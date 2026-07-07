Entradas del Universitario vs Sporting Cristal: precios y cómo comprar para la final ida de la Liga Femenina 2026.

Universitario de Deportes y Sporting Cristal, los equipos más destacados del Torneo Apertura 2026, disputarán la final en busca del primer título de la Liga Femenina. El cuadro ‘celeste’, que ejercerá la localía en el partido de ida, ya habilitó la venta de entradas para el encuentro.
La primera final se disputará el domingo 12 de julio a las 15:15 horas de Perú en el Estadio Alberto Gallardo. Por motivos de seguridad, únicamente se permitirá el ingreso de la hinchada local.
Precios de las entradas
Cristal anunció el 5 de julio que las entradas para la final de ida ya están disponibles a través de la plataforma Joinnus. Los precios buscan facilitar la asistencia de los aficionados para alentar a las rimenses en el estadio Alberto Gallardo este fin de semana.
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asta el momento, únicamente la tribuna occidente vip se encuentra agotada, por lo que los hinchas todavía pueden adquirir entradas en las demás tribunas. A continuación, consulta los precios de los boletos para esta primera final:
- Palco Platino + Experiencia Celeste: 50 soles
- Palco Platino: 30 soles
- Occidente Vip + Experiencia Celeste: 45 soles (agotadas)
- Occidente Vip: 25 soles
- Occidente Butaca Zona A: 18 soles
- Occidente Butaca Zona B: 18 soles
- Occidente Butaca Zona C: 15 soles
- Occidente Butaca Zona D: 15 soles
- Occidente lateral: 12 soles
- Oriente Central Butaca 1955: 10 soles
- Oriente Central Butaca 1955 soles (2 adultos: 6 soles (cada uno)
- Oriente lateral: 8 soles
- Oriente (2 adultos): 5 soles (cada uno)
- Niños: 5 soles
¿Cómo llegan a esta primera final?
Sporting Cristal cerró la fase regular del Torneo Apertura en el tercer lugar, con un registro de siete victorias y tres empates, lo que le permitió avanzar a los cuartos de final.
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En la etapa eliminatoria, las ‘celestes’ accedieron a semifinales tras superar a Melgar, y luego dejaron en el camino a Atlético Andahuaylas para asegurar su presencia en la final.
A lo largo de su recorrido, sumaron triunfos destacados ante rivales como Melgar, CD Yanapuma, Defensores del Ilucán, Flamengo FBC, FC Killas, Club UNSAAC y Carlos Mannucci.
Universitario de Deportes, por su parte, finalizó la fase regular como líder, con nueve victorias y un empate, condición que le otorgó el pase directo a semifinales.
Las ‘cremas’ mantuvieron el invicto durante todo el Apertura y en las semifinales eliminaron a Alianza Lima, tras revertir la serie en el estadio Monumental.
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El camino de Universitario incluyó victorias holgadas frente a equipos como Carlos Mannucci, Atlético Andahuaylas, Sporting Cristal, Melgar, Defensores del Ilucán, Alianza Lima, CD Yanapuma, FC Killas y Club UNSAAC.
Ambos equipos protagonizarán la final de la Liga Femenina tras una campaña en la que mostraron solidez y una alta cantidad de triunfos en las distintas fases del torneo.
Dónde ver la final ida de la Liga Femenina 2026
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