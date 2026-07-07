Dónde ver Universitario vs Millonarios: canal TV confirmado del amistoso en el Monumental

Dónde ver Universitario vs Millonarios por amistoso.

Universitario de Deportes tiene programado un amistoso relevante ante Millonarios de Colombia este fin de semana, como parte de su preparación final para el Torneo Clausura 2026. El partido, que se celebrará el sábado 11 de julio a las 20:00 horas de Perú, será el centro de atención en el estadio Monumental de Ate.

Uno de los atractivos principales del encuentro es el retorno al recinto limeño de Fabián Bustos y Rodrigo Ureña, quienes tuvieron etapas previas en Universitario como entrenador y jugador, respectivamente. Sus regresos añaden un componente emotivo y de interés para la afición local, que se espera llene las tribunas para alentar al equipo ‘merengue’.

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¿Dónde se transmitirá Universitario vs Millonarios?

El duelo entre los ‘cremas’ y el cuadro colombiano genera mucha expectativa y los hinchas quieren saber si será transmitido. Se pudo confirmar que el choque se podrá seguir vía streaming por Universitario TV en Yotutube. El canal oficial del club tendrá a cargo la televisación y para unirse deberás suscribirte por 15 soles mensuales.

“Usted lo va a poder vivir en exclusiva a través del canal Universitario TV. Así que para eso tiene que suscribirse pagando apenas quince soles, una suscripción mensual. Va a poder ver todo el contenido exclusivo, la entrevista al profe Cúper. La semana pasada estuvimos con la entrevista de Gianluca Lapadula. El sábado tendremos en exclusiva el partido ante Millonarios de Colombia, y se va a estrenar una nueva camiseta”, se informó en el canal de la ‘U’.

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También se informó que podría ir por L1 Max, sin embargo todavía no hay nada al respecto. Además, tendrás toda la información por Infobae Perú con los detalles, minuto a minuto, mejores jugadas, declaraciones y mucho más.

Los 'cremas' se medirán con el cuadro colombiano este sábado 11 de julio en el estadio Monumental. (Universitario TV)

Precios de entradas

La venta de entradas para el amistoso entre Universitario de Deportes y Millonarios comenzó el 20 de junio y, hasta el momento, los hinchas aún disponen de boletos para todas las tribunas del estadio Monumental.

Los precios se han definido con el objetivo de facilitar el acceso a la afición. Las localidades populares parten desde S/ 20, mientras que las ubicaciones en occidente llegan a S/ 60. Los boletos están disponibles en Ticketmaster.

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- Norte: S/. 20.00 soles

- Sur: S/. 20.00 soles

- Oriente: S/. 40.00 soles

- Occidente Lateral: S/. 50.00 soles

- Occidente Central: S/. 60.00 soles

- Butacas: S/. 350 soles

Precios de entradas para Universitario vs Millonarios

Estreno de Gianluca Lapadula y reencuentro con Rodrigo Ureña

El amistoso entre Universitario de Deportes y Millonarios FC genera expectativa por la posible presentación de los refuerzos Jordan Guivin y Gianluca Lapadula con la camiseta crema. El encuentro, parte del calendario de preparación para el Torneo Clausura, también podría permitir el estreno de otros fichajes que la dirigencia busca cerrar en los días previos al debut oficial.

Además del atractivo deportivo, el partido será escenario para el regreso de Rodrigo Ureña y el entrenador Fabián Bustos al estadio Monumental. Ambos protagonistas dejaron una marca profunda en la historia reciente del club, formando parte de logros que permanecen en la memoria colectiva de la hinchada.

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En particular, el ‘Pitbull’ Ureña se consolidó como uno de los futbolistas extranjeros más influyentes de Universitario, integrando el plantel tricampeón de 2023, 2024 y 2025. Su aporte en el mediocampo se identificó por la energía, el liderazgo y la capacidad para sostener el equilibrio del equipo. Ese rendimiento lo proyectó al fútbol colombiano, donde fue incorporado por Millonarios a principios de 2026.

Universitario se enfrenta a Millonarios en duelo amistoso internacional.