Michael Hoyos, el delantero elegido por Universitario para el 2026: su vínculo con Javier Rabanal, promedio goleador y estilo de juego

Michael Hoyos, el delantero elegido por Universitario para el 2026: su vínculo con Javier Rabanal, su promedio goleador y su estilo de juego.

Universitario de Deportes está obsesionado con fichar un ‘9′ y esta vez no fallar. Pero, la directiva ‘crema’ ha sorprendido con su intención de fichar a un delantero, que -por características- no es tan de área, sino cuenta con un perfil más polifuncional, desempeñándose como mediapunta, extremo y hasta de volante ofensivo.

Se trata de Michael Hoyos, quien milita actualmente en Independiente del Valle. Según reportes de la prensa ecuatoriana y peruana cuenta con negociaciones avanzadas con la ‘U’ para llegar el 2026 y disputar la Liga 1 y la fase de grupos de la Copa Libertadores.

"CONFIRMADO: El argentino Michael Hoyos negocia con Universitario de Deportes. Ojo que no es la única opción“, fue lo que publicó el periodista deportivo de L1 Max, Gustavo Peralta, en su cuenta de X (antes Twitter), luego de trascendidos llegados desde el país norteño.

En esta nota detallaremos el estilo de juego, su promedio goleador e incluso su relación por el próximo DT de los ‘merengues’, Javier Rabanal.

Michael Hoyos podría fichar por Universitario: se encuentran en negociaciones.

Su estilo de juego

Como comentamos líneas arriba, Hoyos es un jugador que puede ocupar todas las posiciones de ataque. Ya sea como único delantero, segunda punta, extremo y hasta mediocampista de avanzada. Pero, claramente se siente muy comodo siendo acompañado por otro futbolista, tal y como lo hizo en IDV con Claudio Spinelli.

Si bien no es un ‘9′ de área, el nacido en Estados Unidos tiene un buen juego aéreo, por algo no mide 1.85 metros. Sus características más resaltantes es su búsqueda constante de estar en acción, saliendo del ‘cajón grande’ para asociarse con sus compañeros y marcando diagonales para recibir un habilitación. Eso sí, su edad -34 años- y somatotipo no le permiten ser muy rápido.

No podemos dejar de lado su buena pegada, tiene remate desde fuera del área y también goles hechos por esa vía. A ello, hay que destacar el plus de Hoyos: el manejo de ambas piernas. Por más que sea zurdo, no tiene problemas de definir con derecha. Esto le permite tomar ventaja en un mano a mano con un portero porque no hay certeza de la ejecución de su disparo.

En el sistema actual de Universitario (3-5-2), calzaría en el ataque junto a Alex Valera, aunque son dos jugadores con características similares. El ‘Cholo’ también se mueve por todo el frente ofensivo y cuenta con un grandes cualidades para el juego aéreo. Tal vez podrían llegar a complementarse bien, pero sus perfiles son muy parecidos.

El delantero de 34 años podría convertirse en refuerzo de Universitario. (DSports)

Promedio goleador de Hoyos

Michael Hoyos ha podido pasear su fútbol por muchos clubes de Ecuador, como Deportivo Cuenca, Guayaquil City, Barcelona SC, Liga de Quito e Independiente del Valle. No obstante, con el ‘matagigantes’ ha tenido sus mejores registros. Por ejemplo, en el 2023, hizo 16 goles en 35 partidos disputados.

Y en su última temporada 2025, totalizó 19 tantos en 43 cotejos. Números que ratifican su buen presente goleador en un fútbol competitivo como el ecuatoriano (15 goles) y en el contexto internacional (1 gol en Copa Libertadores y 3 en Copa Sudamericana).

El delantero de 34 años le marcó a los 'millonarios' con Independiente del Valle en el 2025. (ESPN)

Su relación con Javier Rabanal

Michael Hoyos alcanzó su mejor promedio goleador en Independiente del Valle que sirvió para ganar la LigaPro de Ecuador. Esto ocurrió de la mano de Javier Rabanal, técnico español que llegó a un acuerdo con Universitario de Deportes y sería presentado el próximo lunes 22 de diciembre a más tardar.

Rabanal adelantó en una entrevista que le gustaría llevarse a ocho jugadores de IDV a su próximo equipo. El europeo cumpliría y el primero en jalarse para la ‘U’ sería el delantero con triple nacionalidad (argentino, ecuatoriano y estadounidense). ¿Repetirán la misma campaña con título incluido?