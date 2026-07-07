Perú

Maelo Ruiz llega a Perú a celebrar sus 40 años en el ‘Salsa Lima Festival’

El reconocido salsero se prepara para hacer vibrar a su público en Lima y otras ciudades del Perú

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Primer plano de un hombre con bigote, cabello oscuro peinado hacia atrás, camisa rosa y cuello azul, apuntando hacia adelante
El cantante Maelo Ruiz posa de frente con una camisa rosa y un fondo gris, mientras celebra 40 años de carrera musical en Perú.

El cantante puertorriqueño Maelo Ruiz llega a Lima para celebrar cuarenta años de vida artística, en el marco de una gira que incluye conciertos en varias ciudades del país y una presentación central en el Salsa Lima Festival. El evento tendrá lugar este sábado en el Estadio San Marcos, donde Ruiz compartirá escenario con figuras internacionales del género.

La presencia de Maelo Ruiz ha despertado gran expectativa entre los seguidores de la salsa en Perú. El artista aterrizó en la capital el último fin de semana y ha retomado compromisos pactados en distintas ciudades. Hace pocos días, Ruiz consiguió un lleno total en Lima, lo que confirma el vínculo que mantiene con el público local.

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Temas emblemáticos como “Te va a Doler”, “Regálame una noche”, “Si supieras”, “He Vuelto por ti”, “Este amor” y “Por Favor señora” siguen siendo parte fundamental del repertorio del salsero. Estas canciones suelen ser coreadas por los asistentes a cada uno de sus conciertos, consolidando la vigencia de su trayectoria en la escena musical.

Hombre con bigote, gafas de sol negras, camisa azul de manga corta y pantalón oscuro. Apunta hacia adelante con la mano derecha. Usa reloj y anillo. Fondo rojo
El cantante Maelo Ruiz posa con gafas de sol y camisa azul, señalando con su dedo al frente, previo a su presentación en el Salsa Lima Festival de Perú.

El Salsa Lima Festival reúne a grandes exponentes de la salsa internacional. Maelo Ruiz compartirá tarima con artistas como La India, Óscar D’León, Víctor Manuelle, Tito Nieves, Tony Vega y David Pabón. La cartelera también incluye a intérpretes y agrupaciones históricas como Jerry Rivera, José Alberto “El Canario”, Andy Montañez, Charlie Cardona, Isaac Delgado, Bobby Valentín, Charlie Aponte y La Sonora Ponceña.

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“¡Gracias! A Dios Todopoderoso, a cada uno de ustedes, a mi esposa y familia, a cada una de las personas que durante estos 40 años hicieron y hacen parte, porque juntos construimos esta gran historia convirtiéndola en una gran leyenda que traspasará el tiempo y las generaciones futuras porque así funcionan el amor y la pasión por lo que haces, ¡Gracias!”, expresó Maelo Ruiz durante un mensaje a sus seguidores.

La productora 4jevents, encargada de la gira, confirmó que tras su presentación en Lima, Maelo Ruiz se dirigirá a Trujillo para continuar conmemorando su aniversario junto al público peruano. El concierto en esa ciudad está programado para el sábado 18 de julio.

Hombre con gafas de sol oscuras y bigote, con camisa rosa de manga larga estampada, que apunta al frente con ambos índices
El cantante Maelo Ruiz posa en un estudio con gafas de sol, celebrando sus 40 años de trayectoria musical en el Salsa Lima Festival en Perú.

Salsa Lima Festival reunirá a grandes estrellas

El Salsa Lima Festival vuelve a la capital peruana con una propuesta que reúne a más de diecisiete artistas. La presencia de Óscar D’León encabeza una cartelera en la que también destacan Víctor Manuelle y La India. El encuentro busca ofrecer una experiencia integral al público, al conectar generaciones y estilos de la salsa.

Figuras como Jerry Rivera y Tito Nieves suman veteranía al evento, mientras que intérpretes como Yiyo Sarante y David Pabón mantienen el interés entre las nuevas audiencias. El programa incluye agrupaciones y solistas que han marcado historia en la música caribeña, como José Alberto “El Canario”, Tony Vega, Andy Montañez, Charlie Cardona, Isaac Delgado, Bobby Valentín, Charlie Aponte y La Sonora Ponceña.

Póster del Salsa Lima Festival con numerosos cantantes de salsa, hombres y una mujer, sonriendo. Se ve el logo del evento, 11 de julio y Estadio San Marcos
El Salsa Lima Festival reúne a grandes leyendas del género en el Estadio San Marcos el sábado 11 de julio, prometiendo un espectáculo inolvidable en dos escenarios estelares.

Las entradas para el festival aún están disponibles en la web de Teleticket, con opciones en zonas Oriente, Platinum y Box. La organización recuerda que el evento busca consolidar a Lima como uno de los principales escenarios de la salsa en la región, gracias a la convocatoria de artistas internacionales y al respaldo del público peruano.

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