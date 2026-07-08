Keiko Fujimori conversó con María Corina Machado, premio Nobel de la Paz: “El bien se impone sobre el mal”

Keiko Fujimori expresó su profunda solidaridad con el pueblo de Venezuela y agradeció a María Corina por su respaldo. Ambas líderes reafirmaron su compromiso con la lucha por la libertad. (Crédito: X/@ope_peru)

La presidenta electa del Perú, Keiko Fujimori, sostuvo una videollamada con la líder opositora venezolana y premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, en un encuentro en el que ambas intercambiaron mensajes de respaldo político, solidaridad y defensa de la democracia. La comunicación se produjo luego de que Fujimori fuera proclamada como ganadora de la segunda vuelta electoral por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

Durante el diálogo, Fujimori agradeció a Machado por el respaldo que le brindó durante la campaña presidencial y ambas dirigentes destacaron los vínculos políticos que mantienen desde hace varios años. La conversación también estuvo marcada por la situación que atraviesa Venezuela tras los recientes terremotos que dejaron miles de personas afectadas.

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Keiko Fujimori conversa con María Corina Machado y reciben respaldo mutuo: “Nuestra lucha es una sola causa”. (Foto composición: Infobae Perú/X:@ope_peru)

“Tu lucha es nuestra lucha”

Durante la videollamada, María Corina Machado resaltó la relación entre las causas políticas de Perú y Venezuela, y afirmó que ambas naciones comparten una lucha vinculada con la defensa de los valores democráticos.

“Tu lucha y la lucha del Perú es nuestra lucha y nuestra causa. Son décadas que hemos estado recorriendo este camino juntos y, al final, el bien se impone sobre el mal”, manifestó Corina Machado.

Asimismo, Machado señaló que el Perú atraviesa un momento importante y consideró que debe prevalecer una visión basada en principios democráticos. “En el Perú debe prevalecer una lucha espiritual que se imponga sobre el mal y que permita vivir en una sana democracia”, expresó.

Solidaridad por terremotos en Venezuela

Otro de los puntos abordados durante la conversación fue la emergencia que provocaron los terremotos que sacudieron Venezuela recientemente. Fujimori expresó su solidaridad con el pueblo venezolano y lamentó las pérdidas humanas y materiales ocasionadas por los desastres naturales.

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La presidenta electa transmitió su respaldo a las familias afectadas y manifestó su deseo de que puedan recibir la ayuda necesaria para afrontar las consecuencias de la emergencia. Machado agradeció el gesto y valoró el mensaje enviado desde Perú en medio de esta situación.

El encuentro entre ambas dirigentes se produjo en un contexto en el que Venezuela enfrenta las consecuencias de los terremotos, mientras las autoridades y organizaciones continúan atendiendo a las personas damnificadas.

FOTO DE ARCHIVO- Una bandera venezolana ondea junto a un edificio dañado, tras los mortíferos terremotos del 24 de junio, en La Guaira (Venezuela), el 6 de julio de 2026. REUTERS/Gaby Oraa

Respaldo político

La comunicación entre Keiko Fujimori y María Corina Machado no representa el primer contacto entre ambas. Durante la campaña presidencial peruana, la líder venezolana ya había expresado su respaldo a Fujimori antes de la segunda vuelta electoral.

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En esta nueva conversación, ambas dirigentes reafirmaron sus coincidencias políticas y destacaron la importancia de la defensa democrática en sus respectivos países. Fujimori también agradeció nuevamente el apoyo recibido durante la etapa electoral.

María Corina Machado expresa respaldo a Keiko Fujimori: “En el Perú debe prevalecer una sana democracia”. (Foto composición: Infobae Perú/Difusión)

La primera mujer elegida presidente del Perú

La elección de Keiko Fujimori como la primera mujer en ocupar la presidencia del Perú resultó de una de las contiendas más reñidas de la historia reciente del país. La candidata se impuso en el balotaje del 7 de junio de 2026 con el 50,13% de los votos válidos, superando a Roberto Sánchez por una diferencia cercana a los 50.000 sufragios. El JNE oficializó su victoria el 3 de julio, tras semanas de revisión de actas impugnadas, movilizaciones y denuncias de fraude electoral. La proclamación se dio en un contexto de alta polarización social y política, marcado por la desconfianza y la presión de diversos sectores.

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La trayectoria pública de Fujimori comenzó a los 19 años, cuando asumió el rol de primera dama tras la renuncia de su madre, Susana Higuchi, en medio de denuncias de corrupción y conflictos familiares. Posteriormente estudió Administración de Empresas en Boston University y obtuvo un MBA en la Columbia Business School, credenciales que sus seguidores destacan como prueba de capacidad para la gestión estatal. Su carrera política se consolidó en 2006, al ser elegida congresista por Lima, y en 2010 fundó el partido Fuerza Popular, desde donde estructuró su proyecto presidencial. Antes de alcanzar la presidencia, fue candidata en tres ocasiones consecutivas sin éxito, mientras su campaña giraba en torno a la figura y el legado de su padre, Alberto Fujimori, fallecido en 2024.

La presidenta electa Keiko Fujimori saluda con la mano durante una rueda de prensa tras la proclamación por parte de las autoridades electorales de su victoria en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, celebrada en Lima (Perú) el viernes 3 de julio de 2026. (Foto AP/Bruno Elias)