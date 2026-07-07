Perú

Jefferson Farfán arremete contra Magaly Medina tras exponer pruebas: “¿Ahora también me vas a querellar?"

El exfutbolista usó sus redes sociales para compartir un mensaje contra la periodista luego de emitir un reportaje con el que evidencia que no cumpliría con el servicio comunitario

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Fotografía dividida con Jefferson Farfán a la izquierda, vestido con sudadera verde, y Magaly Medina a la derecha, con cabello rojizo y blazer negro
El futbolista Jefferson Farfán y la presentadora Magaly Medina aparecen en una imagen que ilustra su reciente disputa pública.

Jefferson Farfán volvió a estar en el centro de la conversación pública tras compartir un mensaje en Instagram dirigido a Magaly Medina, poco después de la emisión de un reportaje que pone en duda el cumplimiento del servicio comunitario de la conductora de televisión. La publicación surgió tras la difusión de un video de más de veinte minutos preparado por el equipo de Farfán, donde se exhiben imágenes y registros de las actividades realizadas por Medina, sancionada anteriormente por la justicia.

En sus redes sociales, el exfutbolista compartió primero una reflexión que decía: “Quien te trate como un juego, enséñale cómo se juega”.

Más abajo, agregó una frase que se convirtió en el centro del debate: “Tu soberbia te mata, mi tía 8.30 ¿Ahora también me vas a querellar? ¿Tú pediste pruebas?”. Estas palabras fueron interpretadas como una respuesta directa a la periodista por parte de Farfán, en un contexto de tensión creciente entre ambos.
Publicación de Instagram en blanco y negro con la silueta de una persona encapuchada y un tablero de ajedrez. Muestra texto y el perfil de Jefferson Farfán
El futbolista Jefferson Farfán publica un mensaje en su historia de Instagram con la frase "¿Ahora también me vas a querellar?", en alusión a Magaly Medina.

El reportaje difundido por Farfán recoge imágenes y registros audiovisuales relacionados con las jornadas de servicio comunitario que Medina debía cumplir. El objetivo de este material ha sido cuestionar la transparencia y modalidad con la que la periodista habría realizado la sanción impuesta, generando una ola de reacciones tanto en redes sociales como en medios de comunicación.

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Magaly Medina tomará acciones legales contra Jefferson Farfán

La reacción de la conductora no tardó en llegar. Magaly Medina respondió al contenido del reportaje y criticó la metodología empleada por el equipo de Farfán. En palabras recogidas por Infobae Perú, Medina señaló: “Farfán tendría que volver a nacer para llegarle a los talones de alguno de mis investigadores. Yo le he ofrecido públicamente explicarle cómo se hace. Lo que pasa que los periodistas verificamos información antes de lanzar un reportaje. Su video es difamante y mentiroso hecho por novatos que él manda”.

La periodista también se refirió a los intentos del equipo del exfutbolista por documentar sus actividades en la parroquia: “Estuvieron buscando en los jardines de la parroquia tratando de encontrarme barriendo o limpiando los baños, lo que además no tiene nada de malo. Yo lo hago en mi casa porque me gusta una casa limpia y olorosa”. Medina remarcó que no siente obligación de explicar públicamente la modalidad en la que cumple con su servicio comunitario.
Magaly Medina tomará acciones legales contra Jefferson Farfán por video contra ella.
Magaly Medina tomará acciones legales contra Jefferson Farfán por video contra ella.

Frente a la difusión del audiovisual, Magaly Medina advirtió que evalúa recurrir a instancias judiciales. En la misma conversación con Infobae Perú, la conductora afirmó: “Mi abogado está instruido para iniciar las acciones legales correspondientes después de ese pseudo reportaje mentiroso de ayer (6 de julio)”. La posibilidad de una denuncia judicial suma un nuevo elemento al enfrentamiento, que ya había captado la atención por los antecedentes de declaraciones cruzadas y polémicas públicas entre ambos.

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La controversia mantiene en el centro de la discusión la figura de Magaly Medina, la exposición mediática de Jefferson Farfán y el debate sobre la transparencia en el cumplimiento de sanciones judiciales por parte de personajes públicos, en un escenario seguido de cerca por la audiencia y los medios.

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