Universitario confirmó la salida de Miguel Silveira y cerró un capítulo marcado por la polémica: “Éxitos en tus futuros retos”

Universitario anunció la salida de Miguel Silveira tras una larga negociación por su rescisión. Crédito: Instagram

Llegó el desenlace. Universitario de Deportes anunció oficialmente la salida del brasileño Miguel Silveira, poniendo fin a una etapa que estuvo marcada por la falta de continuidad deportiva y por una prolongada negociación para resolver su vínculo contractual. Con esta decisión, el cuadro ‘crema’ libera un cupo de extranjero y queda en mejores condiciones para reforzar su plantel de cara al Torneo Clausura 2026.

La institución de Ate hizo oficial la noticia a través de sus redes sociales con un breve mensaje de despedida. “Anunciamos la salida de Miguel Silveira del club. Éxitos en tus futuros retos”, publicó la ‘U’ junto a una imagen del futbolista, confirmando así una desvinculación que durante varias semanas permaneció en suspenso.

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Aunque la intención de ambas partes era separar caminos desde mediados de junio, el acuerdo definitivo demoró más de lo esperado. En ese momento, el mediocampista regresó a Lima no para incorporarse a la pretemporada del equipo, sino para cerrar su rescisión de contrato.

“Vine para firmar mi rescisión. Sí, ya hemos llegado a un acuerdo”, declaró Silveira a su llegada al aeropuerto internacional Jorge Chávez, dando a entender que su salida era cuestión de horas.

Universitario agradeció a Miguel Silveira tras su breve etapa en el club. Crédito: Prensa U

Sin embargo, el panorama cambió en los días posteriores. Las negociaciones se estancaron y la rescisión no pudo concretarse de inmediato. Mientras tanto, el brasileño continuó asistiendo a los entrenamientos porque seguía teniendo contrato vigente con Universitario, aunque ya no era considerado dentro del proyecto deportivo para el segundo semestre de la temporada.

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Diversas informaciones señalaron que uno de los principales obstáculos fue la diferencia económica entre ambas partes para poner fin al vínculo, lo que terminó prolongando una situación que parecía resuelta. Sin embargo, finalmente se alcanzó un acuerdo y el club ‘merengue’ confirmó la salida del futbolista, en el marco de la reestructuración del plantel de cara al inicio del Torneo Clausura.

La polémica con su representante

Otro episodio que marcó el final de la etapa de Silveira fueron las declaraciones de su representante, Robson Lima, quien aseguró que el futbolista había perdido protagonismo porque “dos o tres jugadores hacen la alineación” en Universitario.

Las palabras del agente generaron una fuerte repercusión y malestar dentro del entorno crema. Incluso trascendió que varios integrantes del plantel esperaban un pronunciamiento del jugador para desmarcarse de esas afirmaciones.

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Cuando fue consultado sobre el tema, Silveira evitó alimentar la polémica y dejó claro que no compartía responsabilidad por las declaraciones de su representante. “Yo no tengo que ver nada con lo que él declara. Tienen que hablar con él. De ese tema no hablo. Le tienen que preguntar a él”, respondió el brasileño.

Miguel Silveira no aclaró lo dicho por su representante con el plantel de Universitario. YouTube

Un paso con pocas oportunidades

Miguel Silveira llegó a Universitario como uno de los refuerzos extranjeros para la temporada 2026 con la expectativa de aportar desequilibrio en el mediocampo ofensivo. No obstante, nunca consiguió consolidarse como titular ni ganarse un lugar fijo en el equipo.

Su único gol con la camiseta crema llegó en el Torneo Apertura, durante la goleada por 4-0 sobre Juan Pablo II. Además, sumó minutos en la fase de grupos de la Copa Libertadores, aunque su participación fue irregular y terminó perdiendo protagonismo con el transcurso del semestre.

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Con su salida ya oficializada, Universitario cierra un capítulo que estuvo rodeado de polémica e incertidumbre durante varias semanas. Ahora, la dirigencia podrá enfocarse plenamente en la búsqueda de nuevos refuerzos extranjeros para afrontar el Torneo Clausura y los retos deportivos que tendrá el club en la segunda parte de la temporada.