Se filtró que 2 clubes de Liga 1 rechazaron a Miguel Silveira por su elevado sueldo en Universitario: “Mejor voy a Argentina y busco uno barato”

Información sobre el entrampamiento de la salida del volante brasileño del cuadro 'crema'. (Video: Desmarcados)

La directiva de Universitario de Deportes ha tomado la decisión de reforzar su plantel para el Torneo Clausura. Por ahora, han confirmado las incorporaciones de Jordan Guivin y Gianluca Lapadula, mientras que la llegada de Adrián Quiroz está próxima a concretarse. Sin embargo, el club aún no ha resuelto la situación de Miguel Silveira, cuya continuidad condiciona la posibilidad de fichar a un extranjero para potenciar el equipo.

Mientras los nuevos refuerzos se integran a la pretemporada, la permanencia del volante brasileño representa el principal obstáculo administrativo. La institución necesita liberar una plaza de extranjero para cerrar el plantel con un refuerzo foráneo, pero la desvinculación de ‘Miguelinho’ permanece estancada.

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Bajo esa premisa, Mauricio Loret de Mola, periodista deportivo, describió en el programa de YouTube, Desmarcados, al cuadro actual como “entrampado”, señalando que ambas partes mantienen posiciones firmes y no han llegado a un acuerdo sobre las condiciones de salida del futbolista.

El comunicador explicó que el conflicto radica en la cantidad de meses que el club estaría dispuesto a reconocerle al jugador. “Seguramente del lado del jugador dicen ‘reconóceme cuatro meses de lo que me resta’, y quizás la ‘U’ dice ‘no, te voy a reconocer tres’”, mencionó Loret de Mola. El periodista añadió que desconoce el punto exacto en que se originó la discrepancia, pero sostiene que la disputa por el tiempo y la forma de pago es el principal motivo del estancamiento.

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El volante brasileño todavía no resuelve su contrato con la 'U' tras las polémicas declaraciones de su representante. (Modo Fútbol)

Además, Loret de Mola detalló que existe otro factor que complica la negociación: los plazos de pago. “En la ‘U’ yo sé que muchos acuerdos se deben a que ‘te pago todo de un porrazo o te pago en ciertas cuotas’”, puntualizó. Según su análisis, este aspecto suele ralentizar los acuerdos finales y, en consecuencia, retarda la planificación deportiva del club.

El dilema contractual y la falta de ofertas concretas

El exfutbolista y comentarista, Mauro Cantoro aportó un matiz adicional al caso de Miguel Silveira, subrayando la perspectiva del jugador. “¿Sabes lo que pasa también? Que el chico tenga una oferta para jugar. Me pongo en su lugar. Está todo bien, yo ayudo a la ‘U’, me voy y, ¿qué hago? ¿Dónde voy?” Reflexionó que, sin una alternativa deportiva clara, resulta comprensible que el jugador busque asegurar primero su futuro profesional antes de facilitar la salida.

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El ‘Toro’ remarcó que la discusión no debe reducirse únicamente al aspecto económico. “Nos enfocamos nada más en el tema económico y contractual. Pero del lado del jugador tienes que pensar dónde va a jugar”, señaló. Esta visión expone la complejidad de las negociaciones en el fútbol profesional, en las que los intereses del club y del deportista rara vez coinciden plenamente.

Se filtró que 2 clubes de Liga 1 rechazaron a Miguel Silveira por su elevado precio en Universitario. - créditos: Difusión

Rechazo de 2 clubes de Liga 1 por elevado sueldo de Miguel Silveira

Óscar Paz, periodista deportivo, reveló que dos equipos de la Liga 1 provenientes del interior del país mostraron interés por el mediocampista brasileño. Según Paz, ambos consultaron por la posibilidad de un préstamo, pero al conocer el monto del sueldo del jugador, desistieron de continuar las negociaciones. “Le dijeron ‘¿préstamo?, bueno, esto es lo que cuesta’. ‘¿Qué? Pero...’, le dijeron. ‘No, sí, este es el número’. ‘Ya, gracias. Me voy a ir a Argentina a buscar uno barato’”, relató el periodista.

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Por ahora, la única certeza es que Universitario no puede avanzar con el fichaje de un extranjero hasta liberar el cupo que ocupa Silveira. Mientras tanto, el jugador continúa entrenando apartado en Campo Mar, pendiente de una resolución que le permita dejar el club de Ate y buscar nuevos horizontes.