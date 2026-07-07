Magaly Medina no cree que Alejandra Baigorria conocía detalles de la despedida de soltero: “Si él reconoció que metió la pata públicamente”

La conductora de Magaly TV La Firme respondió con dureza a la entrevista que Alejandra Baigorria concedió a Día D, donde aseguró que conocía los detalles de la despedida de soltero de Said Palao. ATV/ Magaly TV La Firme.

La reciente entrevista que Alejandra Baigorria ofreció al programa ‘Día D’ generó una inmediata reacción de Magaly Medina, quien dedicó varios minutos de su espacio televisivo para responder a las declaraciones de la empresaria sobre el recordado ampay de Said Palao previo a su matrimonio.

Durante la emisión de ‘Magaly TV La Firme’, la conductora defendió el trabajo de investigación realizado por su equipo periodístico, cuestionó algunos aspectos de la entrevista difundida por el dominical y sostuvo que la versión presentada por Baigorria no coincide con las reacciones públicas que tanto ella como Said tuvieron cuando las imágenes se hicieron conocidas.

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Sin embargo, esas declaraciones provocaron la inmediata reacción de Magaly Medina, quien dedicó varios minutos de su programa del 6 de julio para cuestionar la versión de la empresaria y también criticar duramente el tratamiento que el dominical le dio al caso.

Magaly Medina critica entrevista de Alejandra Baigorria y recuerda el llanto de Said Palao tras el ampay. Captura: Magaly TV La Firme.

Para la conductora de Magaly TV La Firme, el reportaje de Día D tuvo como único objetivo favorecer la imagen de Alejandra sin confrontar sus declaraciones con los hechos que ocurrieron tras la difusión del ampay.

“En el programa Día D de este canal le hicieron una entrevista a Alejandra Baigorria, en un intento, supongo yo, de parecer lo que hace la Chola Chabuca cuando trata siempre de lavarle la cara a todos aquellos que están bastante complicados con sus versiones", comenzó diciendo.

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La periodista sostuvo que durante la conversación nadie le hizo preguntas fundamentales para contrastar su nueva versión. “Quieren dar a conocer su versión y creerle su versión porque el reportero no es alguien que esté empapado del tema, no es capaz de decirle: ‘¿Por qué lloraste si dices que tú sabías que tu marido se iba con chicas? Si sabías eso, entonces ¿por qué pusiste en pausa tu matrimonio? ¿Por qué salió Said Palao a decir que su matrimonio pendía de un hilo y a llorar en Esto es Guerra? ¿Por qué estuvieron peleados un tiempo?’“.

Magaly Medina critica entrevista de Alejandra Baigorria y recuerda el llanto de Said Palao tras el ampay. Captura: Magaly TV La Firme.

<b>Magaly Medina recuerda el llanto de Alejandra Baigorria tras el ampay</b>

Uno de los principales cuestionamientos de Magaly Medina estuvo dirigido a la reacción que tuvo Alejandra Baigorria cuando se difundieron las imágenes del viaje de Said Palao.

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La conductora recordó que en ese momento la empresaria apareció afectada, lloró públicamente y habló de una crisis en su relación, algo que considera incompatible con la versión que ahora sostiene. “O sea, porque si tú conoces que ese hombre se fue con sus amigas y esas son las reglas que han acordado dentro de la convivencia, entonces nadie tiene derecho a arañarse ni a reclamar, ni a poner en pausa un matrimonio.”

Además, recordó que en aquel momento Alejandra declaró entre lágrimas que no sabía cómo afrontar la situación. “Ella salió llorando: ‘Ay, yo no sé qué voy a hacer’. Pero ahora, en este programa de Día D, le permitieron decir todo lo que a ella se le ocurrió y nadie le cuestionó."

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Magaly Medina critica entrevista de Alejandra Baigorria y recuerda el llanto de Said Palao tras el ampay. Captura: Magaly TV La Firme.

<b>Defiende la investigación realizada por Magaly TV La Firme</b>

Otro de los puntos más enfáticos del descargo fue la defensa del trabajo realizado por su equipo cuando difundieron el ampay de Said Palao en Argentina.

La periodista afirmó que la investigación fue desarrollada durante varias semanas y sin apoyo de los directivos del canal. “Porque claro, eso pasa cuando se hacen reportajes para lavarle la cara a alguien, sin tener en cuenta que aquí se hizo un programa de investigación minucioso, un programa de investigación, además, bajo mi cuenta y riesgo.”

Magaly Medina critica entrevista de Alejandra Baigorria y recuerda el llanto de Said Palao tras el ampay. Captura: Magaly TV La Firme.

Incluso aseguró que el proyecto fue financiado únicamente por su producción. “Una investigación que lo hice, en principio, financiado solo por nuestro equipo de producción. Una investigación en la que nadie de este canal, ningún directivo, confió ni apoyó.”

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Tras ello calificó como una falta de respeto que otro espacio del mismo canal presente una versión completamente distinta. “Esta inconsulta nota de Alejandra Baigorria es una falta de respeto a la investigación de mi programa. Pareciera que en este canal no hay un gerente de producción."

Magaly Medina critica entrevista de Alejandra Baigorria y recuerda el llanto de Said Palao tras el ampay. Captura: Magaly TV La Firme.

<b>“Yo creo que tú no sabías nada”</b>

Después de mostrar parte de la entrevista emitida por Día D, Magaly Medina volvió a dirigirse directamente a Alejandra. “Increíble lo que hace esta mujer para defender una postura y piensa que todos no tenemos memoria.” Según explicó, la empresaria habría preferido que el reportaje nunca saliera al aire.

“Ella hubiera preferido que este video nunca se viera. Ella hubiera preferido que nosotros jamás hubiéramos investigado y hubiéramos ido hasta Argentina a grabar esto, porque le malogramos su cuento de hadas.” La conductora insistió en que su producción tuvo acceso a datos reservados durante la investigación.

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“Tuvimos acceso a información privilegiada, ciertamente. Y la fuente no se dice nunca jamás. Los periodistas nunca decimos nuestra fuente.” A partir de esa información, sostuvo que la historia sería distinta a la planteada actualmente por Baigorria. “Yo creo que tú no sabías nada. Tú sabías que se iba un grupo de amigos, pero no sabías cómo lo planificaron, cómo lo planearon.”

Magaly Medina critica entrevista de Alejandra Baigorria y recuerda el llanto de Said Palao tras el ampay. Captura: Magaly TV La Firme.

<b>Magaly Medina sostiene que las mujeres del viaje fueron contratadas</b>

Uno de los puntos que más llamó la atención fue cuando la periodista volvió a insistir en que las mujeres que participaron en la despedida de soltero habrían sido contratadas. “Esas mujeres eran mujeres contratadas, por Dios.”

También cuestionó las comparaciones hechas por Alejandra respecto a despedidas de soltera con strippers. “Claro, en un local público tienes strippers, pero eso fue un yate. ¿Cuántos días fueron? ¿Para qué alquilaron el Airbnb? ¿Las chicas se quedaron a dormir en el Airbnb?” Para Medina, si realmente todo estaba permitido dentro del acuerdo de pareja, jamás habría existido una crisis matrimonial.

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Magaly Medina critica entrevista de Alejandra Baigorria y recuerda el llanto de Said Palao tras el ampay. Captura: Magaly TV La Firme.

<b>Las contradicciones que observa en la versión de Alejandra Baigorria</b>

La conductora volvió a preguntarse por qué Alejandra habló de una pausa en su matrimonio si conocía cada detalle del viaje. “Si tú sabes, si has hablado con él todos los días, si hacían videollamadas, si conocías a sus amigas y sabías lo que estaban haciendo, ¿por qué poner una pausa en tu matrimonio y salir llorando diciendo que no sabes qué hacer?”

Según explicó, millones de mujeres empatizaron con la empresaria precisamente porque creyeron que había sido víctima de una traición. “Las mujeres nos solidarizamos con su pena, con su dolor, con la traición.”

En su opinión, la única diferencia habría sido que todo ocurrió frente a las cámaras. “Lo malo fue que todo pasó públicamente. Porque así somos cuando somos públicas.”

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Magaly Medina critica entrevista de Alejandra Baigorria y recuerda el llanto de Said Palao tras el ampay. Captura: Magaly TV La Firme.

<b>Recuerda las disculpas públicas de Said Palao</b>

Otro de los argumentos utilizados por Magaly Medina fue recordar las declaraciones que ofreció Said Palao tras difundirse el ampay. La periodista recordó que el competidor reconoció públicamente haber cometido un error y pidió perdón a Alejandra.

“Si tu mujer sabe que te vas a divertir con amiguitas, entonces no salgas a decir que tu matrimonio ahora pende de un hilo.” Luego citó parte de las palabras del deportista. “‘No he sabido valorar nada el amor que Alejandra me ha dado’, salió él a reconocer y a llorar.”

Para Medina, esa confesión contradice completamente la nueva versión presentada por la empresaria. “Si él ya reconoció que metió la pata públicamente, ¿tú por qué sales ahora a intentar decir todo lo contrario? No puedes.”

Magaly Medina critica entrevista de Alejandra Baigorria y recuerda el llanto de Said Palao tras el ampay. Captura: Magaly TV La Firme.

<b>“El que te dejó mal fue Said, no yo”</b>

Durante la parte final de su comentario, Magaly Medina aseguró que jamás buscó perjudicar personalmente a Alejandra. “Haz borrón y cuenta nueva al interior de tu casa, de tu matrimonio. Nadie te va a cuestionar eso.”

Sin embargo, sostuvo que las críticas forman parte de la exposición pública. “Es tu problema si tú no te amas lo suficiente. Ese es tu problema, no es problema nuestro.”

La conductora también afirmó que ella actuaría de manera distinta en una situación similar. “Siempre digo, con el dolor de mi corazón, si a mí me pasa algo así, agarro mis cosas y me alejo de esa persona. Yo no estoy para perdonar.”

Añadió que, precisamente por haber mantenido esa postura durante toda su carrera, considera tener autoridad moral para opinar. “Si tengo la autoridad moral para decirte, aconsejarte y ponerlo ahí, es porque es lo que yo haría.”

Magaly Medina critica entrevista de Alejandra Baigorria y recuerda el llanto de Said Palao tras el ampay. Captura: Magaly TV La Firme.

<b>Magaly Medina defiende nuevamente su trabajo periodístico</b>

En el cierre de su intervención, la periodista insistió en que las imágenes difundidas por su programa hablaban por sí solas y que no era necesario interpretar lo ocurrido. “No necesitamos sacar conclusiones. Lo que vimos en imágenes nos daba toda la cuestión de lo que estaba pasando ahí.”

Además, reiteró que durante la investigación lograron confirmar diversos detalles. “Averiguamos que esas chicas eran contratadas. Contratadas. Averiguamos todo y más.” También sostuvo que Said Palao nunca debió participar en una celebración de ese tipo siendo un hombre comprometido y con una figura pública como esposa.

“Ningún hombre comprometido y casado tenía que estar ahí.” Finalmente, volvió a responsabilizar únicamente al deportista por la crisis que vivió la pareja. “Yo no te traté de dejar mal, el que te dejó mal y lo reconoció públicamente fue Said Palao."

Como último mensaje, cuestionó nuevamente el trabajo realizado por Día D y aseguró que el programa no contrastó las declaraciones de Alejandra con el archivo televisivo. “Por eso ella se va a un dominical como Día D, donde nunca están informados de los temas de la farándula. Hubieran revisado el archivo, hubieran visto lo que dijo Said y lo que dijo ella cuando ocurrió el ampay y hubieran sido buenos periodistas."

Magaly Medina critica entrevista de Alejandra Baigorria y recuerda el llanto de Said Palao tras el ampay. Captura: Magaly TV La Firme.