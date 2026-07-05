Selección peruana Sub 17 le dio vuelta al marcador ante Chile en Tacna y debutó con un valioso triunfo en la Copa del Pacífico

El remate de Victoria Olavarría para que Perú consume la remontada ante Chile en Tacna por el duelo de ida de la Copa del Pacífico de Vóley. Crédito: Latina Tv

La selección peruana femenina Sub 17 comenzó con el pie derecho su participación en la Copa del Pacífico. El equipo dirigido por el brasileño Marcello Bencardino remontó un complicado inicio y derrotó por 3-1 a Chile en el Coliseo Perú de Tacna, en un resultado que trasciende más allá del marcador por tratarse de un exigente examen frente al país anfitrión del Mundial de la categoría, torneo que se disputará el próximo mes.

El triunfo dejó muy buenas sensaciones para el combinado nacional, que supo sobreponerse a un primer set adverso y elevó considerablemente su nivel con el correr del compromiso. Fernanda Pinto fue la gran figura del encuentro y la máxima anotadora de la jornada con 23 puntos, liderando el ataque peruano en los momentos de mayor presión. A su lado también destacaron Victoria Olavarría y Tamara Galdós, claves para sostener la remontada y darle mayor volumen ofensivo a un equipo que terminó dominando a su rival.

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El primer parcial fue favorable para la escuadra chilena. Aunque Pinto encontró algunos espacios para hacer daño desde el inicio, Perú tuvo muchas dificultades para contener el ataque de las sureñas. El bloqueo nacional no conseguía neutralizar a las principales armas ofensivas de Chile, que llegó a sacar una ventaja de 13-8. Con el paso de los puntos, las dirigidas por Bencardino reaccionaron gracias a una mejor distribución del juego y a los ataques de la central Sofía Morán, que ofreció una variante importante por el medio. Sin embargo, el sólido bloqueo chileno volvió a aparecer para frenar a Pinto y encaminar el 25-20 que abrió el partido.

Chile se llevó el primer set ante Perú en el marco del duelo de ida por la Copa del Pacífico que tiene lugar en Tacna. Crédito: Instagram Latina.

La historia cambió en el segundo set. Perú comenzó a explotar con mayor frecuencia el ataque por el centro de la red y encontró mejores respuestas desde el aspecto anímico. Cada punto ganado fortalecía la confianza del equipo, mientras las tribunas del Coliseo Perú iban recibiendo a más aficionados que acompañaban la reacción nacional. Fernanda Pinto volvió a convertirse en la referencia ofensiva, mientras que Victoria Olavarría empezó a encontrar mayor precisión con sus remates por las puntas. Con un juego mucho más equilibrado, las locales igualaron el marcador al imponerse por 25-18.

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El tercer episodio confirmó que el partido había cambiado por completo. Perú mostró otra actitud, defendió mejor y ganó varios rallies de larga duración, incluido el intercambio más extenso del encuentro. Pinto continuó liderando el ataque, pero esta vez apareció con fuerza Tamara Galdós, quien dejó atrás algunos errores iniciales para convertirse en una pieza determinante. También resultó importante el aporte de la zurda Cielo Quispe, que ofreció soluciones en momentos de máxima exigencia. Con mayor confianza y mejores decisiones en ataque, las nacionales se llevaron el set por 25-16.

En el cuarto parcial, Chile intentó recuperar protagonismo y el arranque volvió a ser parejo. No obstante, Perú mantuvo el control gracias al buen trabajo de la armadora Marcela Manrique, que distribuyó el juego con inteligencia para aprovechar los mejores momentos de Galdós y Olavarría. Con el respaldo permanente del público tacneño, el sexteto peruano fue ampliando la diferencia hasta cerrar el partido con un contundente 25-15, sellando una valiosa victoria por 3-1.

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La selección de Marcello Bencardino le dio vuelta a Chile en Tacna y se hizo con el tercer set. Crédito: Latina TV.

El encuentro también representó un atractivo duelo de estrategas sudamericanos, con el brasileño Marcello Bencardino al frente de Perú y el argentino Raúl Pereyra en el banquillo chileno. En esta primera pulseada, el técnico nacional encontró las respuestas necesarias para modificar el rumbo del compromiso y conducir a su equipo hacia una victoria que fortalece la confianza de cara a los próximos desafíos.

¿Cuándo vuelven a jugar Perú y Chile por la Copa del Pacífico?

La revancha entre ambas selecciones llegará de inmediato. Perú cruzará la frontera para visitar a Chile este domingo 5 de julio, cuando ambas escuadras vuelvan a enfrentarse en el Gimnasio Mayor de la Universidad de Tarapacá, en Arica. El compromiso está programado para las 16:45 horas (Perú) y servirá como una nueva prueba de alto nivel para dos equipos que afinan detalles con la mira puesta en el Mundial Sub 17. El encuentro será transmitido por Latina Televisión, tanto en su señal abierta como a través de su plataforma digital.

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Perú enfrenta a Chile en la Copa del Pacífico Sub 17 de Vóley, torneo amistoso.