MTC destinó más de S/3.9 millones en 2026 para víctimas de atropello y fuga por vehículos no identificados

Durante el 2026, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), a través del Fondo de Compensación del SOAT y CAT, destinó más de S/3.9 millones para atender a 494 personas afectadas por accidentes de tránsito ocasionados por vehículos no identificados que se dieron a la fuga.
La cobertura incluyó gastos médicos, sepelio e indemnizaciones, convirtiéndose en un recurso clave para quienes enfrentan las consecuencias de un siniestro sin responsable identificado.
Según el reporte oficial, más de S/2 millones fueron asignados a gastos médicos, lo que permitió que las víctimas recibieran atención oportuna en hospitales y centros de salud. El fondo también cubrió más de S/200 mil en gastos de sepelio, S/1 millón por indemnizaciones por fallecimiento, S/400 mil por incapacidad temporal y más de S/58 mil en casos de invalidez permanente.
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Este mecanismo representa una protección esencial para las familias, quienes muchas veces quedan desamparadas cuando el conductor responsable no es identificado ni enfrenta consecuencias legales.
Uno de los principales avances del sistema ha sido el uso de cartas de garantía, herramienta que permite a los establecimientos de salud gestionar la cobertura directamente con el Fondo SOAT y CAT, evitando que los afectados deban adelantar dinero para acceder a la atención médica. “El fondo permite que las víctimas accedan a los servicios médicos sin desembolsos previos y sin trámites complejos”, señaló un funcionario del MTC.
El formulario virtual de atención, disponible las 24 horas, facilita el registro de solicitudes en todo el país. Cualquier persona —incluidos familiares, policías, serenazgo o bomberos— puede iniciar el trámite en nombre de la víctima a través de la web oficial del ministerio, eliminando la necesidad de intermediarios.
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Cómo funciona la cobertura del Fondo SOAT para víctimas de fuga
En marzo de 2026, el MTC anunció la activación nacional del Fondo SOAT y CAT para víctimas de accidentes con fuga, permitiendo que la protección económica y médica se extienda a quienes no pueden identificar al responsable del siniestro. “El Fondo de Compensación SOAT-ICAP está habilitado para cubrir casos en los que el responsable no permanece en la escena”, explicó Pedro Olivares, director general del MTC.
El proceso ha sido diseñado para ser ágil y reducir los tiempos de espera. “Ahora, la víctima o un tercero puede ingresar al portal virtual del ministerio y registrar la alerta del accidente, lo que activa el seguro y permite acceder a la cobertura sin necesidad de identificar al vehículo”, detalló Olivares.
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La cobertura del fondo equivale a la de un SOAT convencional: cubre hasta cinco Unidades Impositivas Tributarias (UIT) —más de 27.000 soles— en gastos médicos, una UIT en sepelio, hasta cuatro UIT por fallecimiento o invalidez permanente, y una UIT por incapacidad temporal. El MTC trabaja en modificar la normativa para que el personal de emergencia pueda activar el beneficio de forma más rápida al atender este tipo de incidentes.
“Buscamos reducir la desprotección y acelerar el acceso a la ayuda para las víctimas de accidentes de tránsito con fuga”, reiteró Olivares. El compromiso del MTC es mantener y fortalecer este sistema de respaldo para quienes resultan afectados por la conducta irresponsable de conductores que abandonan la escena.
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