Perú cerró la Copa del Pacífico con triunfazo por 3-2 sobre Chile e ilusiona antes del Mundial Sub 17 de Vóley

Perú cerró invicta la Copa del Pacífico tras vencer 3-2 a Chile. Crédito: Fevochi

La selección peruana femenina Sub 17 completó una destacada actuación en la Copa del Pacífico de Vóley tras vencer nuevamente a Chile, esta vez por 3-2, en un intenso encuentro disputado en la ciudad de Arica. Con este resultado, las ‘matadorcitas’ finalizaron el torneo amistoso con dos triunfos, una actuación que fortalece la confianza del plantel a solo un mes del Mundial de la categoría.

El equipo dirigido por Marcello Bencardino volvió a exhibir personalidad y capacidad de reacción a lo largo de la serie frente al combinado chileno, consolidando una preparación que deja buenas sensaciones antes del gran desafío del año, el cual también se disputará en suelo chileno.

PUBLICIDAD

El segundo enfrentamiento entre Perú y Chile fue mucho más parejo que el primero. La selección nacional comenzó con autoridad y se adjudicó los dos primeros sets gracias a un juego sólido y efectivo. Las peruanas se impusieron por 25-13 y 25-20, quedando muy cerca de sellar una nueva victoria sin muchos problemas.

Sin embargo, el cuadro chileno reaccionó ante su público y consiguió equilibrar el compromiso. Las locales se quedaron con el tercer parcial por 25-16 y dominaron ampliamente el cuarto set, que terminó 25-10, obligando a definir al ganador en un emocionante ‘tie break’.

Cuando el partido parecía inclinarse a favor de Chile por el impulso anímico, Perú recuperó la concentración y mostró personalidad en los momentos decisivos. Las ‘matadorcitas’ resistieron la presión y terminaron imponiéndose por 15-13, cerrando un trabajado triunfo por 3-2 que confirmó el buen momento del equipo patrio.

PUBLICIDAD

La selección peruana logró imponerse en el 'tie-break' y se quedó con el trofeo en Arica. (Video: Latina)

Perú ya había golpeado primero en Tacna

La victoria en Arica significó el segundo éxito consecutivo de Perú sobre Chile en la Copa del Pacífico. Días antes, la selección nacional había debutado con una remontada por 3-1 en el Coliseo Perú de Tacna.

En aquella oportunidad, las dirigidas por Marcello Bencardino tuvieron un inicio complicado y debieron remar desde atrás. No obstante, el equipo reaccionó rápidamente, ajustó su funcionamiento colectivo y logró darle vuelta al marcador para comenzar el torneo con el pie derecho frente a su clásico rival.

Ese primer triunfo permitió al comando técnico evaluar la respuesta del plantel ante un escenario adverso, mientras que el segundo compromiso puso a prueba la capacidad del grupo para sostener la presión en un encuentro que se definió en cinco sets.

PUBLICIDAD

Balance positivo antes del Mundial Sub 17

Más allá de los resultados, la Copa del Pacífico dejó un balance positivo para el comando técnico encabezado por Marcello Bencardino. Los dos amistosos frente a Chile permitieron consolidar el funcionamiento colectivo, evaluar variantes y seguir fortaleciendo a un plantel que afronta la recta final de su preparación para la cita mundialista.

Perú saca conclusiones positivas antes del Mundial Sub 17 de Vóley 2026. Crédito: FPV

La selección peruana demostró recursos para responder a distintos escenarios de juego: remontó un marcador adverso en Tacna durante el primer encuentro y, en Arica, supo recomponerse tras dejar escapar una ventaja de dos sets para terminar imponiéndose en el ‘tie break’. Esa capacidad de reacción es uno de los principales aspectos que deja esta serie amistosa.

PUBLICIDAD

Ahora, las ‘matadorcitas’ centrarán todos sus esfuerzos en el Mundial Sub 17 de Vóley 2026, que se disputará del 6 al 16 de agosto en Chile. Con la confianza que brindan estos dos triunfos sobre la selección anfitriona, el combinado nacional buscará llegar en óptimas condiciones para competir frente a las mejores selecciones de la categoría.