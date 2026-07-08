Papa León XIV podría dar multitudinaria misa en Saqsayhuamán: Vaticano evalúa incluir el complejo arqueológico en su visita al Perú

La delegación del Vaticano arribó este martes al Cusco para inspeccionar el Parque Arqueológico de Saqsayhuamán, uno de los lugares considerados para recibir al papa León XIV durante la visita apostólica prevista para noviembre. El recorrido busca evaluar si la explanada cumple con los requisitos técnicos, logísticos y de seguridad necesarios para albergar una misa multitudinaria.
La posible llegada del papa León XIV al Perú genera expectativa desde que el pontífice expresó su voluntad de visitar el país. Sin embargo, el itinerario oficial todavía no ha sido definido. Antes de confirmar las ciudades que formarán parte de la agenda, una comisión integrada por representantes de la Santa Sede, la Nunciatura Apostólica, la Conferencia Episcopal Peruana y entidades del Estado realiza inspecciones en distintos puntos del territorio nacional.
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En ese contexto, el Cusco se convirtió en una nueva parada de la misión de avanzada. La presencia de los enviados del Vaticano no confirma que el Santo Padre celebre actividades en la Ciudad Imperial, sino que permitirá determinar si Saqsayhuamán reúne las condiciones de infraestructura, accesos, aforo y seguridad para recibir a miles de fieles.
Saqsayhuamán entra en evaluación para recibir al papa León XIV
De acuerdo con Canal N, los enviados del Vaticano iniciaron el recorrido desde uno de los accesos principales del complejo arqueológico, donde verificaron las características del ingreso y los espacios que podrían utilizarse durante una eventual ceremonia religiosa.
Según informó RPP Noticias, la comitiva está integrada por aproximadamente 14 personas y llegó al Cusco en un avión de la Fuerza Aérea del Perú procedente de Chiclayo, donde previamente realizó evaluaciones similares. Entre sus integrantes figuran José Nahúm Jairo Salas Castañeda, coordinador de los viajes apostólicos del papa, y monseñor Guillermo Inca Pereda, secretario general de la Conferencia Episcopal Peruana.
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Durante la inspección también participa la directora de la Dirección Desconcentrada de Cultura del Cusco, Maritza Rosa Candia. La funcionaria señaló que la explanada de Saqsayhuamán tendría capacidad para recibir entre 20.000 y 30.000 personas, por lo que se analiza su viabilidad como escenario de una celebración multitudinaria.
Las evaluaciones comprenden aspectos relacionados con los accesos, la infraestructura, la movilidad, el protocolo, la seguridad y los requerimientos litúrgicos que demanda una actividad encabezada por el Sumo Pontífice.
Saqsayhuamán podría volver a recibir a un papa después de 41 años
Si la visita del papa León XIV al Cusco se concreta, sería la segunda ocasión en que un pontífice celebra una misa en Saqsayhuamán.
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Hace 41 años, el papa Juan Pablo II presidió una multitudinaria eucaristía en la explanada del complejo arqueológico durante su visita al Perú, un hecho que permanece en la memoria de miles de fieles y que convirtió al lugar en uno de los principales símbolos de los encuentros entre la Iglesia católica y la población cusqueña.
Ese antecedente explica que Saqsayhuamán vuelva a ser considerado entre los espacios con mayores posibilidades de integrar la agenda oficial del viaje apostólico.
Pucallpa y Chiclayo también recibieron a la comisión del Vaticano
La evaluación en el Cusco forma parte del recorrido nacional que desarrolla la comisión del Vaticano antes de definir el programa definitivo de la visita del papa León XIV.
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Según informó la Agencia Andina, la misión comenzó en Pucallpa, donde inspeccionó escenarios como el estadio Aliardo Soria Pérez, la Catedral, la plaza de Armas, el bulevar de Yarinacocha y otros espacios públicos para verificar condiciones de seguridad, infraestructura, accesos y capacidad de aforo.
Posteriormente, la delegación se trasladó a Chiclayo, donde trabaja junto con representantes de la Cancillería, la Presidencia del Consejo de Ministros, la Nunciatura Apostólica, la Conferencia Episcopal Peruana y el Obispado local. Allí también se revisan planes de contingencia y los posibles escenarios que podrían formar parte de la agenda papal.
Los informes técnicos elaborados durante estas visitas servirán para que la Santa Sede determine qué ciudades y espacios cumplen con los requisitos para recibir al papa León XIV durante su viaje al Perú, cuyo programa oficial aún está pendiente de confirmación.
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