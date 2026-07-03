Sporting Cristal llegó a un acuerdo para fichar a Michael Hoyos, delantero que quería Universitario: ¿Se va Felipe Vizeu?

Sporting Cristal llegó a un acuerdo para fichar a Michael Hoyos, delantero que quería Universitario.

Sporting Cristal continúa fortaleciendo su plantel ofensivo de cara al Torneo Clausura 2026. Tras oficializar las incorporaciones de Hernán Barcos y Juan Manuel Cuesta, la directiva del club alcanzó un acuerdo para sumar al delantero Michael Hoyos.

El periodista argentino César Merlo lo dio a conocer mediante su cuenta de X (antes Twitter). “Sporting Cristal llegó a un principio de acuerdo para fichar a Michael Hoyos”, publicó por la tarde del viernes 3 de julio.

El comunicador también señaló el tiempo por el cual se vincularía el jugador nacido en Estados Unidos con el elenco peruano. “Llega con el pase en su poder tras rescindir en Newell’s y firmará contrato por 2 años”.

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Michael Hoyos llegaría a Sporting Cristal de cara al Torneo Clausura 2026. Créditos: César Luis Merlo / X.

El presente de Michael Hoyos

Michael Hoyos arribaría a Sporting Cristal tras una etapa con escasa actividad en Newell’s Old Boys. El delantero participó en solo nueve partidos y anotó un gol durante su paso por el club argentino.

Su última aparición se registró el 21 de marzo frente a Gimnasia Mendoza, partido en el que ingresó desde el banco de suplentes. Después de ese encuentro, permaneció como suplente y en dos ocasiones no fue incluido en la lista de convocados.

Universitario lo quiso para el Torneo Apertura 2026

El nombre de Michael Hoyos no es desconocido en el fútbol peruano. En el mercado de pases del Torneo Apertura fue vinculado con Universitario de Deportes, debido a que su exentrenador Javier Rabanal lo pidió para reforzar el ataque del equipo. Ambos coincidieron en Independiente del Valle y salieron campeones en Ecuador.

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Sin embargo, la relación entre Rabanal y Hoyos no fue suficiente para facilitar su llegada a Ate, ya que el jugador decidió marcharse a Newell’s Old Boys de Argentina. Esa elección dejó sin efecto el interés de Universitario en sumarlo a su plantel.

Incluso, Hoyos tuvo una controvertida respuesta ante la prensa sobre su posible fichaje por la ‘U’. “No voy a ir a Perú, si eso quieren saber, no voy a Perú. Eso es lo único”, expresó en zona mixta. Sus declaraciones generaron miles de comentarios negativos por parte de la gente ‘crema’.

Michael Hoyos podría fichar por Universitario: se encuentran en negociaciones.

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