Se reveló que Renzo Garcés se perderá las primeras fechas del Torneo Clausura 2026 por inesperado motivo: “Alianza Lima busca refuerzos”

El periodista José Varela dio detalles de la ausencia del 'Charapa' en el cuadro 'blanquiazul' para el segundo certamen de la Liga 1. (Video: Linkeados / Modo Fútbol)

Las instalaciones de EGB en Lurín han sido el epicentro de la preparación de Alianza Lima de cara al Torneo Clausura 2026. Bajo la dirección de Pablo Guede, el equipo ha disputado una serie de amistosos que han permitido al cuerpo técnico ajustar el funcionamiento colectivo y probar distintas variantes tácticas con la mira puesta en el objetivo máximo: conquistar el campeonato nacional. El plantel ‘blanquiazul’ ha trabajado intensamente, consciente de la exigencia que supone el nuevo torneo y la necesidad de mantener un plantel sólido.

En este contexto de optimismo y ajustes, una noticia inesperada inquietó a la interna del club. El periodista deportivo José Varela informó sobre la lesión de uno de los baluartes defensivos, un hecho que cambia la planificación inicial del equipo para el arranque del segundo certamen de la Liga 1.

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De acuerdo con la información brindada en el programa de YouTube, Modo Fútbol, la ausencia de Renzo Garcés en los dos amistosos ante Melgar no fue casual. El zaguero peruano sí participó en los encuentros frente a CD Moquegua y San Martín, pero no apareció en el choque con los ‘rojinegros’.

“Tiene que ver con una lesión. No va a estar en las primeras fechas del Torneo Clausura, se pierde. Debuta con Sport Huancayo el 19 de julio y luego enfrenta a Comerciantes Unidos el 24, hasta ahí podría ser. No va a estar en el amistoso ante Deportivo Cali el 12 de julio”, explicó el comunicador.

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Se reveló que Renzo Garcés se perderá las primeras fechas del Torneo Clausura 2026 por inesperado motivo. - créditos: Alianza Lima

La causa de la lesión fue un accidente doméstico que afectó el dedo meñique del pie del defensor de 30 años. “Lo que tengo como información es que él sufrió un accidente doméstico e implica el dedo meñique del pie. Me dicen que hubo un impacto muy duro que requirió una cirugía, no fue algo sencillo. Eso lo va a tener entre dos semanas, hasta tres, fuera de las canchas. Vamos a ver su evolución”, comentó ‘Pepe’.

Posibles reemplazos de Renzo Garcés en Alianza Lima

A lo largo del 2026, el entrenador Pablo Guede ya había probado distintas fórmulas en defensa. Ante la ausencia de Renzo Garcés, la dupla conformada por Gianfranco Chávez y Mateo Antoni fue la elegida para enfrentar a Melgar, mostrando solidez y entendimiento. El exjugador de Sporting Cristal, en particular, ha sido señalado por el propio Varela como una de las alternativas naturales para ocupar el puesto, dadas sus condiciones y experiencia en el fútbol local.

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Otras opciones que podrían contemplarse es la inclusión de Cristian Carbajal como central zurdo, aportando salida limpia desde el fondo y versatilidad táctica. Josué Estrada también actuó como central por derecha. Además, Esteban Pavez, quien en su paso por Colo Colo también tuvo minutos como defensor, podría ser adaptado a la zaga si el cuerpo técnico lo considera necesario. Jean Pierre Archimbaud y Jesús Castillo también alternaron en la línea defensiva, ampliando el abanico de posibilidades para el comando técnico durante la ausencia del ‘Charapa’.

Cambios en la dirigencia de Alianza Lima generan rumores de quién será el nuevo administrador. YouTube Fútbol Satélite

La directiva de Alianza Lima, consciente de la urgencia, ya ha iniciado gestiones para reforzar la defensa. “Si bien es cierto que Alianza Lima tiene jugadores para cubrirlo, Gianfranco Chávez es uno de ellos y lo demostró ante Melgar, Alianza Lima busca refuerzos. Hay hasta dos posiciones, pero el central urge”, indicó Varela, subrayando la necesidad de sumar jerarquía y profundidad al plantel.

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El periodista añadió que la Junta de Acreedores y el área deportiva (los Navarro) ya están al tanto de la situación y tendrán que acelerar los trámites para concretar nuevas incorporaciones.