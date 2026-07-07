Gavilán acanelado y águila mora vuelven a su entorno natural en Ica luego de rescate y rehabilitación realizada por SERFOR

SERFOR rescató un gavilán acanelado y un águila mora juveniles hallados dentro de viviendas en la región Ica. Difusión

La atención oportuna de reportes ciudadanos permitió que dos aves rapaces regresaran a su entorno natural en la región Ica, luego de un proceso de rescate y recuperación desarrollado por especialistas del Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (SERFOR). La intervención incluyó atención veterinaria, monitoreo y una evaluación previa a la liberación de los ejemplares.

La acción contó con la participación de la Administración Técnica Forestal y de Fauna Silvestre (ATFFS) Ica, dependencia de SERFOR, entidad adscrita al Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego. El caso también reflejó la coordinación entre instituciones públicas y vecinos que alertaron sobre la presencia de animales silvestres fuera de su ambiente natural.

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SERFOR informó que los ejemplares correspondían a un gavilán acanelado (Parabuteo unicinctus) y un águila mora (Geranoaetus melanoleucus), ambos juveniles. Su recuperación fue posible luego de una alerta formulada por una ciudadana y por personal de serenazgo de la Municipalidad Distrital de Los Aquijes.

Especialistas de la ATFFS Ica acudieron a los lugares donde permanecían las aves, ubicadas dentro de viviendas. Después del rescate, los ejemplares fueron trasladados a un espacio adecuado para recibir una evaluación veterinaria y permanecer bajo observación.

Según SERFOR, el tratamiento incluyó medicación destinada a reducir el estrés provocado por los incidentes, además de atención para lesiones leves relacionadas con el tiempo que permanecieron en confinamiento. El monitoreo permitió verificar su evolución física antes de definir su retorno al medio silvestre.

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Liberación en un ambiente adecuado

Una vez que los especialistas confirmaron que ambas aves presentaban condiciones físicas compatibles con la vida en libertad, los ejemplares fueron liberados en un área seleccionada para favorecer su reincorporación al ambiente natural.

SERFOR explicó que estas especies cumplen una función dentro del equilibrio ecológico, debido a que participan en el control de poblaciones de pequeños vertebrados, roedores y otras presas. Esa actividad contribuye a conservar la salud del bosque seco de Ica y de otros ambientes naturales vinculados a ese ecosistema.

La entidad indicó que el retorno de estas aves favorece la continuidad de los procesos ecológicos propios de su entorno, además de fortalecer las acciones de conservación de la fauna silvestre en la región.

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SERFOR destaca la participación ciudadana

La intervención fue posible gracias a reportes de una ciudadana y personal de serenazgo del distrito de Los Aquijes. Difusión

El administrador técnico de la ATFFS Ica, Alberto Yataco, señaló que la protección de la fauna silvestre requiere la participación conjunta de las autoridades y de la población. El funcionario también resaltó la importancia de comunicar cualquier hallazgo de animales silvestres en situación de riesgo y evitar acciones que puedan afectar su bienestar.

“Cada especie cumple una función esencial dentro de nuestros ecosistemas. Recuperar y devolver estas aves rapaces a su hábitat significa contribuir directamente a la conservación del bosque seco de Ica y al mantenimiento y equilibrio de sus procesos ecológicos”, indicó Alberto Yataco.

La institución precisó que la comunicación inmediata de estos casos facilita una intervención especializada y reduce los riesgos para los animales, especialmente cuando se trata de especies silvestres que requieren atención profesional.

Campaña contra el comercio ilegal de fauna

Ambas aves recibieron atención veterinaria, tratamiento para reducir el estrés y monitoreo antes de su liberación. Difusión

Como parte de sus acciones de conservación, SERFOR impulsa la campaña “No te compres un delito”, iniciativa orientada a informar sobre las consecuencias del comercio ilegal de fauna silvestre y promover la denuncia de este tipo de actividades.

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La entidad exhortó a la población a reportar casos relacionados con tráfico o tenencia ilegal mediante la plataforma Alerta SERFOR o a través del servicio de WhatsApp habilitado para ese fin.

SERFOR recordó que la fauna silvestre cuenta con protección mediante la Ley N.° 29763, Ley Forestal y de Fauna Silvestre. De acuerdo con esa norma, la captura, comercialización o posesión ilegal de estas especies constituye una infracción muy grave, con sanciones que incluyen multas entre 10 y 5000 Unidades Impositivas Tributarias (UIT), además de las responsabilidades penales previstas por la legislación vigente.