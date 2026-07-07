Roberto Sánchez niega compra de cartera Louis Vuitton y denunciaría a conductores de TV por “reportaje difamador”

El excandidato presidencial de Juntos por el Perú, Roberto Sánchez, negó que haya comprado una costosa cartera marca Louis Vuitton a su hija tal como afirmó el conductor de televisión Augusto Thorndike y anunció que se reserva el derecho de iniciar acciones legales por el “reportaje difamador”.
En la edición del lunes 6 de julio, Thorndike mostró en su programa Contracorriente de Willax una foto donde aparece Sánchez en un centro comercial, acompañado de su hija, a quien abraza, y dos jóvenes delante.
“Esas son las bolsas naranjas características de Louis Vuitton. Son tres bolsas bien llenecitas y una de las acompañantes, debe ser una de sus hijas, no se resistió, pues, y se tuvo que poner la cartera Louis Vuitton, que ahí estamos señalando”, dijo a partir de la imagen, sin previamente haber corroborado si las dos mujeres eran familiares del fraudista excandidato presidencial.
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Y continuó: “¿Y cuántas otras carteras más o qué otras cosas más estará llevando ahí? Y con cara de culpable, paseándose por el Jockey Plaza a plena Luz del día, con las bolsas más escandalosas que pueden existir en la faz de la Tierra, que son las bolsas de Louis Vuitton, que son anaranjadas fosforescentes. Este es el proletario Roberto Sánchez. (...) Es uno de los hombres más ricos del mundo y tú vas a comprar a su tienda, pobrecito. Ahí está, pues, el que defiende a los pobres y vive como rico".
Sánchez niega compra
Minutos después de la difusión del reportaje, Roberto Sánchez usó sus redes sociales para rechazar el “reportaje Difamador y propio de mentirosos”. Explicó que, de la imagen mostrada, solo tiene relación con su hija a quien abraza.
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“Solo tengo 2 hijas pequeñas, la mayor de 9 años y la menor de 3 años. En esa imagen que muestran estoy solo con mi hija, a quien tomo del hombro y que hacíamos nuestro turno para poder comprar postres en una de las tiendas en un centro comercial. Las señoritas a las que alude el ‘recurrente difamador’ son personas también haciendo cola y no tengo absoluto vínculo con las mismas”, dijo.
Sánchez cerró su mensaje anunciando que se reserva el derecho de denunciar por “mentiroso” a Beto Ortiz, quien replicó la imagen difundida por Augusto Thorndike.
Anuncia oposición
A pocas semanas de la elección de las mesas directivas del nuevo Congreso bicameral, Juntos por el Perú, Ahora Nación y el Partido Cívico Obras sellaron una coalición para actuar de forma coordinada en la Cámara de Diputados y el Senado.
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El anuncio lo hizo Roberto Sánchez, líder de Juntos por el Perú, a través de su cuenta en X. El documento lleva también las firmas de Alfonso López Chau, de Ahora Nación, y de Ricardo Belmont, de Obras.
El bloque reconoce la proclamación oficial de Keiko Fujimori como presidenta electa por parte del Jurado Nacional de Elecciones, pero advierte que eso no los obliga a guardar silencio ante lo que califican como “irregularidades” del proceso electoral. “La paz democrática no puede construirse sobre el silencio frente a hechos que merecen ser esclarecidos”, señala el comunicado.
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