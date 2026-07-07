Programación de los cuartos de final del Mundial 2026: partidos, horarios y canales TV en Perú de la competición FIFA.

El Mundial 2026 avanza hacia sus etapas más definitorias. Este martes 7 de julio quedarán establecidos los equipos que accederán a los cuartos de final. Conoce cómo se organizará esta nueva fase, que reunirá a las ocho mejores selecciones del torneo.

Programación de los cuartos de final del Mundial 2026

Jueves 9 de julio

- Francia vs Marruecos (15:00 horas / Gillete Stadium)

Viernes 10 de julio

- España vs Bélgica (14:00 horas / SoFi Stadium)

Sábado 11 de julio

- Noruega vs Inglaterra (16:00 horas / Hard Rock Stadium)

Sábado 11 de julio

- Argentina o Egipto vs Suiza o Colombia (20:00 horas / Arrowhead Stadium)

Los clasificados a cuartos de final del Mundial 2026 hasta ahora.

Dónde ver los partidos de cuartos del Mundial 2026: canales TV

La cobertura televisiva del Mundial 2026 en el país está garantizada por DirecTV, que posee los derechos exclusivos de transmisión de todos los cotejos, incluidos los correspondientes a los cuartos de final. A través de su señal de televisión paga, la empresa asegura el acceso a cada duelo, con calidad de imagen y relatos en tiempo real.

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Para quienes eligen ver el torneo fuera del formato tradicional, la plataforma digital DGO ofrece una alternativa. Esta aplicación desarrollada por DirecTV permite seguir cada compromiso en directo desde dispositivos móviles, tabletas o computadoras, adaptándose a las distintas preferencias y necesidades de los usuarios.

La televisión abierta también tendrá presencia durante los cuartos de final. América TV emitirá dos encuentros de esta fase a través de sus señales 4 y 704 en alta definición, posibilitando que una amplia audiencia disfrute de los compromisos sin costo adicional.

Quienes prefieren seguir los duelos en línea podrán hacerlo mediante América TVGO, el servicio de streaming del canal, que habilita el acceso en vivo desde dispositivos móviles y computadoras. Esta opción amplía las posibilidades para seguir el certamen desde cualquier lugar.

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También lo pasará por su aplicación llamada DGO. Créditos: DirecTV / Instagram.

Los dos últimos clasificados a cuartos de final

Este martes 7 de julio se disputarán dos duelos que definirán a los últimos clasificados a los cuartos de final de la Copa del Mundo 2026. El primer choque enfrentará a Argentina y Egipto, desde las 11:00 horas de Perú, en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta.

La ‘albiceleste’, vigente campeona del mundo, parte como favorita, especialmente con Lionel Messi al frente, quien suma 7 goles en esta edición y ya se ha convertido en el goleador histórico de la competencia.

El equipo dirigido por Lionel Scaloni llega tras superar a la sorprendente Cabo Verde, que exigió hasta el tiempo suplementario. El conjunto sudamericano aseguró la victoria 3-2 con tantos de Messi, Lisandro Martínez y un autogol de Diney.

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El otro enfrentamiento de octavos de final tendrá como protagonistas a Colombia y Suiza. Los ‘cafeteros’ aparecen como candidatos para avanzar a cuartos, aunque el conjunto europeo se ha consolidado como una de las sorpresas del certamen, destacando por un juego veloz y una notable capacidad goleadora.

Lucho Díaz se perfila como la principal referencia en el ataque colombiano. Por el lado suizo, Johan Manzambi, quien había sido determinante hast antes de esta etapa, no podría jugar por una lesión, dejando a su elenco debilitado para este encuentro decisivo.

Cuatro selecciones lucharán por su boleto a los cuartos de final del Mundial 2026.

¿Cuándo inician las semifinales?

Los cuartos de final del Mundial 2026 concluirán el sábado 11 de julio y el fútbol se pausará algunos días para dar descanso a las selecciones clasificadas. Las semifinales comenzarán el martes 14 de este mes.

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