/ 11.700

El nuevo ministro de Educación, Jorge Marticorena, tiene sentencia por proceso de alimentos con deuda superior a S/ 11.700

Carlos Álvarez se presenta como la mano de hierro frente al crimen con Fujimori: “No puede haber comida para delincuentes y niños con anemia”

Junta Preparatoria del Congreso 2026: Funciones, integrantes y el rol clave del nuevo Parlamento bicameral

Wolfgang Grozo se reúne con Keiko Fujimori y llama a dejar atrás la polarización: “Todos debemos apoyar”

Keiko Fujimori conversó con María Corina Machado, premio Nobel de la Paz: “El bien se impone sobre el mal”

ENTRETENIMIENTO

Said Palao, Alejandra Baigorria, y más reaccionan al anuncio de Jefferson Farfán sobre informe de Magaly Medina: “La doble moral”

Said Palao, Alejandra Baigorria, y más reaccionan al anuncio de Jefferson Farfán sobre informe de Magaly Medina: “La doble moral”

Magaly Medina no cree que Alejandra Baigorria conocía detalles de la despedida de soltero: “Si él reconoció que metió la pata públicamente”

Jefferson Farfán y el video completo con pruebas de que Magaly Medina solo habría hecho 6 minutos de trabajo comunitario pese a firmar 76 horas

Austin Palao ningunea la carrera musical de Flavia Laos y es tildado de machista en '¿Volverías con tu ex? 2'

Jefferson Farfán lanza mensaje contra Magaly Medina tras el video y ella responde: “No eres ejemplo de nada”

DEPORTES

Entradas del Sporting Cristal vs RB Bragantino: precios y dónde comprar para asistir a los ‘play-offs’ de la Copa Sudamericana 2026

Entradas del Sporting Cristal vs RB Bragantino: precios y dónde comprar para asistir a los ‘play-offs’ de la Copa Sudamericana 2026

Perú venció 3-0 a Argentina y clasificó a la final del vóley sentado en los Parasuramericanos Valledupar 2026

Líbero de la selección peruana apunta a la revancha ante Venezuela en el Mundial Sub 17 de Vóley 2026: “Nos quedamos con pica”

FC Cajamarca sigue desmantelándose a puertas del Torneo Clausura de Liga 1 2026: Carlos Mosquera se marchó agudizando la crisis institucional

¿Cómo se jugarán los octavos de final de la Copa Caliente de la Liga 2026? Reglas, desempate y clasificación