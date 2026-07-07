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Tamara Galdós, la opuesta que brilló con Perú en Copa del Pacífico de vóley, se ilusiona con el Mundial: “Llegar lo más alto posible”

La voleibolista integra la selección peruana sub 17 a los 14 años, situación que despierta interés entre los aficionados debido a la falta de jugadoras en esa posición

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La voleibolista de 14 años fue uno de los puntos altos de la 'bicolor' en el torneo amistoso con Chile. Créditos: La Cátedra Deportes / Youtube.

La selección peruana de vóley sub 17 concluyó su participación en la Copa del Pacífico con dos victorias ante Chile, su clásico rival, en encuentros disputados en Tacna y Arica. La ‘bicolor’ sumó triunfos y mostró rendimientos destacados, tanto a nivel colectivo como individual.

Tamara Galdós se consolidó como una de las figuras peruanas en el torneo. Con solo 14 años, la voleibolista asumió el rol de opuesta en una categoría mayor, posición en la que la selección suele tener escasez de alternativas.

En diálogo con La Cátedra Deportes, Galdós compartió sus impresiones sobre el torneo: “Esta copa significó mucho para mí. Fue un muy buen campeonato para mí y para todas mis compañeras. Jugamos bien y pudimos demostrar lo que hemos trabajado en los entrenamientos”.

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La opuesta nacional también analizó su desempeño durante la Copa del Pacífico: “El primer partido contra Chile me pareció muy bueno. No sé si fue mi mejor partido, pero me gustó cómo jugué y también la actitud que mostré. Entré al final del primer set y desde ahí seguí jugando; siento que eso le dio ánimo al grupo. Siempre busco dar la mejor actitud posible en los partidos y ayudar a mis compañeras a dar lo mejor de sí, así como ellas me ayudan a mí. Es lo que intento aportar tanto en los partidos como en los entrenamientos”.

Galdós, además, se refirió a su evolución con la sub 17: “Siento que he mejorado bastante en mi confianza, así como en la técnica y los fundamentos, pero sobre todo en cómo me siento dentro de la cancha. Ahora soy más segura durante los partidos. Trato de ser madura, porque siempre habrá errores y hay que aprender a enfrentarlos de la mejor manera. No sé exactamente cuánto mido, creo que 1.78 metros, más o menos”.

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Tamara Galdós, la opuesta que brilló con Perú en Copa Pacífico de vóley, se ilusiona con el Mundial.
Tamara Galdós, la opuesta que brilló con Perú en Copa Pacífico de vóley, se ilusiona con el Mundial.

Su ilusión de ir al Mundial Sub 17

A pesar de su corta edad, Tamara Galdós aspira a integrar la lista final para el Mundial Sub 17, programado para agosto en Chile. La voleibolista, con apenas 14 años, podría contar con una ventaja en la convocatoria al ser una de las pocas opuestas en el plantel.

“Primero, me gustaría ser convocada para el Mundial y luego llegar lo más alto posible, ganar la mayor cantidad de partidos. Lo más importante es que el grupo mejore, tanto individualmente como en conjunto, y que podamos trabajar unidas”, señaló Galdós.

La jugadora también mencionó a sus compañeras en la posición: “Está Cielo Quispe. A Fernanda (Pinto) la pusieron de opuesta en el primer set del primer partido y luego jugó como punta. Somos nosotras quienes estamos jugando como opuestas”.

La opuesta destacó en la Copa del Pacífico de vóley 2026. Créditos: FPV / Instagram.

Sus inicios en el vóley y su deseo de jugar la Liga

Tamara Galdós realizó su formación en Regatas Lima, club al que pertenece desde su infancia. “Empecé a jugar vóley a los seis años. Antes hacía gimnasia y natación, y mi mamá me sugirió probar el vóley. Fui a Regatas, siempre he estado ahí, y me encantó, así que me quedé. Además, mi abuela también jugaba vóley en Regatas y eso me motivó a empezar”.

Tamara Galdós recibe el apoyo de su mamá en su camino hacia el vóley profesional.
Tamara Galdós recibe el apoyo de su mamá en su camino hacia el vóley profesional.

Por este motivo, Galdós expresa su intención de representar a Regatas en la Liga Peruana de Vóley en el futuro. “Me gustaría quedarme en Regatas el mayor tiempo posible. Me gusta el club, la infraestructura y el apoyo que recibimos de los entrenadores y de toda la gente”.

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