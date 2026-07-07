Sporting Cristal confirmó el fichaje de Michael Hoyos con fuerte indirecta a Universitario: “Una carta que sí viene al Perú”

Hace unos días se conoció que Sporting Cristal había llegado a un acuerdo con Michael Hoyos tras la rescisión de contrato del delantero con Newell’s Old Boys. Aunque el arreglo estaba cerrado, restaba la confirmación oficial para la llegada del argentino-estadounidense, quien desembarca en el club ‘celeste’ para cubrir la inminente salida del brasileño Felipe Vizeu.
La presentación de Hoyos fue doble en los canales digitales de la institución. En la primera publicación se puede ver una indirecta que no pasó desapercibida: “Una nueva carta está por revelarse... ¡una que al Perú sí viene!”. Este mensaje aludía a la frustrada negociación de Universitario de Deportes a comienzos del 2026, cuando el atacante había descartado públicamente su arribo al fútbol peruano. “No voy a ir a Perú, si eso quieren saber, no voy a Perú. Eso es lo único”, dijo ante la prensa. Meses después, el atacante aterriza en la Liga 1 como refuerzo ‘cervecero’ y con un contrato de un año y medio.
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El anuncio formal llegó poco después: “¡Bienvenido al Rímac, Michael! Nos complace anunciar a Michael Hoyos como nuevo jugador del Sporting Cristal hasta diciembre de 2027. ¡A darlo todo por nuestros colores!”. La entidad ‘rimense’ celebra la llegada de un delantero versátil, capaz de aportar tanto en la posición de ‘9’ como en funciones de enlace, y que arriba para fortalecer el plantel en la segunda parte del 2026.
Buena experiencia en Ecuador pese a accidentado paso por Newell’s Old Boys
La trayectoria de Michael Hoyos ofrece matices y contrastes. Su reciente paso por Newell’s Old Boys en Argentina fue breve y poco productivo: disputó nueve partidos y solo marcó un gol, sin lograr asentarse ni tener continuidad en el equipo rosarino. Esta situación motivó la rescisión anticipada de su contrato y la búsqueda de nuevos horizontes.
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Sin embargo, el historial previo de Hoyos en el fútbol ecuatoriano muestra un rendimiento mucho más favorable. El delantero jugó en Deportivo Cuenca, Guayaquil City y Barcelona SC, pero sus mejores temporadas las vivió en Independiente del Valle entre 2023 y 2025. Allí, se desempeñó tanto como delantero centro como en una función más retrasada, participando activamente en la construcción del juego ofensivo y logrando consolidarse como pieza clave de un equipo que se consagró de la Supercopa de Ecuador 2023, la LigaPro 2025 y la Recopa Sudamericana 2023.
Justamente, en el ‘matagigantes’, el artillero de 34 años participó en 122 partidos, en los que pudo anotar 44 goles y brindó 12 asistencias. La experiencia adquirida en Ecuador le permitió a Hoyos evolucionar como futbolista, adaptándose a distintos esquemas y exigencias competitivas.
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Las salidas de Sporting Cristal para el Torneo Clausura 2026
La llegada de Michael Hoyos coincide con una etapa de renovación en el plantel de Sporting Cristal, que afrontará el Torneo Clausura con varias bajas confirmadas tras la evaluación del comando técnico liderado por Roberto Mosquera.
Según la información que brindó el periodista Denilson Barenechea, se han definido las salidas de cuatro futbolistas que no continuarán en La Florida para el segundo semestre de la campaña: Cristian Benavente, Diego Otoya, Alejandro Pósito y Felipe Vizeu. Gabriel Santana también estuvo en la rampa de salida, aunque las negociaciones no llegaron a buen puerto y buscará pelear un lugar en el mediocampo.
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Estos cambios buscan mantener la competitividad del equipo y dar espacio a nuevas incorporaciones como la de Hoyos, quien se suma a la de Hernán Barcos y Juan Manuel Cuesta. Eso sí, no se descarta que haya más llegadas, posiblemente la de un defensa y un volante central. La política de ajustes en el plantel se enmarca en la búsqueda de un mejor funcionamiento y la ambición de pelear por la Liga 1 2026.
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