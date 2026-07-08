Junta Preparatoria del Congreso 2026: Funciones, integrantes y el rol clave del nuevo Parlamento bicameral

La Junta Preparatoria actúa como enlace entre los resultados electorales y la puesta en marcha del nuevo Congreso

El Congreso de la República se prepara para una reforma que modificará la estructura del Estado en el periodo constitucional 2026-2031. Con el inicio de las nuevas funciones parlamentarias, la atención pública está puesta en la instalación de las Juntas Preparatorias, órganos temporales encargados de incorporar a los nuevos representantes y facilitar la transición hacia el Parlamento bicameral.

Jessica Cerna, abogada especializada en temas legislativos, indicó que el órgano funciona como un puente político-administrativo entre los resultados electorales y la instalación de las cámaras. Según explicó, el marco normativo vigente establece que estas actividades se desarrollarán entre el 15 y el 26 de julio de 2026. Cerna remarcó que el buen funcionamiento de estas sesiones es fundamental para evitar problemas institucionales y asegurar un traspaso de funciones conforme a las normas.

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La especialista señaló que la principal novedad en este proceso es la coexistencia de dos fueros autónomos, resultado del retorno al sistema bicameral. Precisó que esta decisión marca el fin del esquema unicameral que rigió en el país durante las últimas tres décadas.

La integración de las juntas responde a criterios de representatividad electoral y edad, buscando equilibrio entre experiencia y legitimidad

“En esta oportunidad no tendremos una junta centralizada, sino que coexistirán dos Juntas Preparatorias totalmente independientes, una para la Cámara de Diputados y otra para el Senado de la República. Esta separación garantiza que cada cámara resguarde su autonomía de gestión desde el primer día de su conformación”, declaró a Infobae.

Sobre la composición, Cerna detalló que la Junta Preparatoria estará integrada por seis miembros, seleccionados bajo criterios de representatividad electoral y edad para asegurar legitimidad y experiencia.

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“La presidencia de la junta será asumida por el senador electo que obtuvo la mayor votación preferencial dentro del partido político más votado en los comicios generales, mientras que la vicepresidencia recaerá en el diputado con la votación más alta de la agrupación ganadora. Las secretarías, en tanto, serán ocupadas por los senadores y diputados de mayor y menor edad en sus respectivas cámaras, actuando como un balance generacional”, explicó.

Aclaró que la Junta Preparatoria no tiene facultades constitucionales para legislar o fiscalizar, ya que su función se reduce a cuatro tareas administrativas secuenciales: instalar las mesas directivas preinstaladas, recibir las credenciales del Jurado Nacional de Elecciones, tomar el juramento de ley a los nuevos diputados y senadores, y organizar la votación secreta para elegir a las Mesas Directivas definitivas de cada cámara.

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Sus funciones son estrictamente administrativas: instalación de mesas directivas, recepción de credenciales, toma de juramento y organización de la elección interna

“Asimismo, tiene la responsabilidad de organizar y supervisar el proceso de votación secreta para elegir a las Mesas Directivas definitivas de cada cámara y tomar el juramento oficial a sus respectivos presidentes”, agregó.

Los integrantes

Con los resultados electorales oficiales ya publicados, el presidente de la Junta Preparatoria será Miguel Ángel Torres, senador electo más votado por Fuerza Popular. La vicepresidencia corresponderá a Cecilia Chacón, diputada electa con mayor votación.

Las secretarías estarán a cargo de los miembros de mayor edad: Fernando Rospigliosi, senador electo por Fuerza Popular, como primer secretario, y Luis Quispe, diputado electo por el Partido del Buen Gobierno, como segundo secretario.

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Por criterio de menor edad, Alejandro Muñante, senador electo por Renovación Popular, será el tercer secretario. Romina Uribe, diputada electa por el Partido del Buen Gobierno, ocupará la cuarta secretaría.