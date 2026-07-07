“Messi es el mejor de la historia y de muchos siglos más”, reacciones en Perú tras la clasificación agónica de Argentina

Fútbol - Copa del Mundo de la FIFA 2026 - Octavos de final - Argentina contra Egipto - Estadio de Atlanta, Atlanta, Georgia, EE. UU. - 7 de julio de 2026 Lionel Messi, de Argentina, celebra tras el partido la clasificación de Argentina para los cuartos de final del Mundial. IMAGN IMAGES vía Reuters/Brett Davis

La clasificación agónica de Argentina a los cuartos de final del Mundial 2026 —tras remontar un 0-2 ante Egipto y ganar 3-2 en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta— desató una avalancha de reacciones en redes sociales en Perú. El protagonista, una vez más, fue Lionel Messi, quien a los 39 años anotó su octavo gol del torneo para empatar el partido y luego rompió en llanto al escuchar el pitido final.

Las imágenes del capitán argentino con el rostro empapado de lágrimas circularon de inmediato en X (antes Twitter). La cuenta @fanaticospe, dedicada al fútbol en Perú, fue una de las primeras en difundirlas con el mensaje: “Lionel Messi luego de la agónica clasificación de Argentina, se puso a llorar de alegría por el pase a cuartos de final”.

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Así se celebró en Perú la épica remontada de Argentina ante Egipto

Desde ese mismo país llegaron algunos de los mensajes más contundentes en defensa del astro del Inter Miami. El usuario @otto_pmp escribió sin rodeos: “Todos deben lavarse la boca y las manos antes de hablar de Messi, es el mejor de la historia y de muchos siglos más”, con saludos explícitos desde Perú. El tuit acumuló 132 interacciones en menos de una hora.

Argentina en el Mundial enciende pasiones

La fanaticada peruana también apareció en los comentarios de otras publicaciones. Ante una pregunta de la usuaria colombiana @jungkookxharry —que alcanzó las 866.000 impresiones— sobre por qué Latinoamérica no apoya a Argentina en el Mundial, una seguidora identificada como @arequipexit respondió: “Yo soy peruana y en mi casa sí apoyamos a Messi. Vieja tradición de mi mamá apoyar a Argentina, y si nacía hombre, mi papá me quería poner Diego Armando".

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Así se celebró en Perú la épica remontada de Argentina ante Egipto

Otro usuario peruano, @Sv93Thony, dejó su mensaje directamente en el hilo del presidente argentino Javier Milei: “Vamos Argentina. ¿Cómo no apoyar al casi único latinoamericano que queda? ¿Y cómo no disfrutar a Messi? Saludos desde Perú“.

Así se celebró en Perú la épica remontada de Argentina ante Egipto

El comentario resumió el argumento de una parte de la afición latinoamericana: con la mayoría de selecciones de la región ya eliminadas del torneo, Argentina quedó como el último estandarte continental en la fase de eliminación directa, lo que empujó a muchos hinchas de otros países a volcarse detrás de la Albiceleste. La cuenta de Telefe, que transmitió el partido en vivo, también registró un pico de interacciones al momento del gol de Enzo Fernández que selló el 3-2.

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La remontada que justificó la euforia

El partido en sí justificó la euforia. Argentina llegó a estar abajo por dos goles y necesitó una remontada en 13 minutos para sobrevivir en el torneo. Messi primero dio el pase para el gol de Cristian Romero en el minuto 79, luego marcó él mismo con un remate de zurda que pegó en el travesaño y entró, y finalmente Enzo Fernández selló el 3-2 en el segundo minuto de descuento con un cabezazo sobre un centro de Lautaro Martínez.

Fue el octavo gol de Messi en el torneo, cifra que lo convirtió en el máximo anotador del Mundial 2026 y lo equiparó con Guillermo Stabile —campeón en 1930— como el único argentino en llegar a esa marca en una misma Copa del Mundo. El llanto del capitán al final del partido, captado en múltiples ángulos, se transformó en la imagen del día en las redes sociales de todo el mundo.

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Celebración en tiempo real y sorpresa en Lima

El periodista @Aderly celebró el gol del empate en tiempo real con una publicación que alcanzó las 13.000 impresiones, aunque una usuaria le recordó con humor que la noticia ya tenía una hora de antigüedad. “Lo que me sorprende es la fanaticada de Messi en Perú, aquí en La Molina todos gritando gol”, escribió @gabriela_6112.

Así se celebró en Perú la épica remontada de Argentina ante Egipto

El comentario sobre el barrio limeño de La Molina ilustró algo que varios usuarios señalaron a lo largo de la jornada: la presencia de una afición messista en Perú que, aunque se reconoce como minoría, celebró el pase de Argentina con la misma intensidad que en Buenos Aires. Argentina aguarda ahora a su rival de cuartos de final, que saldrá del partido entre Suiza y Colombia, con fecha prevista para el sábado 11 de julio en Kansas City.

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