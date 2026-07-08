Perú

Jefferson Farfán lanza mensaje contra Magaly Medina tras el video y ella responde: “No eres ejemplo de nada”

Farfán y Medina reactivaron su disputa tras la difusión de un video en YouTube que cuestiona el cumplimiento de servicio comunitario y desató mensajes cruzados

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Una mujer con cabello rojizo y gafas negras mira un teléfono. Un hombre con gorra y chaqueta de denim mira otro teléfono.
Magaly Medina y Jefferson Farfán aparecen en una pantalla dividida, cada uno concentrado en su teléfono móvil. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una mañana tensa se vivió luego de que Jefferson Farfán y Magaly Medina retomaran su enfrentamiento público, esta vez a través de mensajes y declaraciones cruzadas tras la difusión de un video en YouTube que cuestiona el cumplimiento del servicio comunitario impuesto a la conductora luego del proceso judicial que ambos protagonizaron.

El intercambio se encendió con publicaciones que ambos compartieron en tono de desafío. Farfán lanzó: “Quien trate como un juego, ‘enséñale como se juega’. Tu soberbia te mata, mi tía 8:30. ¿Ahora también me vas a querellar?, tú pediste pruebas?”. Medina, por su parte, respondió con una frase que apuntó directamente a la autoridad moral de su detractor: “Cuando la crítica viene de personas que no son ejemplo de nada, no cuenta”.

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La disputa se reactivó luego de que el exfutbolista publicara un material audiovisual que, según su equipo, expone inconsistencias entre el registro de asistencia y el tiempo real que Medina habría permanecido en una parroquia de Surco, en el marco de las jornadas que debía cumplir.

En paralelo a esa escalada en redes, Medina defendió su versión en una comunicación con María Pía Copello y también en declaraciones a Infobae Perú, donde anticipó acciones legales y calificó el contenido difundido por el equipo de Farfán como “difamante”.

Jefferson Farfán y Magaly Medina se vuelven a enviar mensajes: “No eres ejemplo de nada”

El video de Farfán que reabrió el conflicto

La disputa se desató tras la publicación, el lunes 6 de julio, de un video de 22 minutos en el canal de YouTube de Farfán, titulado Magaly Jesús al descubierto. En ese material, el equipo del exseleccionado nacional sostuvo haber realizado un seguimiento durante seis de las ocho jornadas en que Medina debía presentarse en la parroquia de Surco.

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Según las imágenes que se muestran en el video, el único día en que la conductora apareció fue el 8 de abril: su camioneta llegó a las 9:04 a. m. y se retiró a las 9:10 a. m.. Sin embargo, los documentos validados por el Instituto Nacional Penitenciario (INPE) y la parroquia consignan una jornada de 8:30 a. m. a 6:00 p. m..

El video también sostiene que la parroquia abre sus puertas recién a las 9:00 a. m., lo que, según el material, entraría en contradicción con el horario de ingreso que figura en las planillas.

Al cierre del video, Farfán afirmó: “Hemos cumplido con presentar las pruebas. Ahora que los hechos hablen y que el Perú saque sus propias conclusiones. La justicia es igual para todos”. Además, se recordó que Medina había advertido antes que, si Farfán tenía pruebas, debía presentarlas ante el Poder Judicial y no solo en redes sociales.

Jefferson Farfán publicó un reportaje de 22 minutos en el que sostiene que Magaly Medina no habría cumplido las 76 horas de trabajo comunitario que figuraban en la documentación presentada por la conductora. El material muestra imágenes registradas por el equipo del exfutbolista y plantea presuntas inconsistencias entre los registros audiovisuales y los documentos. ATV/ Magaly TV La Firme.

La explicación de Magaly Medina por los “seis minutos” en la parroquia

Magaly Medina negó haber incumplido el servicio comunitario y explicó que su presencia de seis minutos en la parroquia no correspondía a una jornada de trabajo, sino a una visita por un motivo distinto.

La aclaración la dio en una comunicación en vivo con María Pía Copello, conductora del programa de streaming Sin más que decir del canal +QTV. Consultada por las imágenes difundidas, Medina respondió: “Yo entro ese día, pero no firmo. ¿Dónde está mi firma de ese día? Yo no he entrado a firmar”.

Medina sostuvo que puede ingresar al lugar por razones ajenas al cumplimiento de la condena: “Puedo entrar a cualquier cosa, a dejarles papelería, a dejarles algo que dejé olvidado. Puedo entrar por cualquier otro motivo, no solamente para hacer mi servicio comunitario”.

También indicó que su modalidad de cumplimiento no se limita a labores físicas: “A mí me permiten venir, hacer estas cosas de archivo, archivar un montón de papeles”, dijo. Y agregó que la parroquia adapta tareas según el perfil de cada sentenciado: “Si viene un ingeniero, hace planos y le estaba haciendo los planos para los velatorios”.

Ante la pregunta de Copello sobre la frecuencia, la conductora reconoció que no acudía de manera fija todos los días. “Como tu tiempo te da, como tu tiempo te permite. Mi tiempo es muy ocupado para mí”, respondió, y aseguró que, cuando no asistió, lo justificó ante el INPE y la parroquia: “Hay días en que yo no he venido martes o miércoles, pero lo he justificado debidamente”.

Un nuevo capítulo en la controversia entre Magaly Medina y Jefferson Farfán. La presentadora aclara la situación legal, destacando que las pruebas presentadas por Farfán fueron objetadas por su origen y que el caso se encuentra en etapa de ejecución de sentencia. Video: TikTok @josepastord

Magaly Medina anuncia acciones legales

Medina no abordó el video durante la emisión de su programa del lunes 6 de julio, que se transmitió en paralelo a la publicación del material. En ATV presentó informes sobre farándula local sin aludir a las acusaciones. Su versión pública llegó después, en la comunicación con Copello y en declaraciones a Infobae Perú.

En esa conversación, la conductora fue más directa: “Su video es difamante y mentiroso, hecho por novatos que él manda”, sostuvo, y cuestionó que el equipo del exfutbolista buscara evidencias esperando verla realizar tareas como barrer o limpiar baños.

Medina reiteró que los documentos presentados fueron validados y afirmó que no tiene obligación de dar explicaciones públicas sobre cómo cumple su condena. Además, anunció acciones legales: “Mi abogado está instruido para iniciar las acciones legales correspondientes después de ese pseudo reportaje mentiroso”, declaró.

También aseguró que la jueza a cargo del caso declaró inadmisibles las pruebas presentadas por Farfán: “La jueza le declaró inadmisible esas ‘dizque’ pruebas y por eso entró en trompo y no sabe cómo atacarme”.

Magaly Medina tomará acciones legales contra Jefferson Farfán por video contra ella.
Magaly Medina tomará acciones legales contra Jefferson Farfán por video contra ella.

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