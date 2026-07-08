Entradas del Sporting Cristal vs RB Bragantino: precios y dónde comprar para asistir a los ‘play-offs’ de la Copa Sudamericana 2026

Sporting Cristal puso a la venta las entradas para el duelo ante RB Bragantino por los 'play-offs' de la Copa Sudamericana. Crédito: Joinnus.

Sporting Cristal afrontará uno de los partidos más importantes de su temporada cuando reciba a RB Bragantino por los 'play-offs’ de la Copa Sudamericana 2026. El compromiso representará la primera gran prueba para el nuevo comando técnico encabezado por Roberto Mosquera, quien inició su segundo ciclo al frente del conjunto ‘rimense’ con el objetivo de devolver al equipo al protagonismo internacional. El estratega peruano buscará comenzar esta nueva etapa con un resultado que acerque a los ‘celestes’ a los octavos de final del certamen continental.

El encuentro también marcará el regreso de Sporting Cristal al Estadio Nacional, escenario elegido para disputar sus compromisos de mayor envergadura a nivel internacional. El recinto de José Díaz volverá a albergar un partido del cuadro ‘bajopontino’ con la expectativa de recibir un importante marco de público, que acompañará al equipo en un duelo clave frente al conjunto brasileño. A continuación, conoce los precios de las entradas y cómo adquirir los boletos para asistir a este esperado compromiso.

PUBLICIDAD

Sporting Cristal recibirá a RB Bragantino por la ida de los 'play-offs' de la Copa Sudamericana. Crédito: Facebook Sporting Cristal.

Precios de las entradas

El club informó a través de sus redes sociales que puso a disposición de sus hinchas la pre venta de los boletos para el duelo de ida de la serie ante RB Bragantino por un lugar en los octavos de final de la Copa Sudamericana 2026. El compromiso está pactado para este miércoles 22 de julio a las 19:30 horas. Las entradas están disponibles en la plataforma Joinnus.

Tribuna Popular

Sur: General S/.29.90 | Niño S/.19.90

Tribuna Oriente

Baja Central: General S/.59.90 | Niño S/.39.90

Intermedia Central: General S/.64.90 | Niño S/.44.90

Alta Central: General S/.49.90 | Niño S/.34.90

Alta Lateral Norte: General S/.39.90 | Niño S/.29.90

Alta Lateral Norte Visita: General S/.79.90 | No aplica niño

Intermedia Lateral Norte: General S/.44.90 | Niño S/.29.90

Baja Lateral Norte: General S/.39.90 | Niño S/.29.90

Alta Lateral Sur: General S/.39.90 | Niño S/.29.90

Intermedia Lateral Sur: General S/.44.90 | Niño S/.29.90

Baja Lateral Sur: General S/.39.90 | Niño S/.29.90

Tribuna Occidente

Intermedia Central Pullman: General S/.149.90 | No aplica niño

Baja Central VIP: General S/.129.90 | No aplica niño

Baja Central: General S/.109.90 | Niño S/.74.90

Intermedia Central: General S/.111.90 | Niño S/.79.90

Alta Central: General S/.99.90 | Niño S/.69.90

Alta Lateral Norte: General S/.69.90 | Niño S/.49.90

Intermedia Lateral Norte: General S/.89.90 | Niño S/.59.90

Baja Lateral Norte: General S/.79.90 | Niño S/.54.90

Alta Lateral Sur: General S/.69.90 | Niño S/.49.90

Intermedia Lateral Sur: General S/.89.90 | Niño S/.59.90

Baja Lateral Sur: General S/.79.90 | Niño S/.54.90

Entradas a la venta del Sporting Cristal vs RB Bragantino en la plataforma Joinnus. Crédito: Captura Joinnus.

Sporting Cristal busca enderezar el rumbo

La dirigencia de Sporting Cristal ha decidido dar un giro radical al timón del equipo con un objetivo claro: devolverle la identidad ganadora y transformarlo en un cuadro altamente competitivo para el segundo semestre del año. Tras una primera mitad de temporada con más dudas que certezas, la directiva ‘rimense’ ha entendido que el margen de error es nulo si se quiere rescatar el honor de la institución.

PUBLICIDAD

En ese complejo escenario, el comando técnico liderado por Roberto Mosquera asume una dura y urgente misión. El primer gran reto del estratega nacional será rescatar a los ‘celestes’ de la incómoda posición en la que se encuentran, navegando actualmente de la mitad para abajo de la tabla en la Liga 1. Además de la urgencia en el torneo local, Mosquera deberá diseñar una estrategia perfecta para superar un exigente y milimétrico desafío en la Copa Sudamericana.

Para concretar esta ambiciosa reestructuración y potenciar una ofensiva que venía careciendo de efectividad, la dirigencia ha cerrado incorporaciones de jerarquía. Al ataque bajopontino se suman futbolistas de la categoría de Hernán Barcos, Juan Manuel Cuesta y Michael Hoyos, nombres experimentados que prometen aportar el gol, la creatividad y el peso ofensivo necesarios para revertir este adverso panorama.

PUBLICIDAD

Sporting Cristal confirmó el fichaje de Michael Hoyos con indirecta a Universitario. - créditos: Sporting Cristal