Dónde ver Colombia vs Ghana HOY en Perú: canal tv online del duelo por dieciseisavos de final del Mundial 2026

El duelo en Kansas City enfrenta a un líder de grupo que llega invicto con un tercero que se sostuvo por margen, en un inédito mano a mano donde los detalles tácticos pueden decidirlo

La Selección de Colombia afronta un partido decisivo ante Ghana por los dieciseisavos de final del Mundial 2026, con la confianza de haber terminado la fase de grupos como líder del Grupo K.

El equipo que conduce Néstor Lorenzo llegó a esta instancia tras empatar 0-0 con Portugal en su última presentación, resultado que completó una campaña con dos triunfos previos: 3-1 ante Uzbekistán y 1-0 frente a República Democrática del Congo.

Ghana, en cambio, avanzó como uno de los ocho mejores terceros del torneo. En su recorrido por el grupo, el conjunto africano debutó con un 1-0 sobre Panamá y luego igualó 0-0 contra Inglaterra. En la tercera jornada perdió 2-1 ante Croacia, aunque sus cuatro puntos le permitieron continuar en carrera. El cruce, además, tendrá un condimento especial: será la primera vez que Colombia y Ghana se enfrenten, ya que no registran antecedentes en partidos oficiales ni en amistosos absolutos.

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El encuentro se disputará en el Arrowhead Stadium, en Kansas City, un estadio con capacidad para 76.416 espectadores. Con ambos equipos instalados en la etapa eliminatoria, el partido definirá quién sigue con vida en el Mundial 2026, con Colombia señalado como favorito en la previa y Ghana con la intención de sostener su impulso tras haber logrado la clasificación en una ruta exigente.

Dónde ver Colombia vs Ghana en Perú y otros países

Mundial 2026 - Uzbekistán 1 - Colombia 3

En Perú, el partido Colombia vs Ghana tendrá transmisión EN VIVO y EN DIRECTO por América TV (canal 4), disponible en señal abierta. Para quienes prefieran verlo por internet, también se emitirá a través de América TVGO.

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Además, el partido se podrá seguir mediante señales y plataformas de pago y streaming: DSports, DGO, Disney+ y Paramount+. En el ámbito sudamericano, el encuentro también figura en la grilla de DirecTV Sports, con acceso en distintos países de la región.

En Colombia, la transmisión estará a cargo de Caracol TV, RCN Televisión, Deportes RCN y Radio Nacional de Colombia. En el ecosistema digital, aparecen opciones como Caracol Play, junto con DSports, DGO, Disney+ y Paramount+.

Para Estados Unidos, el partido se anuncia con alternativas según idioma y plataforma: FOX, FS1, Telemundo, Universo, Peacock y FOX One.

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En México, la lista de señales y plataformas autorizadas incluye Canal 5, Las Estrellas, TUDN, Azteca 7, Azteca Deportes y ViX Premium.

Debido a que los derechos de transmisión del Mundial 2026 se negocian país por país, en otros mercados la recomendación es verificar el operador local habilitado, ya sea en señal abierta, televisión de pago o aplicaciones oficiales.

Horario de Colombia vs Ghana por Mundial 2026

Mundial 2026 - Ghana 1 - Panamá 0

El partido Colombia vs Ghana está programado para hoy, viernes 3 de julio, y el horario confirmado para Perú es a las 20:30. Ese será el inicio del duelo en Lima y servirá como referencia para el resto de países que comparten franja horaria.

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Estos son los horarios difundidos para distintos puntos de la región:

Perú, Colombia, Ecuador: 20:30Chile, Bolivia, Venezuela: 21:30Brasil, Argentina, Uruguay, Paraguay, México: 22:30

El cruce se jugará en el Arrowhead Stadium (Kansas City), un recinto con capacidad para 76.416 personas. Colombia llega como primero de su grupo tras cosechar dos victorias y un empate, mientras que Ghana aterriza en la llave eliminatoria luego de sumar cuatro puntos y quedar entre los mejores terceros.

Posibles alineaciones del Colombia vs Ghana

Mundial 2026 - Colombia 1 - Congo 0

En la previa del partido, Colombia aparece con un once tentativo que incluye a futbolistas con peso específico en el armado ofensivo, como James Rodríguez, Luis Díaz y Jhon Arias. La nómina probable difundida para el equipo de Néstor Lorenzo es la siguiente:

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Colombia: Vargas; Muñoz, Sánchez, Lucumí, Mojica; Lerma, Puerta; James Rodríguez, Luis Díaz, Jhon Arias; Luis Suárez.

Ghana, por su parte, afronta este encuentro bajo la dirección técnica de Carlos Queiroz y con una base que combina experiencia y potencia física. En el mediocampo destaca Thomas Partey, mientras que en el frente de ataque aparece Jordan Ayew entre las opciones. El posible equipo es:

Ghana: Benjamin Asare; Marvin Senaya, Jonas Adjetey, Jerome Opoku, Gideon Mensah; Thomas Partey; Iñaki Williams; Caleb Yirenkyi, Kwasi Sibo, Antoine Semenyo; y Jordan Ayew.

Con esos nombres sobre la mesa, el partido se perfila como una prueba de equilibrio: Colombia intentará imponer la solidez que lo llevó a dominar el Grupo K, mientras que Ghana buscará repetir la fortaleza competitiva que le permitió superar la fase inicial y mantenerse con vida en la Copa del Mundo.

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