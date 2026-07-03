Sporting Cristal llegó a un acuerdo para fichar a Michael Hoyos, delantero que quería Universitario: ¿Se va Felipe Vizeu?

Sporting Cristal continúa fortaleciendo su plantel ofensivo de cara al Torneo Clausura 2026. Tras oficializar las incorporaciones de Hernán Barcos y Juan Manuel Cuesta, la directiva del club alcanzó un acuerdo para sumar al delantero Michael Hoyos.
El periodista argentino César Merlo lo dio a conocer mediante su cuenta de X (antes Twitter). “Sporting Cristal llegó a un principio de acuerdo para fichar a Michael Hoyos”, publicó por la tarde del viernes 3 de julio.
El comunicador también señaló el tiempo por el cual se vincularía el jugador nacido en Estados Unidos con el elenco peruano. “Llega con el pase en su poder tras rescindir en Newell’s y firmará contrato por 2 años”.
PUBLICIDAD
El presente de Michael Hoyos
Michael Hoyos arribaría a Sporting Cristal tras una etapa con escasa actividad en Newell’s Old Boys. El delantero participó en solo nueve partidos y anotó un gol durante su paso por el club argentino.
Su última aparición se registró el 21 de marzo frente a Gimnasia Mendoza, partido en el que ingresó desde el banco de suplentes. Después de ese encuentro, permaneció como suplente y en dos ocasiones no fue incluido en la lista de convocados.
Universitario lo quiso para el Torneo Apertura 2026
El nombre de Michael Hoyos no es desconocido en el fútbol peruano. En el mercado de pases del Torneo Apertura fue vinculado con Universitario de Deportes, debido a que su exentrenador Javier Rabanal lo pidió para reforzar el ataque del equipo. Ambos coincidieron en Independiente del Valle y salieron campeones en Ecuador.
PUBLICIDAD
Sin embargo, la relación entre Rabanal y Hoyos no fue suficiente para facilitar su llegada a Ate, ya que el jugador decidió marcharse a Newell’s Old Boys de Argentina. Esa elección dejó sin efecto el interés de Universitario en sumarlo a su plantel.
Incluso, Hoyos tuvo una controvertida respuesta ante la prensa sobre su posible fichaje por la ‘U’. “No voy a ir a Perú, si eso quieren saber, no voy a Perú. Eso es lo único”, expresó en zona mixta. Sus declaraciones generaron miles de comentarios negativos por parte de la gente ‘crema’.
¿Se va Felipe Vizeu de Cristal?
La llegada de Michael Hoyos tiene
Más Noticias
Se confirmó programación de Alianza Lima vs Sport Boys: día, hora y canal TV del partidazo por el Torneo Clausura 2026
Falta poco para que arranque el campeonato nacional, y se conoció los detalles del encuentro entre los ‘blanquiazules’ y los ‘rosados’ por la fecha 4. Entérate todo sobre el emocionante choque
Dónde ver Australia vs Egipto HOY en Perú: canal tv online del duelo por dieciseisavos de final del Mundial 2026
Mohamed Salah buscará alcanzar por primera vez los octavos de final, enfrentando a los ‘socceroos’, un equipo que destaca por su orden táctico. El duelo representa una oportunidad histórica para el delantero egipcio y un reto exigente
A qué hora juega Australia vs Egipto HOY en Perú: partido por dieciseisavos de final del Mundial 2026
Los ‘socceroos’ tras una fase de grupos marcada por altibajos, intentará sorprender a un rival africano que llega invicto a esta instancia. Conoce los horarios del emocionante cotejo
¿Dónde ver los octavos de final del Mundial 2026? Canal TV en Perú de todos los partidos del campeonato FIFA
La fase de eliminación directa se juega hasta el martes 7 con dos duelos diarios, mientras 16 selecciones buscan el boleto a cuartos y en Perú ya están definidos los canales de transmisión de estos emocionantes partidos
Gianluca Lapadula no estará en Universitario vs Sport Boys: el motivo de su ausencia en amistoso previo al Torneo Clausura 2026
Los ‘cremas’ tendrán su segundo duelo de preparación frente los ‘rosados’ este sábado 4 de julio en Campo Mar, pero el ‘Bambino’ será el gran ausente. Entérate por qué no estará
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD