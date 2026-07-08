Perú

Más niños van a la escuela en Perú, pero siete de cada diez no logra el nivel esperado en lectura y matemática

El país logró que más niños lleguen a las aulas, pero el aprendizaje sigue siendo la gran deuda: la mayoría de estudiantes de cuarto de primaria no alcanza el nivel esperado en competencias básicas

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Un niño escribe en un cuaderno sobre un pupitre de madera dentro de un aula con ventanas, un mapa de Perú y un pizarrón blanco
Aunque más niños asisten a la escuela, los resultados en primaria muestran que la mayoría aún no alcanza el nivel esperado en lectura y matemática. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ir al colegio ya no es el principal obstáculo para miles de niños en el Perú. El país ha logrado ampliar la matrícula, sobre todo en educación inicial, y también ejecuta una mayor proporción del presupuesto destinado al sector. El problema aparece después: estar en la escuela no está garantizando que los estudiantes aprendan lo esperado para su grado.

La brecha se ve con claridad en primaria. Solo el 33% de estudiantes de cuarto grado alcanza un nivel satisfactorio en comprensión lectora y apenas el 30% lo logra en matemáticas. En la práctica, siete de cada diez escolares no llegan al nivel esperado en dos competencias básicas para continuar su trayectoria educativa.

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El dato resume una de las principales deudas del sistema educativo peruano: el acceso ha mejorado, pero los aprendizajes siguen estancados. La discusión ya no puede limitarse a cuántos niños entran al colegio, sino a qué aprenden durante los años que pasan dentro del aula.

Una mujer adulta y un niño sentados frente a un escritorio. El niño escribe en una hoja, la mujer le asiste. Sobre el escritorio hay un estuche y lápices. Al fondo, un aula de clases
Solo el 33% de los estudiantes de cuarto grado en Perú alcanza un nivel satisfactorio en comprensión lectora y el 30% lo logra en matemáticas.

Más matrícula, pero bajos resultados en primaria

Las cifras forman parte de la actualización de IPAE Mide, sistema de monitoreo elaborado por IPAE Acción Empresarial junto con APOYO Consultoría e Ipsos Perú, que revisa indicadores sobre acceso, aprendizajes, docentes, infraestructura y ejecución presupuestal en educación.

Uno de los avances más claros aparece en educación inicial. La tasa neta de matrícula de niños de 3 a 5 años pasó de 77% en 2012 a 94% en 2024, el nivel más alto registrado por el sistema. Es un salto importante, porque la primera infancia suele marcar diferencias en el desempeño escolar posterior.

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Pero ese avance no ha tenido el mismo reflejo en primaria. En comprensión lectora, el porcentaje de estudiantes con desempeño satisfactorio se mantuvo en 35% entre 2018 y 2021, cayó a 30% en 2022 y apenas subió a 33% en 2023 y 2024.

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IPAE Mide reportó que la tasa neta de matrícula en educación inicial para niños de 3 a 5 años subió de 77% en 2012 a 94% en 2024. (Agencia Andina)

En matemáticas, el retroceso fue más fuerte. El indicador alcanzó 34% en 2019 y 2021, bajó a 23% en 2022, cayó a 22% en 2023 y se recuperó parcialmente a 30% en 2024. La mejora reciente existe, pero todavía deja a la mayoría de estudiantes por debajo del nivel esperado.

El problema ya no puede leerse solo como falta de acceso. La pregunta es qué ocurre dentro de la trayectoria escolar: cuánto aprenden los niños, qué condiciones tienen sus docentes y qué tan bien se usan los recursos públicos.

Docentes y escuelas con condiciones desiguales

Los resultados tampoco pueden cargarse únicamente sobre los maestros. La calidad educativa depende de lo que ocurre en el aula, pero también de la estabilidad de la carrera docente, la infraestructura, los materiales, la gestión escolar y la continuidad de las políticas públicas.

El indicador de profesores nombrados mediante concurso público muestra una trayectoria irregular. Pasó de 53% en 2015 a 19% en 2019. Durante la pandemia no hubo nombramientos en 2020 y 2021. Luego subió a 74% en 2022 y volvió a 53% en 2024.

Hombre con lentes y chaqueta oscura gesticula frente a un pizarrón blanco con dibujos de una casa, una pelota, un gato y texto escrito en español
El porcentaje de docentes nombrados por concurso público mostró una trayectoria irregular en Perú y volvió a 53% en 2024 tras la interrupción de la pandemia.

Esa discontinuidad dificulta consolidar una carrera docente más estable. También complica la planificación en escuelas donde cubrir plazas, retener buenos profesores y acompañar su trabajo sigue siendo una tarea pendiente.

A eso se suman las brechas de infraestructura. El porcentaje de instituciones educativas públicas con agua, desagüe y electricidad llegó a 44% en 2016, pero cayó hasta 27% en 2021. En 2022 y 2023 apenas llegó a 29%. Todavía hay estudiantes y maestros que trabajan en locales sin servicios básicos completos.

Más presupuesto ejecutado, pero aprendizajes bajos

El Estado ha mejorado la ejecución de recursos destinados a inversión y adquisición de bienes y servicios para educación. Este indicador pasó de 63% en 2012 a 86% en 2024, el nivel más alto de la serie.

Pero gastar más, o ejecutar mejor, no alcanza si ese dinero no llega a los factores que cambian lo que ocurre en el aula. La distancia entre presupuesto y resultados abre una discusión incómoda: no solo cuánto se invierte, sino cómo se invierte y con qué prioridades.

El tema será parte de la agenda de CADE Educación 2026, que se realizará el 12 y 13 de agosto en el Auditorio Principal del Consejo Departamental de Lima del Colegio de Ingenieros del Perú, en San Isidro. El encuentro reunirá a representantes del sector público, privado, la academia y la sociedad civil.

Durante el foro se presentará una Hoja de Ruta para una Educación de Calidad, con propuestas orientadas a mejorar aprendizajes, fortalecer el liderazgo docente y ordenar prioridades del sistema educativo.

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