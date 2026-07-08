¿Cómo se jugarán los octavos de final de la Copa Caliente de la Liga 2026? Reglas, desempate y clasificación

Este fin de semana se juegan los octavos de final de la Copa de la Liga 2026. Crédito: Liga de Fútbol Profesional

La Copa Caliente de la Liga 2026 entra en su etapa más emocionante con el inicio de los octavos de final, una fase en la que los equipos que siguen en carrera buscarán dar un nuevo paso rumbo al título de la primera edición del torneo. Tras una intensa fase de grupos, solo quedan los 16 mejores clubes del certamen y cada encuentro será determinante para definir a los candidatos que continuarán en competencia.

Con duelos atractivos y varios equipos históricos del fútbol peruano en busca de la gloria, el certamen afronta una instancia donde no hay margen para errores. Los clubes deberán mostrar su mejor versión para superar una ronda decisiva y mantenerse con vida en el camino hacia la gran final.

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¿Cómo se jugarán los octavos de final de la Copa Caliente 2026?

Los octavos de final de la Copa Caliente de la Liga 2026 se disputarán bajo el formato de partido único. Es decir, cada llave tendrá un solo encuentro y el equipo que consiga imponerse avanzará directamente a los cuartos de final del torneo.

En caso de que el marcador termine igualado al finalizar los 90 minutos, la clasificación no se definirá mediante tiempo suplementario. Según el reglamento de la competencia, el ganador de la llave se conocerá directamente a través de una tanda de penales. De esta manera, los equipos deberán resolver sus partidos dentro del tiempo reglamentario o jugarse el pase a la siguiente ronda desde los doce pasos.

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Esta misma regla se aplicará también en los cuartos de final, que mantendrán el formato de partido único. La diferencia llegará en las semifinales, donde las series pasarán a disputarse con encuentros de ida y vuelta. La gran final, en tanto, se resolverá a partido único en un estadio neutral.

Hay que tener en cuenta que los 16 clubes que finalizaron mejor ubicados en la fase de grupos tendrán la ventaja de jugar como locales durante los octavos de final. Esta condición podría ser determinante en una ronda donde no existe partido de vuelta y donde cualquier detalle puede marcar la diferencia entre avanzar o quedar eliminado.

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Los 16 equipos clasificados se enfrentan por un pase a los cuartos de final de la Copa de la Liga 2026. Crédito: LFP

Reglas especiales de la Copa Caliente 2026

Además del formato de eliminación directa, el torneo cuenta con disposiciones orientadas a promover la presencia de jóvenes futbolistas y regular la participación de jugadores extranjeros. Entre las principales reglas de la Copa Caliente destacan:

Los equipos deben tener en cancha un mínimo de tres futbolistas Sub-23 .

Dentro de ese grupo debe participar obligatoriamente al menos un jugador Sub-21 .

Los clubes podrán utilizar hasta cuatro extranjeros de manera simultánea durante el partido.

Estas condiciones deberán cumplirse durante los encuentros de la competencia.

Programación de octavos de final de la Copa de la Liga 2026

Jueves 9 de julio

Atlético Grau vs Carlos A. Mannucci (15:00 horas / Estadio Municipal de La Matanza)

Viernes 10 de julio

Cienciano vs ADT (13:00 horas / Estadio Inca Garcilaso de la Vega)

Alianza Atlético vs Pirata FC (15:30 horas / Estadio Campeones del 36)

Sport Boys vs Comerciantes FC (20:00 horas / Estadio Miguel Grau)

Sábado 11 de julio

Sport Huancayo vs Los Chankas (13:00 horas / Estadio IPD Huancayo)

Sporting Cristal vs Bentín Tacna Heroica (15:30 horas / Estadio Alberto Gallardo)

Domingo 12 de julio

CD Moquegua vs Dep. Garcilaso (13:00 horas / Estadio 25 de Noviembre)

UTC vs ADA Jaén (15:30 horas / Estadio Héroes de San Ramón)

Horarios confirmados de los octavos de final de la Copa de la Liga 2026. Crédito: Copa de la Liga.

Con el inicio de los octavos de final, la Copa Caliente de la Liga 2026 ingresa a su tramo más decisivo. Al ser una fase de eliminación directa y sin partido de revancha, cada equipo deberá afrontar el desafío con máxima concentración para mantenerse en carrera por el primer título de esta nueva competición.

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