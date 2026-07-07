Said Palao, Alejandra Baigorria, y más reaccionan al anuncio de Jefferson Farfán sobre informe de Magaly Medina: “La doble moral”

El anuncio realizado por Jefferson Farfán sobre un nuevo informe relacionado con Magaly Medina generó una rápida respuesta entre distintas figuras del espectáculo peruano. A pocas horas de publicar el adelanto del video en sus redes sociales, varios personajes de la farándula comenzaron a comentar la publicación, compartir el contenido y expresar sus impresiones, convirtiendo el tema en uno de los más comentados en plataformas digitales.
El exfutbolista, conductor del programa digital ‘Enfocados’, sorprendió a sus seguidores al anunciar que revelaría un informe sobre el presunto cumplimiento del trabajo comunitario impuesto a la conductora de ATV.
Sin embargo, más allá del contenido anunciado, fueron las reacciones de reconocidos personajes como Said Palao, Alejandra Baigorria, Mario Irivarren, Patricio Parodi, Nicola Porcella y Laura Spoya las que terminaron captando gran parte de la atención en redes sociales.
PUBLICIDAD
Jefferson Farfán anuncia informe sobre Magaly Medina y genera expectativa
Todo comenzó cuando Jefferson Farfán compartió en su cuenta oficial de Instagram un adelanto del informe que posteriormente sería difundido a través de su canal de YouTube.
En la publicación escribió: “Magaly Jesús al descubierto. Hoy en mi canal a las 9.45.” El mensaje despertó inmediatamente la curiosidad de miles de usuarios, quienes comenzaron a especular sobre el contenido del reportaje. En cuestión de minutos, la publicación acumuló miles de reproducciones y una gran cantidad de comentarios, tanto de seguidores como de personajes conocidos del entretenimiento nacional.
Mientras algunos usuarios esperaban el estreno completo del material, diversas figuras públicas optaron por reaccionar públicamente al anuncio, generando aún más expectativa alrededor del video.
PUBLICIDAD
Said Palao deja el comentario más contundente
Entre todas las respuestas que aparecieron en la publicación de Jefferson Farfán, una de las que más llamó la atención fue la de Said Palao. El integrante de ‘Esto es Guerra’ dejó un breve, pero contundente mensaje que rápidamente comenzó a ser compartido por usuarios en distintas plataformas. “La doble moral y la impunidad en su máximo esplendor.”
La frase fue interpretada por muchos internautas como una crítica directa hacia Magaly Medina, aunque el deportista no ofreció mayores explicaciones sobre el sentido de su comentario.
Poco después, Said Palao volvió a pronunciarse de manera indirecta al compartir en sus historias de Instagram una imagen en la que aparecía viendo el video completo publicado por Jefferson Farfán. En esta ocasión no agregó ningún texto adicional, dejando que la imagen hablara por sí sola.
PUBLICIDAD
Su reacción cobró especial relevancia debido a la relación que mantiene con la conductora desde la difusión del denominado ‘Operativo Argentina’, reportaje emitido por ‘Magaly TV: La Firme’ que mostró imágenes de su despedida de soltero.
Alejandra Baigorria también compartió el adelanto
Otra de las figuras que reaccionó al anuncio fue Alejandra Baigorria. La empresaria decidió repostear el adelanto publicado por Jefferson Farfán en sus historias de Instagram. A diferencia de otros personajes, optó por no escribir ningún comentario ni realizar alguna apreciación sobre el contenido del video.
A pesar de su silencio, el simple hecho de compartir la publicación fue suficiente para generar comentarios entre sus seguidores, quienes relacionaron su acción con las diferencias públicas que mantiene con Magaly Medina desde la difusión del reportaje sobre el viaje de Said Palao a Argentina.
PUBLICIDAD
Semanas atrás, la empresaria y el integrante de ‘Esto es Guerra’ estuvieron en el centro de la atención mediática luego de que el programa de la conductora difundiera imágenes de la despedida de soltero realizada en territorio argentino.
Aquella emisión generó una fuerte crisis en la pareja. Posteriormente, Alejandra explicó que decidió continuar con su matrimonio y aseguró que mantiene plena confianza en Said, aunque las declaraciones posteriores de ambos han seguido alimentando el debate público.
Mario Irivarren y Patricio Parodi también reaccionan
Las respuestas al anuncio de Jefferson Farfán no se limitaron a la pareja. Patricio Parodi también participó en la conversación dejando un comentario que llamó la atención de los seguidores del exfutbolista. “Picante de picantería.” Poco después apareció el comentario de Mario Irivarren, quien escribió: “Qué picante.”
PUBLICIDAD
La participación de Mario Irivarren resultó especialmente significativa debido a que él también fue uno de los protagonistas del recordado ‘Operativo Argentina’.
Durante aquel viaje, el exchico reality apareció en las imágenes difundidas por Magaly Medina y, tiempo después, reconoció públicamente haber sido infiel a Onelia Molina, con quien mantenía una relación sentimental en ese momento.
Nicola Porcella se suma con un comentario
Otro de los personajes que decidió participar en la conversación fue Nicola Porcella. El exchico reality escribió: “Ama Charo, ¿y ahora?” El comentario recibió una rápida respuesta del propio Jefferson Farfán, quien contestó de forma breve: “Dame Luz.”
Laura Spoya expresa su sorpresa
La lista de figuras públicas que reaccionaron al anuncio también incluyó a Laura Spoya. La exreina de belleza utilizó sus historias de Instagram para compartir una imagen acompañada de un breve mensaje que reflejaba su impresión tras conocer el adelanto del informe. “Qué fuerte. Así quedé.”
PUBLICIDAD
La publicación del adelanto representa un nuevo episodio dentro de la prolongada confrontación mediática entre Jefferson Farfán y Magaly Medina.
En los últimos meses, ambos han protagonizado diversos intercambios públicos relacionados con investigaciones periodísticas, comentarios televisivos y procesos judiciales ya conocidos por la opinión pública.
En esta oportunidad, el exfutbolista anunció un informe relacionado con el presunto cumplimiento del trabajo comunitario impuesto a la conductora, generando una inmediata ola de reacciones antes incluso de la difusión completa del material.
Más Noticias
A qué hora juega Argentina vs Egipto HOY en Perú: partido por octavos de final del Mundial 2026
Con Lionel Messi y Mohamed Salah como grandes protagonistas, ambas selecciones se enfrentarán en un duelo decisivo por un lugar entre los ocho mejores del torneo. Revisa el horario y toda la información clave de este esperado encuentro
Jefferson Farfán y el video completo con pruebas de que Magaly Medina solo habría hecho 6 minutos de trabajo comunitario pese a firmar 76 horas
El exfutbolista difundió un video en YouTube donde compara registros y grabaciones en una parroquia de Surco para cuestionar la versión que la conductora respaldó con documentos validados por el Instituto Nacional Penitenciario
Magaly Medina no cree que Alejandra Baigorria conocía detalles de la despedida de soltero: “Si él reconoció que metió la pata públicamente”
La periodista recordó el llanto de la modelo y las disculpas públicas de Said Palao en EEG, cuestionando por qué ambos hablaron de una crisis matrimonial si, según la influencer, todo había sido previamente acordado
Magaly Medina responde a Ale Baigorria que jamás perdonaría una falta de respeto de Alfredo Zambrano: “Los breaks no han venido con cachos”
La conductora de Magaly TV La Firme respondió a las declaraciones de la modelo y dejó claro que no aceptaría una situación similar a la protagonizada por Said Palao, asegurando que nunca ha tenido que perdonar una infidelidad durante su matrimonio
Magaly Medina advierte a Alejandra Baigorria que tuvo información privilegiada para el ampay de Said Palao: “No te voy a decir la fuente”
La conductora respondió a la exchica reality tras su paso por ‘Día D’ y aseguró que el informe sobre la despedida de soltero nació de una fuente confiable que no piensa exponer jamás
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD