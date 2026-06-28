Roberto Mosquera confesó el motivo del silencio de Sporting Cristal en los fichajes: “Se está actuando con la razón”

Sporting Cristal logró avanzar a la siguiente ronda de la Copa de la Liga 2026 tras vencer como local a Unión Comercio por 2-0 en la última fecha del grupo J. El resultado no solo aseguró la clasificación, sino que también dejó señales de una leve mejoría en el funcionamiento del equipo, que encara la segunda parte de la temporada entre la incertidumbre por los fichajes y salidas.
Justamente, el técnico Roberto Mosquera analizó el triunfo y reconoció que, aunque el equipo se mostró sólido, aún queda trabajo pendiente. “Creo que hicimos un buen partido. Teníamos que haber estado adelante en el marcador en el primer tiempo, no estuvimos finos en la finalización”, dijo en primera instancia en conferencia de prensa. Mosquera hizo hincapié en la necesidad de mejorar la eficacia frente al arco rival, señalando ajustes realizados tras la charla en el entretiempo.
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El comando técnico analizó el desgaste físico y mental de los jugadores, quienes tuvieron apenas dos semanas de preparación antes de volver al ruedo. El DT reconoció que el equipo sintió el esfuerzo en algunos tramos del encuentro, lo que se reflejó en ciertos desajustes en la presión y la ocupación de espacios.
El entrenador peruano destacó la respuesta de sus dirigidos en la segunda mitad. “Eso lo mejoramos en el segundo tiempo”, agregó sobre la capacidad del equipo para encontrar sociedades en ataque y definir las oportunidades creadas.
En cuanto al objetivo prioritario para la institución, Roberto Mosquera fue claro: “Este campeonato es importante para nosotros, no venimos a ver qué pasa sino a tratar de ganarlo”. La frase resume la mentalidad con la que afrontarán los próximos compromisos, tanto del Torneo Clausura como de la Copa Sudamericana.
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El entrenador valoró la entrega de los futbolistas más jóvenes, quienes asumieron un rol más protagónico durante los partidos previos. La rotación del plantel ha sido una constante en busca de frescura y energía en un calendario apretado.
Roberto Mosquera sobre la llegada de Juan Manuel Cuesta y otros movimientos en Sporting Cristal
Las novedades en el plantel también fueron abordadas por Roberto Mosquera, quien confirmó la incorporación de Juan Manuel Cuesta. El estratega resaltó la polivalencia del refuerzo colombiano: “Cuesta es un buen jugador, juega por izquierda siendo derecho, juega por derecha también, es un jugador rápido, potente”.
El entrenador de 70 años explicó que planea integrar al atacante colombiano de manera gradual. “Vamos a darle el espacio que necesite Cuesta para que esté en el molde del equipo que queremos”, sostuvo, convencido de que el extremo puede aportar soluciones desde la línea ofensiva.
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El mercado de pases se mantiene abierto y el club evalúa alternativas para cubrir posiciones específicas. Mosquera reconoció que se han barajado varios nombres, aunque evitó dar detalles para no entorpecer las negociaciones. “Obviamente ha habido un número de jugadores a escoger. Por sentido común, uno no dice tal, cual o cual porque se encarece o lo contrata otro”, explicó el técnico acerca del motivo por el silencio del club.
“Se está actuando con la razón, inteligentemente y van avanzando algunas conversaciones que se han hablado con Julio César Uribe. Por ese lado, creo que vamos a traer jugadores en ciertos lugares del campo que necesitamos potenciarlo”, agregó.
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Roberto Mosquera sobre las críticas de los hinchas de Sporting Cristal
Roberto Mosquera también se refirió a las opiniones de los seguidores ‘celestes’, que manifestaron inquietud por el presente futbolístico. “Cada uno puede expresarse como quiere, yo siempre he estado en momentos difíciles en Sporting Cristal”, indicó.
Sobre la relación con la tribuna, el veterano estratega confesó que su concentración durante los partidos le impide escuchar los reclamos. “Yo no escucho nada porque cuando entro al partido estoy totalmente metido”, aclaró.
“Sé que el momento es delicado, hay mucha gente que no le gusta el Cristal de ahora pero vamos a tratar de darle buen juego, resultados y con eso creo que las cosas pueden cambiar”, acotó.
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