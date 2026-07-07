Sentencias por violencia familiar y amenazas de muerte: estos son los diputados de Juntos por el Perú que llegan al Congreso

El video presenta segmentos de campañas políticas con un hombre vestido con atuendo tradicional interactuando con una multitud. También muestra una ceremonia oficial de entrega de credenciales a nuevos integrantes de la Cámara de Diputados por parte del JNE, incluyendo a Gabriel Robertino Gonzales Delgado. Una sección del metraje corresponde a un reportaje periodístico sobre el diputado "Cheldo" y una situación legal relacionada con un atropello y la falta de pago de reparación. El material incluye entrevistas y gráficos informativos.

Una investigación periodística de Territorio Tomado reveló que varios de los 32 diputados electos de Juntos por el Perú (JP), agrupación liderada por Roberto Sánchez, llegan al Congreso Bicameral con antecedentes judiciales que incluyen sentencias por violencia familiar, lesiones culposas, falsa declaración y otros delitos.

El reportaje señala que, tras revisar los antecedentes de los legisladores electos, identificó casos de congresistas condenados por diversos ilícitos, además de sanciones impuestas por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) por omitir información en sus declaraciones juradas de hoja de vida.

Los diputados electos Julián Pérez Mallqui, Remigio Condori, César Tito Rojas y Gabriel Robertino González enfrentan denuncias por violencia contra la mujer y sentencias por lesiones dolosas. (Infobae Perú)

Julián Pérez Mallqui atropelló y no paga reparación civil

Según la investigación, el caso más grave corresponde al diputado electo por Cusco, Julián Pérez Mallqui, dirigente cocalero que registra tres sentencias por violencia familiar, falsa declaración y lesiones culposas.

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Esta última condena deriva de un accidente ocurrido el 9 de febrero de 2024 en Pichari, cuando en presunto estado de ebriedad atropelló a una menor de 7 años de edad y a su madre. De acuerdo con la sentencia revisada por el medio, fue condenado a más de cuatro años de pena privativa de libertad suspendida y al pago de S/80.000 por concepto de reparación civil.

La familia de las víctimas sostiene que la menor sufrió traumatismo encéfalo craneano severo, fracturas múltiples y debió ser sometida a dos cirugías. Sus padres afirman que actualmente presenta secuelas permanentes, entre ellas epilepsia y lesiones en la columna vertebral.

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Asimismo, el reportaje indica que el expediente policial consigna que, tras el accidente, Pérez Mallqui habría abandonado el lugar luego de trasladar a la menor a un centro de salud, siendo posteriormente intervenido por la Policía. También señala que la Fiscalía lo acusó por presuntamente negarse a practicarse un dosaje etílico; sin embargo, fue absuelto de ese cargo debido a deficiencias en el procedimiento seguido por las autoridades, según determinó el Poder Judicial.

La investigación precisa que el proceso por lesiones culposas aún se encuentra pendiente de revisión en la Corte Suprema, luego de que el hoy diputado presentara un recurso de casación.

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En una entrevista difundida por Panorama, Pérez Mallqui hizo referencia al monto de reparación civil solicitado por la familia de la menor: “¿Sabe de cuánto es su pretensión económica de reparación civil? De trescientos cincuenta mil soles. ¿Le parece justo?”, dijo indignado, pese a la situación trágica que le ha provocado a la familia.

Tras ello, el padre de la víctima cuestionó que no se haya concretado el pago. “Se ha postergado la cita con el neurocirujano porque el señor no deposita la indemnización. Yo tendría que vender mi casa para yo salvar a mi hija, porque no quisiera tener a mi hija en estado vegetal”, declaró.

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Remigio Condori registra cinco sentencias por violencia familiar

El diputado Remiggio Condori, de JP, habla mientras un documento parcial expone una denuncia de violencia familiar y agresiones verbales en su contra. (Panamericana)

Otro de los casos mencionados es el de Remigio Condori Flores, diputado electo por Puno y secretario nacional de Movilización Social de Juntos por el Perú.

De acuerdo con el reportaje, Condori registra cinco sentencias fundadas por violencia familiar interpuestas por su exconviviente. En los expedientes judiciales, la denunciante afirmó haber sido agredida físicamente y amenazada de muerte en presencia de sus hijos menores.

Según la investigación, el Poder Judicial ordenó en todos los procesos el pago de multas y que el hoy legislador se someta a terapia psicológica obligatoria.

Además, el medio señala que Condori no declaró estas sentencias en su hoja de vida presentada al JNE, motivo por el cual el organismo electoral le impuso una multa equivalente a seis UIT.

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César Tito Rojas omitió sentencia en declaración jurada

César Tito Rojas, fundador del Movadef, es identificado en una imagen que muestra un mensaje con amenazas sobrepuesto en pantalla. (Panamericana)

El reportaje también hace referencia al diputado César Hugo Tito Rojas, identificado como exdirigente del Movadef, organización considerada por las autoridades peruanas como el brazo político de Sendero Luminoso.

Según la investigación, Tito Rojas fue sancionado por el JNE tras omitir en su hoja de vida una sentencia por violencia psicológica en agravio de su hermana, ocurrida en el contexto de una disputa familiar por terrenos.

El medio señala que, al ser consultado sobre el caso, el legislador evitó pronunciarse y se limitó a indicar que la información podía ser publicada.

Otro legislador registra sentencia por violencia familiar

El documento judicial señala la denuncia por violencia física y psicológica interpuesta en Cajamarca contra el diputado Gabriel Gonzales Delgado por parte de su exesposa, María Rocío Julcamoro Terrones. (Panamericana)

La investigación también menciona al diputado cajamarquino Gabriel Robertino González Delgado, quien registra una sentencia por violencia familiar en agravio de su exesposa.

De acuerdo con el parte policial citado por Territorio Tomado, la denunciante reportó haber sido víctima de agresiones físicas y psicológicas. El legislador recibió una condena de diez meses y ocho días de pena suspendida.

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Asimismo, registra otra sentencia por entorpecimiento al funcionamiento de la vía pública.

Especialistas plantean revisar requisitos para postular

Consultados por Territorio Tomado, el politólogo José Alejandro Godoy y la abogada especialista en derecho de familia Lorena Fernández señalaron que la legislación vigente impide postular a personas con determinadas condenas por delitos dolosos, aunque no contempla todos los casos relacionados con violencia familiar.

Ambos coincidieron en que debería evaluarse el establecimiento de mayores filtros para quienes aspiren a ejercer cargos de representación popular, considerando que estos deben cumplir estándares éticos acordes con la función pública.

La investigación concluye señalando que los casos identificados evidencian limitaciones en los mecanismos de control para la selección de candidatos y en la información consignada en las hojas de vida presentadas ante el Jurado Nacional de Elecciones.

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