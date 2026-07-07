Realizan plantón en colegio de Ate: denuncian presuntos tocamientos indebidos a escolares

Un grupo de padres y madres se congregó frente al colegio privado Innova Schools, ubicado en el distrito de Ate, tras la denuncia de presuntos tocamientos indebidos a estudiantes menores de edad por parte de compañeros de grados superiores. Según información de Panamericana, la protesta se originó luego de que una madre denunciara que su hijo de diez años fue víctima de abuso sexual dentro de las instalaciones del centro educativo.
Testimonios directos y denuncias de los padres
Durante la manifestación, la madre de la presunta víctima relató que el miércoles, a la hora de salida, su hijo fue abordado en el baño del colegio por cuatro estudiantes de sexto grado, quienes lo sujetaron y le realizaron tocamientos en el cuerpo. “Le han tapado la boca, le han agarrado las manos y le han sujetado las piernas”, afirmó la madre, quien responsabilizó a la directora y a la psicóloga del plantel por no actuar pese a tener conocimiento previo del caso.
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“Hubo una reunión con la directora, con la psicóloga y no hicieron nada. Todo fueron promesas”, declaró ante las cámaras.
La denunciante también señaló que la denuncia presentada ante la Policía Nacional aún no figuraba en la Fiscalía una semana después del hecho. Por ello, precisó que existe acción tardía de parte de las autoridades.
Otra madre, quien además ejerce funciones legales en representación de los padres, denunció la falta de presencia de representantes de la UGEL, del Ministerio de la Mujer y de la Policía Nacional del Perú durante la protesta. Según su testimonio, el colegio ya registraba antecedentes por casos de violencia psicológica y sexual.
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“Es un colegio denunciado ya en la UGEL, que ya tiene antecedentes demostrados de dos de violencia psicológica, uno de violencia sexual”, explicó.
La abogada relató que, tras la intervención del médico legista, el menor confirmó el abuso sufrido. Además, subrayó que, a pesar de la gravedad de la situación, los presuntos agresores continuaban asistiendo a clases y no se había suspendido ninguna actividad escolar.
Las madres exigieron la destitución de la directora, la psicóloga y todo el equipo directivo del colegio. También pidieron la intervención inmediata de las autoridades educativas y de protección a la infancia para garantizar la seguridad de los estudiantes.
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“No voy a exponer a mi menor aquí, a traerlo acá al colegio”, manifestó una de las denunciantes.
Comunicado del MIMP
Tras la difusión de los hechos, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) informó, a través de un comunicado oficial, que un equipo del Programa Nacional WarmiÑan se desplazó hasta el colegio en Ate para brindar atención a la escolar víctima de los presuntos tocamientos. Los especialistas del Centro Emergencia Mujer y Familia La Molina participaron en reuniones para coordinar acciones a favor del menor afectado.
Según el MIMP, se presentó documentación ante la Policía Nacional del Perú y el Ministerio Público - Fiscalía de la Nación solicitando diligencias para el esclarecimiento de los hechos. Además, se ofreció contención emocional al niño y a su madre, y se elaboró un plan de seguridad para el afectado.
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