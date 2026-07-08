Carlos Álvarez se presenta como la mano de hierro frente al crimen con Fujimori: “No puede haber comida para delincuentes y niños con anemia”

El excandidato presidencial propuso medidas más estrictas en seguridad y afirmó que insistió ante la mandataria electa en que Perú se retire del Pacto de San José

El humorista y excandidato presidencial de País Para Todos, Carlos Álvarez, afirmó este martes que propuso a la presidenta electa Keiko Fujimori mantener una línea de “mano de hierro” frente a la criminalidad durante una reunión convocada para tratar la crisis de inseguridad.

En diálogo con la prensa, el exaspirante, recientemente presentado por Renovación Popular como su gran incorporación en materia de seguridad, criticó el trato que reciben los reclusos en comparación con la situación de los niños más vulnerables.

“No podemos tener tres comidas diarias a los delincuentes mientras hay niños con anemia, con desnutrición crónica, que van al colegio sin desayuno o duermen sin comer. No pues”, expresó.

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Álvarez explicó que también discutieron la posibilidad del retiro de Perú del Pacto de San José, algo que hasta ahora solo han hecho Venezuela, Nicaragua y Trinidad y Tobago. “La presidenta electa en algún momento habló de lo que es el Pacto con distintas aristas, es su derecho. Mi tema y mi propuesta era salir del Pacto de San José después de un año, aplicar la pena de muerte en el Perú. Esa es mi posición”, indicó.

El excandidato cuestionó el trato que reciben los reclusos en contraste con la situación de niños en condición de vulnerabilidad, señalando la desigualdad alimentaria

“La ola criminal está causando mucho daño, incluso a la economía. Cinco mil panaderías han cerrado, bodegas cierran, pequeños negocios. O sea, discúlpeme la palabra, ¿qué se creen estos miserables? ¿Por qué tenemos que pagar para poder trabajar en mi país? No, señor”, agregó.

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El cómico refirió seguidamente que planteó a Fujimori que “no se necesita solo mano dura”, la promesa que llevó durante la campaña, “sino mano de hierro contra los delincuentes”.

“No solamente es mano dura, mano de hierro contra la delincuencia; se trata de sembrar valores, principios, amor a la patria, educación, invertir en el mensaje real para los jóvenes, pero sobre todo aquí la familia tiene una gran participación”, sostuvo.

Por otro lado, celebró la continuidad de Julio Velarde al frente del Banco Central de Reserva (BCR) tras la invitación de la presidenta electa. “Es una situación muy positiva para el país. Mantenemos la estabilidad de la moneda durante casi más de veinte años, y la moneda más estable de la región, y eso es importante”, destacó.

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Keiko Fujimori se mostró dispuesta a evaluar el retiro de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, aunque descartó que su objetivo sea imponer la pena de muerte

Durante su campaña, la cuarta que lleva a cabo y en la que finalmente obtuvo su pase a Palacio de Gobierno, la hija y heredera política del fallecido autócrata Alberto Fujimori (1990-2000) se mostró abierta a retirarse de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH).

No obstante, aclaró que esta iniciativa no era para implantar la pena de muerte puesto que “para derrotar al terrorismo en los años 90 no hizo falta”, en referencia a la lucha que libró su padre contra Sendero Luminoso y Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA).

“Sí lo haremos para volver a utilizar jueces sin rostro y para que los internos tengan que trabajar por su alimento”, aseguró.

De hecho, el exautócrata estableció tribunales con magistrados encubiertos que condenaron por terrorismo a miembros de Sendero Luminoso y MRTA, en juicios que posteriormente la Corte IDH ordenó repetir con las debidas garantías para los procesados.

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