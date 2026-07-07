Magaly Medina responde a detractores tras unirse contra ella por video de Jefferson Farfán: “Incluso en desventaja, yo sola, soy más”

Magaly Medina responde a Alejandra Baigorria y más detractores por celebrar video de Jefferson Farfán.

Las reacciones de los detractores de Magaly Medina no se hicieron esperar tras la difusión del reportaje de Jefferson Farfán en YouTube, en el que se cuestiona el cumplimiento de la sanción de trabajo comunitario por parte de la conductora de espectáculos. Figuras como Alejandra Baigorria, Said Palao, Nicola Porcella y Mario Irivarren celebraron públicamente el contenido, sumándose en redes sociales y comentarios a una postura crítica hacia Medina. En un ambiente donde la rivalidad mediática suele generar alianzas temporales, estos personajes aprovecharon el momento para unir fuerzas y respaldar la versión presentada por el exfutbolista.

Sin embargo, lejos de incomodarla, esta reacción colectiva fue abordada directamente por Magaly Medina en declaraciones a Infobae Perú. La periodista aseguró que este tipo de situaciones forman parte de su trayectoria y que, aunque los personajes del espectáculo se agrupen para enfrentarla, confía plenamente en su capacidad para defenderse.

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Jefferson Farfán difunde nuevas imágenes sobre el caso de Magaly Medina y el trabajo comunitario. Captura: Jefferson Farfán Youtube.

“Siempre sucede eso. Siempre se juntan todos y hacen grupo de fuerza. No se dan cuenta que incluso en desventaja, porque yo me defiendo sola, soy más”, afirmó la conductora, resaltando su independencia y experiencia en un entorno mediático marcado por la confrontación.

El origen de esta controversia fue el video publicado por Jefferson Farfán el lunes 6 de julio, en el cual presenta una serie de imágenes y registros obtenidos por su equipo, cuestionando la forma en que Medina habría cumplido la sanción de trabajo comunitario impuesta tras un proceso judicial. El reportaje sostiene que existen supuestas inconsistencias entre los documentos oficiales entregados por la periodista y lo registrado por las cámaras en la parroquia asignada.

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Ante la difusión del material, Magaly Medina respondió en exclusiva a Infobae Perú, desestimando las acusaciones y defendiendo la validez de los documentos presentados ante las autoridades. “Farfán tendría que volver a nacer para llegarle a los talones de alguno de mis investigadores. Yo le he ofrecido públicamente explicarle cómo se hace. Lo que pasa que los periodistas verificamos información antes de lanzar un reportaje. Su video es difamante y mentiroso hecho por novatos que él manda”, expresó Medina, poniendo en duda la profesionalidad y el rigor del equipo del exfutbolista.

Magaly Medina tomará acciones legales contra Jefferson Farfán por video que considera difamatorio.

La conductora detalló que parte del reportaje consistió en grabaciones de los exteriores de la parroquia, donde el equipo de Farfán buscó filmarla realizando labores comunitarias. “Estuvieron buscando en los jardines de la parroquia tratando de encontrarme barriendo o limpiando los baños, lo que además no tiene nada de malo. Yo lo hago en mi casa porque me gusta una casa limpia y olorosa”, remarcó, desestimando cualquier intento de exponerla en actividades cotidianas y defendiendo su derecho a la privacidad en ciertas circunstancias.

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En sus declaraciones a Infobae Perú, Magaly Medina dejó claro que no siente la necesidad de rendir cuentas públicas a Farfán ni a sus detractores sobre la modalidad de cumplimiento de su servicio comunitario. “No me da la gana de darle cuentas a Farfán como hago mi servicio comunitario. Las personas encargadas lo saben, lo han comprobado además. No todo lo que hago lo posteo en redes porque soy respetuosa de aquellas condiciones que se me piden en los lugares que voy”, sostuvo la conductora, respaldándose en la validación oficial de los documentos por parte del INPE y la parroquia.

Aclara que no tiene nada en contra de Baigorria

En la entrevista, la conductora de televisión Magaly Medina aclaró su postura frente a Alejandra Baigorria tras la reciente polémica mediática. La periodista respondió a la empresaria, quien mostró su apoyo a Jefferson Farfán luego de que este difundiera un video que la periodista calificó como difamatorio. Medina remarcó que nunca ha tenido un conflicto personal con Baigorria, a pesar de los cruces de declaraciones y las diferencias exhibidas en los últimos días.

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Magaly Medina asegura que no tiene nada personal contra Alejandra Baigorria .

“Lastimosamente, Alejandra Baigorria cree que es personal y yo he mostrado a lo largo de mi vida profesional que no tengo nada personal contra mis ampayados y criticados”, afirmó la conductora. Medina insistió en que su labor siempre ha estado centrada en informar y analizar hechos del espectáculo, sin rencores hacia los protagonistas.

Agregó: “Sin embargo, la Baigorria vuelca toda su ira, dolor y frustración contra mí. Y ella debe darse cuenta que quien la expuso y quien le faltó el respeto fue su esposo, no yo. Solo fui la mensajera”.

Finalmente, dejó abierta la posibilidad de invitar a Baigorria a su podcast, resaltando que su espacio está abierto a todos, incluso a quienes la critican.

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Magaly Medina marca distancia con Alejandra Baigorria y asegura que no perdonaría una infidelidad.