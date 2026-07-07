Miguel Silveira ficharía por otro club de la Liga 1 tras su abrupta salida de Universitario: “Falta ajustar la parte económica”

El volante brasileño jugaría en otro equipo del campeonato peruano. (Video: Fútbol Satélite)

Luego de muchas semanas de incertidumbre en Universitario de Deportes, finalmente Miguel Silveira puso punto final a su vínculo con el club. Aunque su salida generó especulaciones sobre un posible retorno a su país o un cambio de liga, una nueva alternativa ha surgido ante la gran chance de que continúe en la Liga 1 gracias a la aparición de una oferta concreta.

De acuerdo con información compartida por los periodistas Julio Peña y Kevin Pacheco en el programa Fútbol Satélite, el mediocampista brasileño estaría a un paso de firmar con Cusco FC. Según Peña, “todavía no lo anuncian, pero es muy probable que en Cusco FC llegue Miguelinho. Ayer la ‘U’ hizo oficial la desvinculación de Silveira y podría, en las próximas horas, darse a conocer que vaya a jugar a Cusco FC, donde el técnico es Rabanal”.

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La llegada de Miguelinho al cuadro ‘dorado’ no solo significaría su permanencia en el ámbito nacional, sino también el reencuentro con un rostro conocido: Javier Rabanal, el entrenador español que lo dirigió durante su última etapa en Ate.

El técnico español, Javier Rabanal, llegó a Cusco FC para afrontar el Torneo Clausura 2026. - créditos: Cusco FC

La operación todavía no se ha oficializado por ninguno de los clubes involucrados. Sin embargo, Kevin Pacheco ratificó en el espacio digital que “es confirmado lo que tú (Peña) adelantaste. Es confirmado que Miguelinho va a jugar a Cusco FC. Están terminando de ajustar un tema en la parte económica. La propuesta de Cusco FC está. Me dicen que hay que ajustar un par de detallitos, pero que todo va bien para que se pueda cerrar”.

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Los detalles de la salida de Miguel Silveira de Universitario

El periodista Gustavo Peralta aportó una mirada interna sobre cómo se produjo la desvinculación de Miguel Silveira de Universitario. “Cuando preguntas al entorno de Miguel Silveira cuánto es el monto por el que finalmente se ha ido, señalan que son tres meses de sueldo, pero en Universitario dicen que es menos de tres meses”, explicó en el programa Modo Fútbol.

El proceso estuvo marcado por tensiones entre el representante del futbolista y la directiva ‘merengue’. Según Peralta, “su representante estaba cerrado desde hace semanas en cobrar todo el salario que le quedaba de contrato, pero finalmente ha sido una negociación en la que siento que el representante de Silveira pierde peso o pierde piso también cuando se va a Carabalí. Porque si tal vez la ‘U’ necesitaba liberar un cupo de manera urgente, ahí era diferente y seguramente se hubiera tenido que haber visto obligada a ceder a los requerimientos”.

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Miguel Silveira disputó 11 partidos en Universitario, en los que anotó 1 gol. - créditos: Universitario

Durante las últimas semanas, la situación personal del jugador de 23 años en Universitario se tornó insostenible. El periodista narró que alguien en la institución le aconsejó a Silveira apartarse de su representante: “no hagas caso a tu representante, te está perjudicando porque incluso no te conviene quedarte entrenando aquí en la cancha 4 de Campo Mar mientras el equipo esté en la cancha 1 y tenga que entrar por un lado donde no tenga contacto con el plantel”.

El propio Peralta relató que “Silveira entraba por una zona en la que daba vueltas y vueltas solo, y la gente que trabajaba en la ‘U’ trataba de que no tenga contacto con el plantel porque había jugadores del plantel que le habían dicho ‘oye, aclara lo que dijo tu representante y esto’, y no pasaba eso”. Esta situación generó incomodidad en el entorno del futbolista, quien enfrentó aislamiento y dificultades para integrarse al grupo.

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Finalmente, el periodista reveló que “Silveira la estaba pasando mal y finalmente una persona de la ‘U’ le hizo entender que no era lo correcto y él había aceptado irse. Demoró un poco porque me imagino que el representante no cedía”. La negociación, según Peralta, se destrabó cuando Miguelinho optó por priorizar su bienestar personal y la posibilidad de retomar la actividad profesional.

En palabras recogidas por Peralta, en Universitario consideran que el representante “jodió a Silveira, porque si él no hubiera declarado lo que declaró, no sabemos si Silveira revalida o no lo que dijo su representante, pero sino se hubiera quedado. Esa fue la frase que usan en la ‘U’”.

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El periodista Gustavo Peralta contó los pormenores de la partida del volante brasileño del cuadro 'merengue'. (Video: Linkeados / Modo Fútbol)