Desde este 8 de julio solo podrás ingresar a la Línea 2 del Metro con la Tarjeta Interoperable: ¿se pagará pasaje?

La ATU anuncia que para viajar en la Línea 2 se requerirá una tarjeta desde el 8 de julio. Erick Reyes, vocero de la entidad, explica los detalles sobre la personalización y los pases libres para beneficiarios. (Crédito: Andina Noticias)

Desde este miércoles 8 de julio, los usuarios de la Línea 2 del Metro deberán contar obligatoriamente con una Tarjeta Interoperable de Transporte para ingresar y salir de las estaciones. La medida forma parte del proceso de implementación del sistema de recaudo y será requisito para acceder al servicio, aunque este continúe operando en etapa de marcha blanca.

De acuerdo con Andina Noticias, quienes no cuenten con la tarjeta no podrán utilizar el Metro de Lima y Callao y deberán optar por otro medio de transporte público. La exigencia busca que los pasajeros se familiaricen con el sistema antes de la entrada en operación comercial.

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Una mano sostiene varias Tarjetas Interoperables de Transporte para el Metro de Lima y Callao, cuya Línea 2 inició la obligatoriedad de su uso para ingresar y salir de las estaciones. (Andina Noticias)

La Autoridad de Transporte Urbano (ATU) aclaró que la obligatoriedad de la tarjeta no significa el inicio del cobro del pasaje. El servicio seguirá siendo gratuito mientras continúe la marcha blanca, iniciada en diciembre de 2023, y el uso de la TIT servirá únicamente para validar el funcionamiento de los equipos de recaudo.

No pagarás pasaje

El vocero de la ATU, Erick Reyes, explicó que la implementación de la tarjeta responde a la necesidad de que el sistema continúe avanzando hacia su operación definitiva. Según indicó, la siguiente etapa consiste en acostumbrar a los usuarios al uso de esta herramienta tecnológica sin modificar, por el momento, la gratuidad del servicio.

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Usuarios forman fila en una boletería de la Línea 2 del Metro de Lima y Callao para adquirir la Tarjeta Interoperable de Transporte, un requisito para acceder al servicio. (Andina Noticias)

“En la marcha blanca no se usaba tarjeta. Ahora, el siguiente paso es que se use la tarjeta pero sin el cobro del pasaje. Cada tarjeta tiene un costo de S/ 7.50”, señaló el representante de la ATU a Andina Noticias.

Reyes agregó que el uso de la Tarjeta Interoperable permitirá obtener información sobre el funcionamiento del sistema y contribuirá a fortalecer los mecanismos de control, gracias a una tecnología diseñada para reducir riesgos de fraude durante la validación del ingreso y salida de pasajeros.

Erick Reyes, vocero de la ATU, muestra la Tarjeta Interoperable de Transporte en la Línea 2 del Metro de Lima y Callao como parte de su implementación obligatoria. (Andina Noticias)

Tarjeta personal y funcional en otros sistemas de transporte

La ATU informó que la Tarjeta Interoperable de Transporte tendrá un costo de S/ 7.50 y podrá adquirirse en todas las boleterías y máquinas expendedoras de las estaciones de la Línea 2, en el horario de atención de 6:00 a. m. a 11:00 p. m.

Asimismo, precisó que las tarjetas serán de uso personal y existirán versiones diferenciadas para universitarios, escolares, policías, bomberos y personas con discapacidad inscritas en el Conadis. En el caso de estos tres últimos grupos, la entrega de la tarjeta será gratuita.

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Un trabajador de la Autoridad de Transporte Urbano (ATU) exhibe una Tarjeta Interoperable de Transporte de pase libre para policías y bomberos en Lima y Callao. (Andina Noticias)

Además de utilizarse en la Línea 2, la tarjeta está diseñada para operar en distintos sistemas de transporte. Actualmente ya es aceptada en AeroDirecto y en algunas empresas de transporte convencional, mientras que en el futuro permitirá la integración con el Metropolitano y la Línea 1, facilitando el desplazamiento de los usuarios con un único medio de pago.

Línea 2 continúa su implementación

La ATU destacó que las Tarjetas Interoperables incorporan tecnología con claves encriptadas y sistemas de seguridad para prevenir fraudes. También cuentan con memoria interna que almacena información relacionada con las validaciones, recargas y el perfil del usuario, lo que permitirá optimizar el funcionamiento del sistema cuando entre en operación comercial.

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Un hombre muestra la Tarjeta Interoperable de Transporte para estudiantes, requisito para acceder a la Línea 2 del Metro de Lima y Callao, según informó la ATU. (Andina Noticias)

Actualmente, la Línea 2 del Metro de Lima y Callao registra alrededor de 60 mil viajes diarios durante la marcha blanca. El servicio opera con trenes automatizados y tiene habilitadas las estaciones Evitamiento, Óvalo Santa Anita, Colectora Industrial, Hermilio Valdizán y Mercado Santa Anita.

Una vez concluido el proyecto, la Línea 2 conectará de manera directa diez distritos de Lima y Callao mediante un recorrido subterráneo de aproximadamente 35 kilómetros, incluido el ramal de la Línea 4. La infraestructura permitirá reducir los tiempos de viaje de más de dos horas a cerca de 45 minutos entre Ate y el Callao, consolidándose como uno de los principales proyectos de transporte urbano del país.

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ATU informa demoras en el servicio de la Línea 2 del Metro de Lima, que opera entre Evitamiento y Mercado Santa Anita