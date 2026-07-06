Universitario vs Sporting Cristal: día, hora y canal TV del partido por final ida de Liga Femenina 2026

Sporting Cristal y Universitario de Deportes se instalaron en la definición del Torneo Apertura 2026 de la Liga Femenina y jugarán una serie a dos partidos para determinar al primer campeón de la temporada en el fútbol femenino peruano.
La primera final quedó programada para el domingo 12 de julio, desde las 15:15 horas locales (20:15 GMT), en el Estadio Alberto Gallardo, con Sporting Cristal en condición de local. El cruce abrirá una llave de 180 minutos en la que ambos equipos llegan con números que explican su presencia en la instancia decisiva: la U cerró como líder e invicto la fase regular, mientras que el conjunto del Rímac sostuvo regularidad y resolvió sus eliminatorias con marcadores favorables.
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La serie definirá al monarca del Apertura. De acuerdo con el formato del torneo, el ganador de este certamen accederá a la gran final de la Liga Femenina, mientras que el otro clasificado será el campeón del Clausura. Si un mismo club obtiene también el Clausura, quedará consagrado como campeón nacional de manera automática.
Lo que necesitas saber del partido de ida
El primer capítulo de la final se disputará el domingo 12 de julio a las 15:15 (hora local), equivalente a 20:15 GMT, en el Estadio Alberto Gallardo. Sporting Cristal recibirá allí a Universitario en el duelo de ida.
En el historial reciente de esta edición del torneo, ambos equipos se enfrentaron una sola vez. Ocurrió por la cuarta fecha del Torneo Apertura y Universitario se impuso por 3-1 ante Sporting Cristal. Ese antecedente aparece como el único cruce directo entre ambos en lo que va del campeonato.
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La final de ida será el primer partido de una serie que se jugará en dos encuentros. El objetivo inmediato será tomar ventaja en el marcador global, que será el criterio para determinar al campeón del Apertura.
El recorrido de Sporting Cristal
Sporting Cristal concluyó la fase regular en el tercer lugar de la tabla con 21 puntos, tras conseguir siete victorias y tres empates. Ese rendimiento le permitió ingresar a la etapa eliminatoria desde cuartos de final. En esa instancia, el cuadro celeste resolvió su clasificación con un marcador contundente: 8-1 ante Melgar.
Luego, ya en semifinales, el equipo del Rímac superó a Atlético Andahuaylas por un global de 6-3. La llave se encaminó en el primer partido, con triunfo 4-1 en el Estadio Alberto Gallardo. En el encuentro de vuelta, disputado en el estadio Los Chankas, el marcador terminó igualado 2-2.
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En su itinerario completo del Apertura se registraron triunfos como el 4-0 ante Melgar, el 4-0 sobre CD Yanapuma, el 3-1 frente a Defensores del Ilucán, el 5-1 ante Flamengo FBC, el 4-1 contra FC Killas, el 1-0 frente a Club UNSAAC y el 7-0 a Carlos Mannucci. También figuran derrotas: 1-3 ante Universitario, 1-2 contra Atlético Andahuaylas y 0-1 frente a Alianza Lima. En la serie de semifinales, además del 4-1 en la ida, aparece el empate 2-2 en la vuelta.
Los caminos de Universitario de Deportes
Universitario de Deportes, en tanto, sostuvo una campaña con mayor puntaje en la fase regular: terminó como líder con 28 puntos gracias a nueve triunfos y un empate, condición que lo colocó directamente en semifinales. Ese registro lo mantuvo como el único invicto del Torneo Apertura. Ya en la ronda previa a la final, las de Ate dejaron en el camino a Alianza Lima, rival al que superaron en el global por 3-1: perdieron 1-0 en la ida y ganaron 3-0 en la vuelta en el Monumental.
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El camino de Universitario también muestra marcadores amplios: 16-0 ante Carlos Mannucci, 4-0 frente a Atlético Andahuaylas, 3-1 sobre Sporting Cristal, 3-0 contra Melgar, 7-0 ante Defensores del Ilucán, 3-1 frente a Alianza Lima, 10-0 ante CD Yanapuma, 2-2 con Flamengo FBC, 2-0 frente a FC Killas y 5-0 contra Club UNSAAC. Además, se consignó un encuentro suspendido ante Biavo FC. En semifinales, el registro incluye la derrota 0-1 en la ida contra Alianza Lima y la victoria 3-0 en la vuelta.
Formato de definición, transmisión y la vuelta
La final del Torneo Apertura se resolverá por marcador global tras dos partidos. En caso de igualdad al término de los 180 minutos, el campeón se decidirá mediante tanda de penales. El formato establece que no habrá tiempo suplementario.
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Además del choque de ida, el calendario contempla el segundo encuentro: la vuelta se jugará en el Estadio Monumental el viernes 17 de julio, desde las 20:00.
La transmisión en vivo de esta definición estará disponible en Bicolor+, plataforma y canal oficial de la Federación Peruana de Fútbol mediante su cuenta de YouTube. El partido también podrá verse por Juntos TV, en los canales 29 SD y 729 HD de Movistar TV, y en 24 SD y 535 HD.
Con el antecedente del 3-1 de Universitario en la fase regular y con trayectorias que combinaron goleadas, series resueltas en eliminatorias y un invicto que se sostuvo durante la etapa inicial, Sporting Cristal y Universitario llegarán al Alberto Gallardo con el primer objetivo de la final: inclinar el global antes del desenlace en el Monumental.
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