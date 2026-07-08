Fiestas Patrias 2026: banderas desde S/3 y escarapelas impulsan las ventas en Mesa Redonda por el inicio de la campaña de embanderamiento

Las ventas de banderas, escarapelas y otros símbolos patrios comienzan a incrementarse en el Centro de Lima a pocas semanas de las celebraciones por Fiestas Patrias. Comerciantes de Mesa Redonda ofrecen artículos de distintos tamaños, materiales y precios para atender la demanda de familias, instituciones y oficinas que se preparan para cumplir con el embanderamiento correspondiente al mes de julio.
El movimiento comercial también responde a la disposición municipal que exige colocar la bandera nacional entre el 15 y el 31 de julio en los inmuebles del Cercado de Lima. Esta medida impulsa la búsqueda de productos adecuados para viviendas y entidades públicas, además de accesorios utilizados en desfiles y actividades conmemorativas.
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Mesa Redonda concentra la oferta de símbolos patrios
Mesa Redonda reúne una amplia oferta de banderas, escarapelas, estandartes y accesorios relacionados con las celebraciones patrias. Los comerciantes exhiben modelos destinados tanto a viviendas como a instituciones, con alternativas que se ajustan a diferentes presupuestos.
Durante un informe de Panamericana Televisión, una comerciante explicó la variedad disponible para los compradores. “Tenemos todos los símbolos patrios, escarapelas, banderas, de todos los tipos de tamaños y de precios más que todo, calidad, para todo tipo de bolsillo”, señaló.
La oferta incluye banderas confeccionadas en tela poliseda, disponibles en diferentes medidas. Según la información proporcionada por la vendedora, los modelos más económicos parten desde S/3, mientras que otras presentaciones alcanzan precios superiores de acuerdo con el tamaño y el material empleado.
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Diferencias entre banderas para viviendas e instituciones
Los comerciantes también orientan a los clientes sobre el tipo de bandera que corresponde según el lugar donde será utilizada. En los puestos existen modelos sin escudo destinados principalmente a viviendas particulares y versiones con escudo para entidades públicas.
La comerciante indicó que las banderas sin escudo permiten cumplir con la disposición de embanderamiento para los domicilios. Además, precisó que los pabellones con escudo están dirigidos a instituciones públicas, aunque algunos compradores optan por adquirirlos para otros usos.
Entre los productos disponibles también figuran banderas de mayor tamaño para edificios y espacios amplios, además de estandartes bordados mediante sistemas computarizados. Estos artículos, destinados principalmente a oficinas, se ofrecen desde S/120, precio que responde al tipo de acabado del bordado.
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Astas, escarapelas y adornos para desfiles
La campaña comercial por Fiestas Patrias también incluye accesorios complementarios. Los compradores pueden adquirir astas de distintas dimensiones para colocar las banderas en viviendas o locales.
Las opciones más pequeñas tienen un precio desde S/5, mientras que un asta de 2,20 metros cuesta S/15. También existen modelos de tres metros para banderas de mayor tamaño.
Las escarapelas forman parte de los artículos con mayor demanda durante esta temporada. Los comerciantes ofrecen modelos sencillos y otros con aplicaciones decorativas, además de diseños elaborados en distintos tipos de tela.
Entre las alternativas disponibles aparecen escarapelas con frases alusivas como “Amo Perú”, “Felices fiestas patrias” y “Vive el Perú”. También existen versiones destinadas a motocicletas, automóviles, desfiles y decoración de establecimientos comerciales.
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La comerciante explicó que el precio cambia según el tamaño, el material y los elementos decorativos incorporados en cada diseño. Incluso existen presentaciones por docena para clientes que requieren una mayor cantidad de unidades.
La obligación de embanderar impulsa las compras
El incremento en la demanda coincide con la obligación de embanderamiento establecida para el Cercado de Lima entre el 15 y el 31 de julio. Esta disposición motiva a vecinos, empresas e instituciones a adquirir los símbolos patrios correspondientes antes del inicio del periodo establecido.
Según la información difundida durante el informe televisivo, el incumplimiento de la norma puede generar sanciones económicas. En el Centro Histórico de Lima, la multa asciende a S/1.375 por no cumplir con el embanderamiento, mientras que el uso inapropiado de la bandera contempla sanciones de S/5.500.
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Ante este escenario, los comerciantes destacan la existencia de opciones para distintos presupuestos, con productos que abarcan desde modelos básicos hasta artículos elaborados con materiales de mayor costo. La variedad de precios busca atender tanto a quienes requieren una sola bandera para su vivienda como a instituciones que necesitan implementos para ceremonias oficiales y actividades conmemorativas durante las celebraciones por la independencia del Perú.
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