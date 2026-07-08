Perú venció 3-0 a Argentina y clasificó a la final del vóley sentado en los Parasuramericanos Valledupar 2026

Perú venció 3-0 a Argentina y clasificó a la final del vóley sentado en los Juegos Parasuramericanos Valledupar 2026. Crédito: ANPP

La selección peruana de vóley sentado sigue dejando en alto el nombre del país en los Juegos Parasuramericanos Valledupar 2026. El equipo nacional protagonizó una destacada actuación y derrotó por 3-0 a Argentina en una intensa semifinal, resultado que le permitió asegurar su presencia en la gran final del torneo y quedar a un paso de conquistar la medalla de oro.

El combinado ‘blanquirrojo’ protagonizó un duelo de alta exigencia ante su contendiente argentino, especialmente en el primer set, que terminó convirtiéndose en el momento más emocionante del compromiso desarrollado en el Coliseo Cubierto Julio Monsalvo Castilla. Ambos conjuntos intercambiaron puntos durante un parcial muy parejo que tuvo que definirse en un ajustado desempate.

PUBLICIDAD

Perú logró imponerse finalmente por 34-32, demostrando fortaleza mental y capacidad de reacción en los momentos más exigentes del partido. Ese primer golpe fue clave para que las nacionales afrontaran con mayor confianza los siguientes sets y pudieran encaminar la clasificación.

En el segundo parcial, la selección peruana mantuvo el control de las acciones y volvió a mostrar solidez para quedarse con el triunfo por 25-22. Ya en el tercer set, las jugadoras de la ‘bicolor’ encontraron mayor comodidad en el juego y cerraron la semifinal con un contundente 25-13, resultado que confirmó su clasificación a la definición del campeonato.

PUBLICIDAD

Perú superó en sets corridos la semifinal de vóley sentado ante Argentina. Crédito: ANPP

Perú va por el oro en Valledupar 2026

Con esta victoria, Perú aseguró una nueva medalla para la delegación nacional en los Juegos Parasuramericanos Valledupar 2026 y ahora tendrá la oportunidad de disputar el título continental. El último desafío será frente a Brasil, rival que enfrentará en la gran final del vóley sentado y que llega invicto a esta instancia.

El partido por la medalla de oro se disputará este miércoles 8 de julio desde las 9:30 a. m. (hora peruana). La selección nacional buscará repetir el nivel mostrado ante Argentina y dar el golpe frente a la ‘Canarinha’, una de las grandes potencias de esta disciplina en la región, que ha demostrado su fortaleza durante todo el torneo.

PUBLICIDAD

La destacada campaña del vóley sentado peruano forma parte de la participación de la delegación nacional en los II Juegos Parasuramericanos Valledupar 2026, evento que reúne a los principales exponentes del deporte adaptado de Sudamérica y que representa un importante desafío dentro del ciclo rumbo a futuras competencias internacionales.

El plantel peruano de vóley sentado en los Parasuramericanos Valledupar 2026. Crédito: ANPP

Perú presente Valledupar 2026

Los II Juegos Parasuramericanos Valledupar 2026 se desarrollan en Colombia desde el 2 hasta el 15 de julio y reúnen a más de 1.000 para atletas de 12 países del continente, en una competencia clave dentro del ciclo paralímpico rumbo a los Juegos Paralímpicos de Los Ángeles 2028. La ciudad de Valledupar alberga la sede principal del certamen, con escenarios como el Estadio Armando Maestre Pavajeau y la Unidad Deportiva La Gota Fría, mientras que Agustín Codazzi funciona como subsede oficial.

PUBLICIDAD

El evento cuenta con competencias en 13 disciplinas deportivas, entre ellas para atletismo, para natación, vóley sentado, baloncesto en silla de ruedas, fútbol para ciegos, boccia, golbol, para tenis de mesa, para powerlifting, para tiro con arco, para bádminton, tenis en silla de ruedas y para ciclismo. Además, busca fortalecer el desarrollo del deporte adaptado en la región y otorgar oportunidades de clasificación para futuras citas internacionales, como los Juegos Parapanamericanos Lima 2027.

Con su clasificación a la final del vóley sentado, la selección peruana ya aseguró una medalla para el país y ahora irá por el objetivo mayor: conquistar el oro continental y cerrar una destacada participación en Valledupar 2026.

PUBLICIDAD