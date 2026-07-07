Jefferson Farfán y el video completo con pruebas de que Magaly Medina solo habría hecho 6 minutos de trabajo comunitario pese a firmar 76 horas

La disputa pública entre Jefferson Farfán y Magaly Medina sumó un nuevo episodio luego de que el exfutbolista publicara un reportaje de 22 minutos en su canal de YouTube. En el material audiovisual, Farfán sostiene que existen presuntas inconsistencias entre los documentos que la conductora presentó para acreditar el cumplimiento de su trabajo comunitario y las imágenes registradas por su equipo de producción.
El informe fue difundido después de varios días de expectativa, luego de que el exseleccionado nacional anunciara que presentaría pruebas relacionadas con el caso. El video gira en torno a la sanción de trabajo comunitario que la conductora de ATV debía cumplir tras un proceso judicial con el exfutbolista, y expone la hipótesis del equipo de Farfán respecto al tiempo que la periodista habría permanecido en la parroquia asignada para realizar dicho servicio.
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Jefferson Farfán sostiene que existen inconsistencias entre las imágenes y los documentos
A lo largo del reportaje, el equipo de Jefferson Farfán explica que realizó un seguimiento a varios de los días en los que, según la documentación presentada anteriormente por Magaly Medina, debía desarrollarse el trabajo comunitario.
El video señala que fueron revisadas seis de las ocho fechas consignadas en los registros y muestra imágenes captadas en los exteriores de la parroquia ubicada en Surco, lugar donde la conductora debía cumplir la medida impuesta. Según el informe, el único día en el que se observa la llegada de la camioneta de Magaly Medina corresponde al miércoles 8 de abril.
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De acuerdo con la cronología presentada por el reportaje, el vehículo ingresó aproximadamente a las 9:04 de la mañana y salió del lugar a las 9:10 a. m., por lo que el equipo de investigación concluye que la permanencia habría sido de alrededor de seis minutos.
El material sostiene además que no se registró la presencia posterior de la conductora durante las demás jornadas observadas por el equipo de producción.
El documento presentado por Magaly Medina había sido validado por el INPE
Uno de los principales puntos del informe se centra en la documentación que Magaly Medina mostró semanas atrás para responder a las declaraciones del exfutbolista.
En aquella oportunidad, la periodista presentó un documento que, según explicó, contaba con la validación del Instituto Nacional Penitenciario (INPE) y de la parroquia donde se desarrolló el trabajo comunitario.
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En ese registro aparecían su firma y su huella digital, además del detalle de que habría cumplido un total de 76 horas distribuidas durante ocho jornadas.
El reportaje difundido por Jefferson Farfán cuestiona esa información y plantea que existirían diferencias entre lo consignado en dichos documentos y las imágenes registradas por su equipo.
El informe también cuestiona el horario consignado en el registro
Otro aspecto abordado en el reportaje es el horario que figura en la documentación. Según el material difundido por Jefferson Farfán, el documento señala que una de las jornadas habría comenzado a las 8:30 de la mañana y concluido a las 6:00 de la tarde.
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Sin embargo, el equipo del exfutbolista afirma que la parroquia abriría sus puertas recién a las 9:00 de la mañana, por lo que considera que existe una aparente inconsistencia que debería ser aclarada por las autoridades correspondientes.
Durante el video también se muestran imágenes de otras personas que, según el reportaje, sí estaban realizando labores comunitarias en el recinto religioso mientras no se observa a Magaly Medina desempeñando actividades similares.
Jefferson Farfán afirma que busca que el público conozca su versión
El reportaje concluye con una narración en la que el equipo de Jefferson Farfán explica cuál es el objetivo de la publicación. En la voz en off se escucha: “La justicia es igual para todos. Querías pruebas, aquí las tienes. Que el público se entere de la verdad.”
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El informe también cuestiona que la documentación presentada anteriormente haya sido validada por el INPE y por la parroquia, aunque no presenta una conclusión judicial sobre esos documentos.
Magaly Medina había rechazado previamente las afirmaciones de Jefferson Farfán
Antes de la publicación del video, Magaly Medina respondió públicamente a las declaraciones realizadas por Jefferson Farfán. En ese momento sostuvo que el exfutbolista no contaba con pruebas que respaldaran sus afirmaciones y advirtió que evaluaría iniciar acciones legales si dichas evidencias no eran presentadas.
Además, calificó las acusaciones como “una bazofia”, reiterando que sí había cumplido con el trabajo comunitario impuesto. Las declaraciones de la conductora se produjeron varios días antes de que el reportaje completo fuera difundido en YouTube.
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Hasta el momento Magaly Medina no respondió al contenido del informe
Luego del estreno del reportaje, Magaly Medina condujo una nueva edición de ‘Magaly TV: La Firme’. Durante el programa presentó diversos informes relacionados con la actualidad del espectáculo peruano y comentó otros temas de la farándula.
Sin embargo, hasta el cierre de esta nota, no se refirió específicamente al contenido del informe difundido por Jefferson Farfán, ni respondió a las imágenes o conclusiones presentadas por el exfutbolista en su canal digital.
La controversia continúa sin una respuesta definitiva
La publicación del informe reaviva el enfrentamiento mediático que desde hace varios años mantienen Jefferson Farfán y Magaly Medina. Mientras el exfutbolista sostiene que las imágenes evidencian presuntas inconsistencias en el cumplimiento del trabajo comunitario, la conductora había defendido previamente la validez de la documentación presentada y había asegurado que cumplió con la sanción.
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Por el momento, las conclusiones expuestas en el reportaje corresponden a la versión presentada por el equipo de Jefferson Farfán y no constituyen un pronunciamiento de una autoridad competente sobre el cumplimiento o incumplimiento de la medida. Se espera que, en caso de existir nuevos pronunciamientos de las partes o de las instituciones involucradas, el caso continúe desarrollándose en los próximos días.
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