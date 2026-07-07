Obras en el Rímac dejan viviendas inundadas por aniego: vecinos preocupados por los daños en sus hogares

Varias viviendas del Rímac quedaron inundadas tras la rotura de una tubería matriz durante trabajos de mejoramiento de pistas y veredas en la subida al cerro San Cristóbal. Vecinos reportaron daños en muebles, electrodomésticos y estructuras, mientras Sedapal informó el control del aniego y la evaluación de los inmuebles afectados. Fuente: Canal N

Varias viviendas afectadas dejaron las inundaciones registradas en la subida al cerro San Cristóbal, en el distrito del Rímac, luego de la rotura de una tubería matriz durante trabajos de mejoramiento de pistas y veredas. El aniego se prolongó por varias horas y el agua ingresó a inmuebles cercanos, causando daños materiales y preocupación entre los residentes.

De acuerdo con los testimonios recogidos por Canal N y Exitosa Noticias, el agua se filtró por horas e ingresó a inmuebles colindantes, con daños en enseres, electrodomésticos y estructuras. Vecinos señalaron que las obras se ejecutaban como parte de una mejora urbana y que la situación se agravó por la pendiente del lugar.

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En tanto, Sedapal informó a través de un comunicado que el aniego fue controlado luego de que su personal cerrara la válvula de la tubería afectada. La empresa precisó que la rotura se produjo durante trabajos ejecutados por una contratista del municipio.

Las consecuencias de una rotura de tubería en el Rímac, Lima, muestran a un residente intentando desviar el agua mientras calles permanecen con escombros. (Composición: Infobae Perú)

Daños en viviendas, electrodomésticos y estructuras tras el aniego en el Rímac

La rotura de la tubería matriz provocó que el agua ingresara a salas, dormitorios y otros ambientes de varias viviendas. Los vecinos reportaron pérdidas en muebles, electrodomésticos y enseres, además de filtraciones y humedad en paredes y pisos.

Una de las afectadas contó que el agua ingresó por una abertura generada en la pared de su vivienda y permaneció durante varias horas. “Desde las seis de la mañana estamos con este problema. Entre los propios vecinos hemos tenido que destapar los desagües y sacar el agua”, manifestó.

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Las imágenes difundidas por los medios mostraron habitaciones completamente inundadas, paredes deterioradas por la humedad y muebles cubiertos de lodo. En algunos inmuebles, incluso, el agua continuaba filtrándose horas después de controlada la emergencia.

El interior de una vivienda inundada por la rotura de una tubería matriz en el distrito del Rímac muestra el agua cubriendo el suelo y entrando a otras habitaciones. (Captura Exitosa Noticias)

Otro vecino indicó que los dos primeros niveles de su vivienda quedaron bajo el agua, lo que incrementó la preocupación por posibles daños estructurales. Explicó que vive junto a su esposa, ambos adultos mayores, y su hija, por lo que temen que la afectación comprometa la seguridad del inmueble.

Los residentes también señalaron que varias familias optaron por cortar el suministro eléctrico para evitar cortocircuitos, debido a que el agua alcanzó instalaciones eléctricas. Además, alertaron sobre el deterioro de paredes, techos y estructuras cercanas, incluida una gruta ubicada en la zona, donde también se suspendió el servicio de energía por precaución.

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Sedapal informa medidas tras aniego que afectó viviendas en el Rímac

En su comunicado difundido por Canal N, Sedapal indicó que el aniego quedó bajo control tras el cierre de la válvula correspondiente. La empresa precisó que la rotura involucró una tubería de seis pulgadas y atribuyó el incidente a trabajos ejecutados por la empresa contratista del municipio.

Son dos las vacantes disponibles en Sedapal. Foto: ATV

La empresa precisó que la rotura de la tubería de seis pulgadas ocurrió durante los trabajos ejecutados por la empresa contratista de la Municipalidad del Rímac. Asimismo, indicó que realizará una constatación policial para determinar la magnitud de los daños registrados.

Como parte de las acciones posteriores, Sedapal anunció que efectuará labores de limpieza y desinfección en los inmuebles perjudicados por el ingreso del agua.

Según la empresa, inicialmente se identificaron tres predios afectados. Sin embargo, los vecinos sostienen que el agua descendió por la pendiente del cerro y alcanzó alrededor de veinte viviendas, por lo que solicitaron una evaluación integral de todos los inmuebles comprometidos y la reparación de los daños materiales ocasionados.

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