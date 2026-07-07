Keiko Fujimori cuenta por primera vez como conoció a Leslie Echavarría, novia de Mark Vito: “Me parece una buena chica”

Keiko Fujimori posa para un retrato y, a su derecha, se muestran juntos Mark Vito y Leslie Echavarría, novia de Vito.

El relato de Keiko Fujimori sobre el día que conoció a Leslie Echavarría, novia de su exesposo Mark Vito Villanella, marca una nueva etapa en la vida personal de la presidenta electa de Perú. En una conversación honesta y directa, la lideresa de Fuerza Popular describió cómo decidió conocer personalmente a la joven empresaria antes de que su hija mayor, Kyara Villanella, realizara un viaje familiar junto a su padre y la actual pareja de este. La dirigente señaló que fue un encuentro cordial y afirmó que la joven le dejó una impresión positiva.

Durante una entrevista con el pódcast de El Flaco Granda, la presidenta electa detalló el motivo que la llevó a organizar ese encuentro. Explicó que la decisión surgió después de que Mark Vito le informara que planeaba viajar con su hija y con Echavarría.

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“Hubo un viaje que hizo mi hija mayor con su papá y Mark me dice: ‘Quiero viajar con Leslie, ¿te molesta?’. Yo le respondí: ‘No, no me molesta, pero primero pídele permiso a tu hija porque la que va a viajar con tu enamorada es ella y si Kyara no tiene problemas, yo tampoco’”, relató durante la entrevista.

La electa presidenta del Perú contó que mantiene una relación cordial con la pareja de su exesposo y relató como fue su primer encuentro | A Granda TV

La futura mandataria consideró indispensable saber quién acompañaría a su hija en ese viaje, por lo que planteó la posibilidad de conocer a Leslie Echavarría. “Le digo: ‘Mark, ¿Leslie está afuera?’. Me dijo que sí y le dije: ‘Dile que pase’”, recordó. Según el testimonio de la presidenta electa, Mark Vito le preguntó si realmente deseaba hacerlo, a lo que Fujimori insistió en que era importante conocer a la persona que compartiría varios días con su hija.

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El encuentro se desarrolló en un ambiente familiar y distendido. Fujimori relató que, tras invitar a pasar a Echavarría, también bajó su hija menor, Kaori. Ambas compartieron unos minutos junto a la empresaria, quien fue presentada formalmente en la casa de la presidenta electa.

“Mi hija se va a ir con tu enamorada, por lo menos quiero conocerla. La invitamos a que pase, bajó Kaori, pudimos conversar, saludarla, me parece una buena chica. Así que sí, la he podido conocer y le deseo la mejor de la suerte”, expresó la dirigente, reconociendo que la reunión la dejó tranquila respecto al viaje.

Keiko Fujimori conversa con un entrevistador en el estudio del programa Tiempo Muerto sobre su relación con Leslie Echavarría.

La líder política remarcó que la conversación con la joven empresaria fue suficiente para formarse una impresión favorable. “La he podido conocer y le deseo la mejor de la suerte”, afirmó, dejando claro que su relación con la nueva pareja de su exesposo es cordial y respetuosa.

Mark Vito celebró boda ancestral con Leslie Echavarría

En junio de este año, Mark Vito Villanella y Leslie Echavarría formalizaron su relación con una ceremonia ancestral, un evento que atrajo la atención mediática por su carácter poco convencional. La unión estuvo a cargo del maestro Supay, conocido en el ámbito del espectáculo por oficiar rituales andinos para diversas figuras públicas.

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La boda se realizó en una locación especial en El Callao, incorporando elementos propios de los rituales andinos. Según recogió ATV Noticias, Vito Villanella dedicó unas palabras emotivas a su pareja durante la ceremonia: “Te he traído a un lugar muy especial de acá del Callao porque a lo largo del tiempo siento que lo nuestro ha ido creciendo... me quiero casar contigo...”. Las imágenes difundidas por el canal mostraron a la pareja durante la celebración espiritual, que simboliza un nuevo capítulo en la vida del empresario.

El exesposo de Keiko Fujimori se mostró muy enamorado de su pareja que no dudó en marcar su relación con una boda simbólica | ATV

Tras el evento, el maestro Supay compareció en el set de ATV para mostrar el certificado que acredita la unión simbólica entre Vito Villanella y Echavarría. “Ahí están sus firmas”, indicó el guía espiritual, exhibiendo el documento ante las cámaras. Según explicó, la pareja acudió a él motivada por historias de otros personajes públicos que han buscado rituales similares para formalizar sus relaciones.

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